Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал

Вечером 6 июня состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за выход в Ла Лигу между командами Кастельоном и Альмерией.

Поединок на стадионе Касталия у Кастельон-де-ла-Плана завершился вничью со счетом 1:1.

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Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На 44-й минуте Фабрицио Бриньяни воспользовался своим шансом и вывел Кастельон вперед.

После перерыва Альмерия смогла отыграться. На 66-й минуте Серхио Аррибас после передачи Адриана Эмбарбы восстановил равновесие (1:1).

Судьба путевки в финал плей-офф определится в ответном матче, который состоится 9 июня на поле Альмерии.

В другом полуфинале Сегунды за путевку в элитный дивизион сыграют Лас-Пальмас и Малага.

Ранее из Ла Лиги выбыли Мальорка, Жирона и Овьедо, а из Сегунды повысились в классе Расинг Сантандер и Депортиво Ла-Корунья.

Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. Первый матч

6 июня 2026. Кастельон-де-ла-Плана. Стадион Касталия

Кастельон – Альмерия – 1:1

Голы: Фабрицио Бриньяни, 44 – Серхио Аррибас, 66

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