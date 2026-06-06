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  4. ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника
Товарищеские матчи
06 июня 2026, 21:56 | Обновлено 06 июня 2026, 22:09
304
0

ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника

Рафаэль Леуа сцепился с оппонентом в товарищеском матче

06 июня 2026, 21:56 | Обновлено 06 июня 2026, 22:09
304
0
ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
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Игрок сборной Португалии Рафаэл Леау («Милан») накануне старта чемпионата мира 2026 запомнился странным эпизодом в товарищеском матче против Чили.

В конце первого тайма Леау присоединился к стычке и ударом кулака повалил 19-летнего Иван Романа («Атлетико Минейро»).

За неспортивное поведение судья удалил обоих футболистов, оставив на поле 20 игроков.

Первый тайм европейская и латиноамериканская сборные завершили вничью (0:0).

ФОТО. Бойцовский клуб. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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