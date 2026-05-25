Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании
Жирная точка от Якова Кинарейкина
22-летний украинский вратарь Яков Кинарейкин стал спасителем «Вильярреала B» в заключительном туре испанской Примеры RFEF.
Голкипер отбил пенальти на 53-й минуте, не позволив сопернику выйти вперед.
В итоге команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1.
По итогу сезона «Вильярреал В» с украинцем остановился на четвертой позиции (63 балла) и попал в плей-офф.
Кинарейкин после летнего трансфера в Испанию сыграл за вторую команду «Вильярреала» всего четыре матча.
Примера RFEF. Группа 2
38-й тур, 23 мая
«Атлетико Санлукеньо» – «Вильярреал B» – 1:1
Голы: Ниса, 45+1 – Сафсати, 10
