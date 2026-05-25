Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании
25 мая 2026, 09:46 | Обновлено 25 мая 2026, 09:50
Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании

Жирная точка от Якова Кинарейкина

22-летний украинский вратарь Яков Кинарейкин стал спасителем «Вильярреала B» в заключительном туре испанской Примеры RFEF.

Голкипер отбил пенальти на 53-й минуте, не позволив сопернику выйти вперед.

В итоге команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1.

По итогу сезона «Вильярреал В» с украинцем остановился на четвертой позиции (63 балла) и попал в плей-офф.

Кинарейкин после летнего трансфера в Испанию сыграл за вторую команду «Вильярреала» всего четыре матча.

Примера RFEF. Группа 2

38-й тур, 23 мая

«Атлетико Санлукеньо» – «Вильярреал B» – 1:1

Голы: Ниса, 45+1 – Сафсати, 10

Видеообзор матча:

Вест Хэм – Лидс – 3:0. Молотобойцы вылетели из АПЛ. Видео голов
Бернли – Вулверхэмптон – 1:1. Репетиция перед Чемпионшипом. Видео голов
Ливерпуль – Брентфорд – 1:1. Прощание Салаха и Робертсона. Видео голов
Андрей Витренко
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
