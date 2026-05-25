  Диего СИМЕОНЕ: «Вопрос не ко мне. Он уже взрослый»
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.05.2026 22:00 – FT 5 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
25 мая 2026, 13:59 | Обновлено 25 мая 2026, 14:01
Диего СИМЕОНЕ: «Вопрос не ко мне. Он уже взрослый»

Тренер «Атлетико» – об упущенной бронзе и будущем Хулиана Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч 38-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». Подопечные Симеоне в заключительном поединке сезона были разгромлены со счетом 1:5.

«Претензий к команде? Никаких. Это был матч, на который мы не смогли ответить с самого начала. Я не буду это объяснять, потому что есть вещи, которые невозможно объяснить. Команде не хватало ритма, интенсивности, она не была в игре. «Вильярреал» заслуженно выиграл этот матч. Мы заслуженно проиграли из-за эффективности соперника.

Мы были очень мотивированы тем, чтобы финишировать третьими. Но не смогли показать то, чего хотели. «Вильярреал» играл только в Ла Лиге, поэтому им было проще. Мы же дошли до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Испании. Отрыв по очкам от «Бетиса» был значительным, и я считаю, что если бы «Атлетик» или «Реал Сосьедад», которые привыкли быть рядом в этой борьбе, провели более сильный сезон, нам было бы очень тяжело. Это тревожный сигнал. Надеюсь, мы правильно его воспримем, ведь нелегко доходить до полуфинала Лиги чемпионов, до финала Кубка и одновременно иметь необходимость финишировать третьими. Нам это далось непросто, и если мы хотим всего этого, то должны лучше подготовиться к следующему сезону.

Это послание клубу? Мы должны лучше подготовиться. Мы – как всегда, как делали с тех пор, как я пришел.

Мы ни разу не соответствовали уровню матча, который должны были провести. На протяжении сезона мы проделали огромную работу, а после вылета от «Арсенала» нашей лучшей игрой стал матч против «Сельты». В матчах с «Осасуной» и «Жироной» соперники не реализовали много моментов, и мы победили... Сегодня они не промахнулись. Мы привыкли быть среди команд Лиги чемпионов, но нужно быть осторожными – те, кто позади, снова будут сильными... И нет, это совсем нелегко.

Будущее Хулиана? Это вопрос не ко мне, а к Хулиану. Он уже достаточно взрослый, чтобы знать, что будет делать. И, думаю, своё решение он уже принял.

Какая моя оценка за сезон? Я всегда был очень плох в выставлении оценок. Думаю, мы провели хороший, даже очень хороший сезон. Мы сыграли 61 матч. «Вильярреал», который тоже провел отличный сезон, сыграл значительно меньше матчей. По ходу сезона у нас было много очень хороших игр, но никто не хочет быть третьим – все хотят быть чемпионами.

Цифры очень показательны и суровы. Мы пропустили слишком много голов, а это не позволяет конкурировать. В Лиге чемпионов мы забили очень много, и именно поэтому смогли пройти дальше.

Будущее Коке? Мы всегда говорили с ним об этом. Когда начинался сезон, мы не представляли, что он сможет провести такое количество матчей. Он нам нужен. Неважно, какую роль он будет иметь в команде – главное, чтобы был рядом. Надеюсь, мы вместе проведём ещё один хороший сезон», – сказал Симеоне.

