7 июня состоялся товарищеский матч между командами Португалии и Чили.

Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Насионал ду Жамор».

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Первый тайм голов не подарил, зато зрители стали свидетелями двух удалений – у хозяев красную получил Леау, у гостей – Роман.

Во втором тайме португальцы забили дважды и несмотря на точный удар Сепеды в компенсированное время вышли победителями встречи – 2:1.

Криштиану Роналду провел на поел 45 минут, без результативных действий.

Товарищеский матч

Лиссабон-Оэйраш (Португалия). Эштадиу Насионал ду Жамор

Португалия – Чили – 2:1

Голы: Гонсалу Гедеш, 58, Бруну Фернандеш, 75 – Сепеда, 90+2

Удаление: Леау, 45+2 – Роман, 45+2

Видео голов и обзор матча: