Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги
24.05.2026 22:00 – FT 5 : 1
24 мая 2026, 23:59 | Обновлено 25 мая 2026, 00:06
Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги

Хозяева поля выиграли матч со счетом 5:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Вильярреал разгромил мадридский Атлетико в матче заключительного тура чемпионата Испании и занял третье место.

Хозяева фактически решили исход встречи еще в первом тайме, забив четыре мяча.

Счет был открыт на 30-й минуте, Дани Парехо реализовал пенальти. Далее отличились Айосе Перес (дубль), Жорж Микаутадзе и Пап Гуйе.

Атлетико сумел ответить лишь одним голом, который забил Марк Пубиль. Матч завершился уверенной победой Вильярреала (5:1).

От Испании в Лиге чемпионов сыграют: Барселона (94), Реал (86), Вильярреал (72), Атлетико (69), Бетис (60).

В Лигу Европы попали Реал Сосьедад (обладатель Кубка Испании) и Сельта (54). А Хетафе (51) выступит в квалификации Q4 Лиги конференций.

Ла Лига. 38-й тур, 24 мая 2026

Вильярреал – Атлетико – 5:1

Голы: Парехо, 30 (пен), Перес, 34, 54, Микаутадзе, 40, Гуйе, 45 – Пубиль, 43

Турнирная таблица

Николай Степанов
