Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал
Кастельон и Альмерия разошлись миром в первом поединке
Вечером 6 июня состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за выход в Ла Лигу между командами Кастельоном и Альмерией.
Поединок на стадионе Касталия у Кастельон-де-ла-Плана завершился вничью со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На 44-й минуте Фабрицио Бриньяни воспользовался своим шансом и вывел Кастельон вперед.
После перерыва Альмерия смогла отыграться. На 66-й минуте Серхио Аррибас после передачи Адриана Эмбарбы восстановил равновесие (1:1).
Судьба путевки в финал плей-офф определится в ответном матче, который состоится 9 июня на поле Альмерии.
В другом полуфинале Сегунды за путевку в элитный дивизион сыграют Лас-Пальмас и Малага.
Ранее из Ла Лиги выбыли Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг Сантандер и Депортиво Ла-Корунья.
Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. Первый матч
6 июня 2026. Кастельон-де-ла-Плана. Стадион Касталия
Кастельон – Альмерия – 1:1
Голы: Фабрицио Бриньяни, 44 – Серхио Аррибас, 66
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге
Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова