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06 июня 2026, 10:41 | Обновлено 06 июня 2026, 10:46
62
0

Украина U-17 – Латвия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июня в 18:00 матч квалификации чемпионата Европы U-17

06 июня 2026, 10:41 | Обновлено 06 июня 2026, 10:46
62
0
Украина U-17 – Латвия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Сборная Украины U-17 проводит матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 играют команды Украина U-17 и Латвия U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.

Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.

Турнирное положение: Латвия U-17, Албания U-17 (по 1 очку), Украина U-17 (0 очков).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2). Победитель группы выйдет в Лигу A.

Сине-желтая команда также проведет встречу с Албанией U-17 (9 июня в 18:00).

Квалификация ЧЕ U-17. Лига 2. Группа 6. Турнирная таблица

Украина U-17 – Латвия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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