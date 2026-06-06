ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника
Рафаэль Леуа сцепился с оппонентом в товарищеском матче
Игрок сборной Португалии Рафаэл Леау («Милан») накануне старта чемпионата мира 2026 запомнился странным эпизодом в товарищеском матче против Чили.
В конце первого тайма Леау присоединился к стычке и ударом кулака повалил 19-летнего Иван Романа («Атлетико Минейро»).
За неспортивное поведение судья удалил обоих футболистов, оставив на поле 20 игроков.
Первый тайм европейская и латиноамериканская сборные завершили вничью (0:0).
ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника
🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG— CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026
🚨 𝗡𝗘𝗪: Rafael Leão got in a fight with the opponent, he first placed his arms at his neck and then threw a punch too. pic.twitter.com/JYmnGCPGqE— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 6, 2026
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