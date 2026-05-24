Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги
Хозяева поля выиграли матч со счетом 5:1
Вильярреал разгромил мадридский Атлетико в матче заключительного тура чемпионата Испании и занял третье место.
Хозяева фактически решили исход встречи еще в первом тайме, забив четыре мяча.
Счет был открыт на 30-й минуте, Дани Парехо реализовал пенальти. Далее отличились Айосе Перес (дубль), Жорж Микаутадзе и Пап Гуйе.
Атлетико сумел ответить лишь одним голом, который забил Марк Пубиль. Матч завершился уверенной победой Вильярреала (5:1).
От Испании в Лиге чемпионов сыграют: Барселона (94), Реал (86), Вильярреал (72), Атлетико (69), Бетис (60).
В Лигу Европы попали Реал Сосьедад (обладатель Кубка Испании) и Сельта (54). А Хетафе (51) выступит в квалификации Q4 Лиги конференций.
Ла Лига. 38-й тур, 24 мая 2026
Вильярреал – Атлетико – 5:1
Голы: Парехо, 30 (пен), Перес, 34, 54, Микаутадзе, 40, Гуйе, 45 – Пубиль, 43
Турнирная таблица
