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Игрок сборной Португалии Рафаэл Леау («Милан») накануне старта чемпионата мира 2026 запомнился странным эпизодом в товарищеском матче против Чили.

В конце первого тайма Леау присоединился к стычке и ударом кулака повалил 19-летнего Иван Романа («Атлетико Минейро»).

За неспортивное поведение судья удалил обоих футболистов, оставив на поле 20 игроков.

Первый тайм европейская и латиноамериканская сборные завершили вничью (0:0).

ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника

🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026