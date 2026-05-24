Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги

Вильярреал разгромил мадридский Атлетико в матче заключительного тура чемпионата Испании и занял третье место.

Хозяева фактически решили исход встречи еще в первом тайме, забив четыре мяча.

Счет был открыт на 30-й минуте, Дани Парехо реализовал пенальти. Далее отличились Айосе Перес (дубль), Жорж Микаутадзе и Пап Гуйе.

Атлетико сумел ответить лишь одним голом, который забил Марк Пубиль. Матч завершился уверенной победой Вильярреала (5:1).

От Испании в Лиге чемпионов сыграют: Барселона (94), Реал (86), Вильярреал (72), Атлетико (69), Бетис (60).

В Лигу Европы попали Реал Сосьедад (обладатель Кубка Испании) и Сельта (54). А Хетафе (51) выступит в квалификации Q4 Лиги конференций.

