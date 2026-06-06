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06.06.2026 18:00 – FT 2 : 3
Латвия U17
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06 июня 2026, 19:59 | Обновлено 06 июня 2026, 20:24
858
10

Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ

В квалификации сине-желтые проиграли матч в Лиге B, ведя в счете 2:0

06 июня 2026, 19:59 | Обновлено 06 июня 2026, 20:24
858
10 Comments
Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
УАФ
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Сборная Украины U-17 сенсационно проиграла матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 Украина U-17 уступила Латвии U-17 со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У украинский команды забили Адам Гурам (11 мин) и Олег Дзюринец (48 мин). Ведя в счете 2:0, сине-желтые пропустили 3 мяча, причем решающий гол был забит на 90+6 минуте (2:3).

Матчи квалификации ЧЕ U-17 проходят в Албании. Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B.

Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2). Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.

Сине-желтая команда также проведет встречу с Албанией U-17 (9 июня в 18:00).

Квалификация чемпионата Европы U-17. Лига B

Группа 6. 6 июня 2026. Ррогожине (Албания). Стадион Эгнатия Арена

Украина U-17 – Латвия U-17 – 2:3

Голы: Адам Гурам, 11, Олег Дзюринец, 48 – Микелис Менникс, 53, Дейвидс Балтрушайтис, 65, Алекс Щербинскис, 90+6

Украина: Столяренко, Демчук, Онищук (к) (Приходько, 72), Волошко, Угрик, Гурам (Кожушко, 60), Дзюринец (Горбатов, 60), Левицкий, Паринов (Быцик, 33), Каппеллато, Линников (Удовиченко, 46). Запас: Степанов, Сафонов, Пилипчук. Тренер: Александр Сытник.

Латвия (старт): Мулжемнлекс, Роса (к), Менникс, Синельниковс, Миезис, Щербинскис, Балтрушантис, Яргеншонс, Малигинс, Пинкулис, Саулитис. Тренер: Андрейс Глуцукс.

Арбитр: Матиас Стофрингхауг (Норвегия)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Це фіаско Ситник,це фіаско. Жалюгідний тренер, нафіг його тримати? Вже не в перший рах так обсирається. На вихід...
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+6
Нездари. І  далі буде тільки гірше.
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+3
Ото смарчки награли. Потрібно цих нікчем відшмагати нагайкою по с@аці, а фізручила гнати в шию під три чорти. Бездарні нікчеми.
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+2
Ото зашквар
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+1
Це не фіаско. Це наш рівень: рівень гравців, рівень тренерів, рівень менеджерів, рівень скаутів, рівень аналітиків, рівень керівників. Звикайте це реальність.
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+1
Тренер Ситник нездара. Вигнати його.
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0
Це легально?!
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0
Ніякої критики! Хейтерам закрити рота! Вірно?    
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0
Показать Скрыть 1 ответ
и Капелатто не помог
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-1
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