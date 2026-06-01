Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги сезона Сегунды в Испании. Кто вышел в Ла Лигу, кто сыграет в плей-офф
Испания
01 июня 2026, 00:23 | Обновлено 01 июня 2026, 01:24
259
0

Итоги сезона Сегунды в Испании. Кто вышел в Ла Лигу, кто сыграет в плей-офф

Расинг стал победителем сезона, Депортиво также получил пропуск в элиту

01 июня 2026, 00:23 | Обновлено 01 июня 2026, 01:24
259
0
Итоги сезона Сегунды в Испании. Кто вышел в Ла Лигу, кто сыграет в плей-офф
ФК Расинг Сантандер

​В Испании завершился сезон Сегунды 2025/26, по итогам которого определились команды, вышедшие в элитный дивизион, а также участники плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу.

Победителем чемпионата стал Расинг Сантандер, набравший 82 очка. Вторую прямую путевку в Ла Лигу завоевал клуб Депортиво Ла-Корунья, финишировавший вторым с 77 баллами.

За третью путевку в Ла Лигу по системе плей-офф будут бороться 4 клуба, занявшие места с 3-го по 6-е. В полуфиналах сыграют: Альмерия – Кастельон, Малага – Лас-Пальмас.

Неудачным сезон оказался для команд Мирандес, Уэска, Культураль Леонеса, Сарагоса. Эти клубы покинули Сегунду и вылетели в третий дивизион чемпионата Испании.

Чемпионат Испании 2025/26. Сегунда

Плей-офф за третью путевку в Ла Лигу

30-й тур, 30–31 мая 2026

  • 30.05. 17:15. Реал Сосьедад B – Культураль Леонеса – 1:1
  • 30.05. 17:15. Сеута – Альбасете – 1:0
  • 30.05. 22:00. Гранада – Спортинг Хихон – 1:2
  • 31.05. 19:30. Альмерия – Вальядолид – 1:0
  • 31.05. 19:30. Бургос – Андорра – 1:0
  • 31.05. 19:30. Депортиво – Лас-Пальмас – 1:2
  • 31.05. 19:30. Кастельон – Эйбар – 2:1
  • 31.05. 19:30. Расинг – Кадис – 4:1
  • 31.05. 19:30. Сарагоса – Малага – 0:2
  • 31.05. 22:00. Кордова – Уэска – 1:1
  • 31.05. 22:00. Леганес – Мирандес – 1:0

Итоговая таблица Сегунды 2025/26

ВИДЕО. 31.05. 19:30. Кастельон – Эйбар – 2:1

ВИДЕО. 31.05. 19:30. Депортиво – Лас-Пальмас – 1:2

ВИДЕО. 31.05. 22:00. Леганес – Мирандес – 1:0

По теме:
Украина – Португалия – 3:1. Вышли в четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
Германия – Финляндия – 4:0. Разминка перед мундиалем. Видео голов и обзор
Триллер для хозяев мундиаля. Сборная США выиграла, несмотря на дубль Мане
Сегунда Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистические расклады переходные матчи Расинг Сантандер Депортиво Ла-Корунья видео голов и обзор Альмерия Малага Лас-Пальмас Кастельон Бургос Эйбар Кордова Спортинг Хихон Сеута Альбасете Андорра Гранада Реал Сосьедад Леганес Вальядолид Кадис Мирандес Уэска Культураль Леонеса Сарагоса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 01:02 0
Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов
Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов

Тренер напомнил, что работал в «Марселе»

Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31 мая 2026, 07:32 2
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом

Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»

Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:45
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Левченко – на 4-й позиции
Другие виды | 31.05.2026, 21:59
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Левченко – на 4-й позиции
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Левченко – на 4-й позиции
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 119
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 11
Футбол
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем