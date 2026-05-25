Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании

22-летний украинский вратарь Яков Кинарейкин стал спасителем «Вильярреала B» в заключительном туре испанской Примеры RFEF.

Голкипер отбил пенальти на 53-й минуте, не позволив сопернику выйти вперед.

В итоге команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1.

По итогу сезона «Вильярреал В» с украинцем остановился на четвертой позиции (63 балла) и попал в плей-офф.

Кинарейкин после летнего трансфера в Испанию сыграл за вторую команду «Вильярреала» всего четыре матча.

Примера RFEF. Группа 2

38-й тур, 23 мая

«Атлетико Санлукеньо» – «Вильярреал B» – 1:1

Голы: Ниса, 45+1 – Сафсати, 10

Видеообзор матча: