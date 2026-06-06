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Португалия
06.06.2026 20:45 – FT 2 : 1
Чили
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Товарищеские матчи
06 июня 2026, 23:49 |
59
0

Португалия – Чили – 2:1. С мячом Фернандеша. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча сборных Португалии и Чили

06 июня 2026, 23:49 |
59
0
Португалия – Чили – 2:1. С мячом Фернандеша. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии
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7 июня состоялся товарищеский матч между командами Португалии и Чили.

Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Насионал ду Жамор».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый тайм голов не подарил, зато зрители стали свидетелями двух удалений – у хозяев красную получил Леау, у гостей – Роман.

Во втором тайме португальцы забили дважды и несмотря на точный удар Сепеды в компенсированное время вышли победителями встречи – 2:1.

Криштиану Роналду провел на поел 45 минут, без результативных действий.

Товарищеский матч

Лиссабон-Оэйраш (Португалия). Эштадиу Насионал ду Жамор

Португалия – Чили – 2:1

Голы: Гонсалу Гедеш, 58, Бруну Фернандеш, 75 – Сепеда, 90+2

Удаление: Леау, 45+2 – Роман, 45+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Cepeda (Чили), асcист Victor Mendez.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия), асcист Шику Консейсау.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Португалия), асcист Рубен Невеш.
45’
Ivan Roman (Чили) получает красную карточку.
45’
Рафаэл Леау (Португалия) получает красную карточку.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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