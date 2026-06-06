Украина U-17 – Латвия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июня в 18:00 матч квалификации чемпионата Европы U-17
Сборная Украины U-17 проводит матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.
6 июня в 18:00 играют команды Украина U-17 и Латвия U-17.
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Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.
Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.
Турнирное положение: Латвия U-17, Албания U-17 (по 1 очку), Украина U-17 (0 очков).
В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2). Победитель группы выйдет в Лигу A.
Сине-желтая команда также проведет встречу с Албанией U-17 (9 июня в 18:00).
Квалификация ЧЕ U-17. Лига 2. Группа 6. Турнирная таблица
Украина U-17 – Латвия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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