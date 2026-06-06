Португалия – Чили – 2:1. С мячом Фернандеша. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча сборных Португалии и Чили
7 июня состоялся товарищеский матч между командами Португалии и Чили.
Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Насионал ду Жамор».
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Первый тайм голов не подарил, зато зрители стали свидетелями двух удалений – у хозяев красную получил Леау, у гостей – Роман.
Во втором тайме португальцы забили дважды и несмотря на точный удар Сепеды в компенсированное время вышли победителями встречи – 2:1.
Криштиану Роналду провел на поел 45 минут, без результативных действий.
Товарищеский матч
Лиссабон-Оэйраш (Португалия). Эштадиу Насионал ду Жамор
Португалия – Чили – 2:1
Голы: Гонсалу Гедеш, 58, Бруну Фернандеш, 75 – Сепеда, 90+2
Удаление: Леау, 45+2 – Роман, 45+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
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