Итоги сезона Сегунды в Испании. Кто вышел в Ла Лигу, кто сыграет в плей-офф
Расинг стал победителем сезона, Депортиво также получил пропуск в элиту
В Испании завершился сезон Сегунды 2025/26, по итогам которого определились команды, вышедшие в элитный дивизион, а также участники плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу.
Победителем чемпионата стал Расинг Сантандер, набравший 82 очка. Вторую прямую путевку в Ла Лигу завоевал клуб Депортиво Ла-Корунья, финишировавший вторым с 77 баллами.
За третью путевку в Ла Лигу по системе плей-офф будут бороться 4 клуба, занявшие места с 3-го по 6-е. В полуфиналах сыграют: Альмерия – Кастельон, Малага – Лас-Пальмас.
Неудачным сезон оказался для команд Мирандес, Уэска, Культураль Леонеса, Сарагоса. Эти клубы покинули Сегунду и вылетели в третий дивизион чемпионата Испании.
Чемпионат Испании 2025/26. Сегунда
Плей-офф за третью путевку в Ла Лигу
30-й тур, 30–31 мая 2026
- 30.05. 17:15. Реал Сосьедад B – Культураль Леонеса – 1:1
- 30.05. 17:15. Сеута – Альбасете – 1:0
- 30.05. 22:00. Гранада – Спортинг Хихон – 1:2
- 31.05. 19:30. Альмерия – Вальядолид – 1:0
- 31.05. 19:30. Бургос – Андорра – 1:0
- 31.05. 19:30. Депортиво – Лас-Пальмас – 1:2
- 31.05. 19:30. Кастельон – Эйбар – 2:1
- 31.05. 19:30. Расинг – Кадис – 4:1
- 31.05. 19:30. Сарагоса – Малага – 0:2
- 31.05. 22:00. Кордова – Уэска – 1:1
- 31.05. 22:00. Леганес – Мирандес – 1:0
Итоговая таблица Сегунды 2025/26
