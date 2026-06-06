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06 июня 2026, 17:23 | Обновлено 06 июня 2026, 17:28
73
0

Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Латвии U-17

6 июня в 18:00 пройдет матч квалификации чемпионата Европы U-17

06 июня 2026, 17:23 | Обновлено 06 июня 2026, 17:28
73
0
Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Латвии U-17
УАФ. Александр Сытник
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Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 сыграют команды Украина U-17 и Латвия U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.

Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.

Турнирное положение: Латвия U-17, Албания U-17 (по 1 очку), Украина U-17 (0 очков).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2). Победитель группы выйдет в Лигу A.

Сине-желтая команда также проведет встречу с Албанией U-17 (9 июня в 18:00).

Стартовый состав Украины U-17 на матч против Латвии U-17

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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