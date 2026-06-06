Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ

Сборная Украины U-17 сенсационно проиграла матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 Украина U-17 уступила Латвии U-17 со счетом 2:3.

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У украинский команды забили Адам Гурам (11 мин) и Олег Дзюринец (48 мин). Ведя в счете 2:0, сине-желтые пропустили 3 мяча, причем решающий гол был забит на 90+6 минуте (2:3).

Матчи квалификации ЧЕ U-17 проходят в Албании. Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B.

Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2). Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.

Сине-желтая команда также проведет встречу с Албанией U-17 (9 июня в 18:00).

Квалификация чемпионата Европы U-17. Лига B

Группа 6. 6 июня 2026. Ррогожине (Албания). Стадион Эгнатия Арена

Украина U-17 – Латвия U-17 – 2:3

Голы: Адам Гурам, 11, Олег Дзюринец, 48 – Микелис Менникс, 53, Дейвидс Балтрушайтис, 65, Алекс Щербинскис, 90+6

Украина: Столяренко, Демчук, Онищук (к) (Приходько, 72), Волошко, Угрик, Гурам (Кожушко, 60), Дзюринец (Горбатов, 60), Левицкий, Паринов (Быцик, 33), Каппеллато, Линников (Удовиченко, 46). Запас: Степанов, Сафонов, Пилипчук. Тренер: Александр Сытник.

Латвия (старт): Мулжемнлекс, Роса (к), Менникс, Синельниковс, Миезис, Щербинскис, Балтрушантис, Яргеншонс, Малигинс, Пинкулис, Саулитис. Тренер: Андрейс Глуцукс.

Арбитр: Матиас Стофрингхауг (Норвегия)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

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