Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал
Испания
07 июня 2026, 01:57 | Обновлено 07 июня 2026, 02:22
107
0

Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал

Кастельон и Альмерия разошлись миром в первом поединке

07 июня 2026, 01:57 | Обновлено 07 июня 2026, 02:22
107
0
Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал
ФК Альмерия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 6 июня состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за выход в Ла Лигу между командами Кастельоном и Альмерией.

Поединок на стадионе Касталия у Кастельон-де-ла-Плана завершился вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На 44-й минуте Фабрицио Бриньяни воспользовался своим шансом и вывел Кастельон вперед.

После перерыва Альмерия смогла отыграться. На 66-й минуте Серхио Аррибас после передачи Адриана Эмбарбы восстановил равновесие (1:1).

Судьба путевки в финал плей-офф определится в ответном матче, который состоится 9 июня на поле Альмерии.

В другом полуфинале Сегунды за путевку в элитный дивизион сыграют Лас-Пальмас и Малага.

Ранее из Ла Лиги выбыли Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг Сантандер и Депортиво Ла-Корунья.

Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. Первый матч

6 июня 2026. Кастельон-де-ла-Плана. Стадион Касталия

Кастельон – Альмерия – 1:1

Голы: Фабрицио Бриньяни, 44 – Серхио Аррибас, 66

Видео голов и обзор матча

По теме:
Англия – Новая Зеландия – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор
Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии
США – Германия – 1:2. Как забили Хаверц и Сане. Видео голов и обзор
чемпионат Испании по футболу Сегунда Ла Лига переходные матчи Кастельон Альмерия Лас-Пальмас Малага видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06 июня 2026, 07:27 33
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06 июня 2026, 09:36 20
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова

Йожеф САБО: «Он не имеет права так играть»
Футбол | 07.06.2026, 01:32
Йожеф САБО: «Он не имеет права так играть»
Йожеф САБО: «Он не имеет права так играть»
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Футбол | 06.06.2026, 22:22
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
Судаков назвал футболиста сборной Украины, который стоит 150 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 06.06.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 102
Теннис
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
05.06.2026, 06:02
Бокс
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем