ЧМ-2026. Группа F: два фаворита, темная лошадка и аутсайдер

Sport.ua разом із беттінг-партнером betking представляє серію матеріалів, присвячених ЧС-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с командами, пробившимися на чемпионат мира. Представляем группу F. В этом квартете победу могут одержать как Нидерланды, так и Швеция, сюрприз способна преподнести Япония, а вот Тунис, при всем к нему уважении, считается аутсайдером.

НИДЕРЛАНДЫ

Сейчас в это довольно трудно поверить, но были времена, когда сборная Нидерландов оценивалась в футбольном мире примерно так же, как сейчас Люксембург. Все помнят, как в 1974 году феерическая команда Ринуса Михелса представила миру новую модель игры, получившую название «тотальный футбол». В финале Йохан Кройф и его звездная компания проиграли западногерманцам. Через четыре года они также потерпели поражение только в последнем матче, и тоже в противостоянии с хозяевами того мундиаля – аргентинцами... А с 1958-го по 1970-й сборная Нидерландов не могла пройти квалификацию! Превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя произошло довольно быстро и стало настоящим футбольным чудом.

Чудом является также и то, что на нидерландцев как будто давит какое-то проклятие финалов. За всю свою историю «оранжевые» выиграли только Евро-1988, переиграв в финале сборную СССР. На чемпионатах мира они трижды становились финалистами, ни разу не одержав победу.

Теперь настало время очередной попытки. Команда Рональда Кумана попытается поразить мир на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Честно говоря, не очень верится, что ей это удастся. Здесь еще попробуй из группы выйти! Компания «оранжевым» действительно досталась крайне серьезная.

На ЧМ-2026 голландцы попали, не проиграв ни разу в восьми матчах отборочного этапа. 27 мячей забито и лишь четыре пропущено, причем два из них в ворота сборной Нидерландов забил аутсайдер группы – Литва. 27 голов – это третий лучший показатель в европейской зоне отбора. Только Норвегия с ее феноменальным показателем в 37 точных ударов и Бельгия (29) превзошли достижения «оранжевых».

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Рональд Куман родился 21 марта 1963 года в семье бывшего игрока сборной Нидерландов Мартина Кумана. Можно сказать, что ему было суждено стать футболистом. Рональд им и стал, причем уже после того, как футболистом стал и его старший брат Эрвин. Все трое Куманов начинали свою карьеру в «Гронингене», где в 2021 году перед стадионом установили статую в виде всей троицы. У Эрвина есть сын Лен, который пытался стать, но так и не стал профессиональным футболистом. А вот Рональд в этом добился большего успеха: Рональд Куман-младший играет вратарем в клубе «Телстар», так что династия получила свое продолжение.

Во время активной карьеры игрока нынешний тренер сборной был прежде всего известен благодаря пушечным выстрелам со штрафных. Впрочем, он и технику с удовольствием мог «выполнить», и пенальти, конечно, пробить. Куман стал чемпионом Европы в 1988 году и выиграл два Кубка чемпионов – с ПСВ в 1988-м и «Барселоной» в 1992-м.

А вот что касается его тренерской карьеры, то здесь все не так радужно. Куман перепробовал с десяток команд, но по-настоящему может похвастаться лишь победой в Эредивизии с «Аяксом» (дважды) и ПСВ (один раз). В «Барселоне» он выиграл только Кубок короля, а со сборной вышел в финал Лиги наций-2019, где проиграл португальцам.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитаном сборной Нидерландов является защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Можно сказать, что он продолжает славную традицию своего тренера, ведь 34-летний центральный защитник любит ходить на стандартные положения в чужую штрафную и искать возможность для точного удара. На его счету 12 голов за национальную команду. А вот что касается его непосредственных обязанностей, то здесь, как и Рональда Кумана, ван Дейка в последнее время все больше критикуют. Его звездные времена, кажется, остались в прошлом, но и сейчас он пытается укреплять оборону «красных» и «оранжевых» и остается опасным для соперника во время угловых и штрафных своей команды.

Скорее всего, чемпионат мира-2026 станет для ван Дейка «лебединой песней» в национальной команде. Нет никаких сомнений, что он постарается как можно громче сказать свое «последнее слово». В этом капитану должны помочь и партнеры, среди которых выделяется 32-летний нападающий бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай (108 матчей и 55 забитых мячей за сборную). Вообще, атакующая линия сборной Нидерландов поражает разнообразием звездных личностей. Здесь вам и Коди Гакпо из того же «Ливерпуля», и Дониэлл Мален, получивший «второе дыхание» в «Роме», и Ваут Вегхорст из «Аякса». Не уступает им и полузащита, где выделяются Тиджани Рейндерс из «Манчестер Сити» и представитель «Ювентуса» Тен Копмейнерс. Есть также Райан Гравенберх, партнер ван Дейка по «Ливерпулю»...

Одним словом, состав сборной Нидерландов, как всегда, впечатляет. Теперь осталось только, чтобы все игроки подошли к турниру в идеальной форме и продемонстрировали все, на что способны. А способны они на многое.

Заявка

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»)

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Йоррел Гато («Челси»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дензел Думфрис («Интер»), Ян-Пауль ван Гекке («Брайтон»)

Полузащитники: Фрэнки де Йонг («Барселона»), Квинтен Тимбер («Марсель»), Мартен де Рон («Аталанта»), Матс Виффер («Брайтон»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Теяни Рейндерс («Манчестер Сити»), Тен Копмейнерс («Ювентус»), Гус Тил («ПСВ»)

Нападающие: Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Брайан Бробби («Сандерленд»), Дониэлл Мален («Рома»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Ваут Веггорст («Аякс»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14 июня

Нидерланды – Япония (23:00 по киевскому времени, «Эй-ти-энд-ти», Арлингтон)

20 июня

Нидерланды – Швеция (20:00 по киевскому времени, «Эн-ар-джи», Хьюстон)

26 июня

Тунис – Нидерланды (02:00 по киевскому времени, «Эрроухед», Канзас-Сити)

Прогноз на групповой этап: первое место

Sport.ua разом із беттінг-партнером betking висвітлює ЧС-2026 з футболу!

ЯПОНИЯ

Сборная Японии никогда не входила в число фаворитов на победу в чемпионате мира, но при этом всегда заставляла говорить о себе как о весьма техничной и талантливой команде. С 1998 года они не пропустили ни одного чемпионата мира, поэтому чемпионат-2026 станет для них уже восьмым подряд попаданием на главный турнир четырехлетия. Интересно, что до 2022 года японцы четко чередовали вылет уже после группового турнира и вылет после первого раунда плей-офф. В Катаре, согласно этой логике, они должны были остановиться после трех «обязательных» матчей, но «сломали систему» и вышли в 1/16 финала. Там они лишь в серии пенальти уступили будущему бронзовому призеру — сборной Хорватии.

На своем континенте Япония, конечно, является одним из грандов. С 1988 года она не пропустила ни одного Кубка Азии, выиграв четыре из них. Правда, последний триумф датируется еще 2011 годом. В 2019-м японцы попали в финал, но проиграли там Катару – 1:3.

Отбор на чемпионат мира в зоне АФК состоит из пяти раундов, но Япония завоевала желанную путевку уже после третьего, когда команды делятся на три группы, первые и вторые места в каждой из которых получают право на участие в финальной стадии. «Самураи» с честью прошли это сито, в десяти матчах проиграв лишь один раз (на выезде Австралии, которая стала второй и тоже забронировала билеты в США, Мексику и Канаду). Забили они 30 мячей, то есть по три за игру в среднем. Конечно, нужно учитывать уровень соперников, среди которых были Индонезия, Китай и Бахрейн, но все равно — результат очень неплохой.

Японские футболисты — это почти всегда образец ответственности на поле. Они обладают отличными физическими данными и сохраняют спокойствие в любой ситуации. Что и говорить, настоящие потомки самураев. Поэтому неудивительно, что почти все игроки сборной выступают за европейские клубы. Пусть это, как правило, и не гранды, но очень и очень крепкие орешки. Японцев очень любят покупать немецкие клубы, чьи достоинства во многом совпадают с лучшими качествами игроков с Востока. Лидеры сборной Даичи Камада, Рицу Доан, Ватару Эндо, Хироки Ито и другие либо играют непосредственно в Бундеслиге, либо играли там в прошлом. Среди тех, кто еще не попадал в «немецкое горнило», выделяются 23-летний голкипер «Пармы» Дзион Судзуки, которому отдают первый номер в сборной на много лет вперед, и Такефуса Кубо, который в юношеской карьере играл за «Барселону», а затем был приобретен «Реалом». Сейчас он выступает за «Реал Сосьедад», где является одним из лидеров.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

В истории национальной сборной Японии в последнее время отчетливо прослеживаются периоды, когда местная федерация приглашала подряд двух-трех иностранных тренеров, а затем, так же подряд, доверяла управление «своим». Сейчас наступил именно последний период – после Акиры Нисимо, возглавлявшего команду в 2018 году, место на скамейке занял 57-летний Хадзиме Мориясу. Всю игровую карьеру он провел на родине, завершив ее выступлениями за «Вегата Сендай» в 2002–2003 годах.

Посвятив девять лет изучению футбольной науки, Мориясу в 2012-м возглавил «Санфречче Хиросиму», с которой выиграл три чемпионата Японии и столько же раз стал тренером года. Такие успехи способствовали тому, что его сначала пригласили на пост главного тренера сборной Японии U-23, а затем уже и в главную команду. Он работает с ней с 1 августа 2018 года — это довольно долго для нынешних времен — и дважды выводил «самураев» в плей-офф чемпионатов мира. В 2022 году Мориясу был назван тренером года в Азии.

А до Нисимо и Мориясу с японцами работали итальянец Альберто Дзаккерони, мексиканец Хавьер Агирре и босниец Вахид Халилходжич. Согласитесь, эти имена значат для футбола гораздо больше, чем имя Хадзиме Мориясу! Но результат сборная Японии начала показывать только при «своем» руководителе...

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Японии — яркий пример «команды-звезды». В ней нет единоличного лидера, к мнению которого все прислушивались бы, и которому было бы позволено немного «полениться» на футбольном поле. Нет, все без исключения японцы усердно работают на зеленом поле, решая проблемы и одерживая победы только коллективными усилиями. Это у них действительно в крови, такая вот трудолюбивая и дисциплинированная нация. Впрочем, есть среди них и заслуженные люди, вроде капитана сборной, ливерпульца Ватару Эндо, или такого уважаемого персонажа, как уже 39-летний Юто Нагатомо. Оба игрока, кстати, не были вызваны тренером на контрольный матч против Англии в марте этого года, но, конечно, остаются в составе и обязательно должны поехать на чемпионат мира.

33-летний Эндо сделал себе имя в немецкой Бундеслиге, сыграв более сотни матчей за «Штутгарт». Этот неутомимый центральный полузащитник, с удовольствием способный сыграть и в центре защиты, сейчас защищает цвета «Ливерпуля» и общей картины нисколько не портит. «Красные» обратили на него внимание, когда выяснилось, что именно Эндо идет первым в чемпионате Германии по количеству выигранных дуэлей и вторым — по количеству удачных подкатов. Боевые качества Ватару понравились «Ливерпулю», потому что именно такие игроки нужны в АПЛ.

Заявка

Вратари: Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»), Дзион Сузуки («Парма»)

Защитники: Ко Итакура («Аякс»), Дзюнносуке Сузуки («Копенгаген»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Сёго Танигути («СТВВ»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Секо («Гавр»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Юто Нагатомо («Токио»)

Полузащитники: Даичи Камада («Кристал Пэлас»), Кайшу Сано («Майнц»), Ватару Эндо («Ливерпуль»), Ао Танака («Лидс»)

Нападающие: Коки Огава («НЭК»), Джуня Ито («Хенк»), Кейсуке Гото («СТВВ»), Кейто Накамура («Реймс»), Аясе Уэда («Фейеноорд»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Юито Сузуки («Фрайбург»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Кенто Шиогаи («Вольфсбург»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14 июня

Нидерланды – Япония (23:00 по киевскому времени, «Эй-ти-энд-ти», Арлингтон)

21 июня

Тунис – Япония (07:00 по киевскому времени, «Бе-бе-уве-а», Гваделупа)

26 июня

Япония – Швеция (02:00 по киевскому времени, «Эй-ти-энд-ти», Арлингтон)

Прогноз на групповой этап: третье место

ШВЕЦИЯ

Путь сборной Швеции по футболу к чемпионату мира-2026 был непростым и, можно сказать, тернистым. В отборочной группе они заняли последнее место, ни разу не вкусив победы. И это при том, что соперники были явно не из сильнейших — Швейцария, Косово и Словения. Команда английского наставника Грема Поттера сумела набрать лишь два очка. Но был еще «запасной выход» — второе место, занятое шведами в группе С Лиги Наций!

Оно давало право встретиться в плей-офф сначала с национальной сборной Украины, а затем, в случае успеха, с победителем пары Польша – Албания. И вот здесь шведы показали себя с лучшей стороны. Словно по мановению волшебной палочки тезки главного тренера, «желто-синие» сначала без особых усилий (к сожалению) прошли украинцев, обыграв их со счетом 3:1. С поляками, которые преодолели сопротивление Албании, было уже сложнее, но подопечные Поттера одолели и этого соперника – 3:2. Отметить нужно Дьокереша: нападающий «Арсенала», который весь сезон находился под градом критики, забил четыре из шести мячей сборной. Его бомбардирский талант «проявился» именно тогда, когда это было очень нужно сборной.

Напомним, что на ЧМ-2022 шведы не попали, не пройдя отбор, а вот в 2018 году дошли аж до четвертьфинала. Это был их лучший результат с 1994 года, когда команда Стоичкова, Балакова, Лечкова и других игроков заняла четвертое место. А вообще лучшие времена сборной Швеции давно позади. Только в 1958-м, на родной земле, желто-синие вышли в финал, где проиграли волшебной сборной Бразилии. Тогда шведы не без оснований считались одной из лучших национальных команд планеты. Сейчас же для них большим счастьем является выход в плей-офф чемпионатов мира.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая Грему Поттеру исполнилось 50 лет. В бытность игроком он запомнился отличными физическими данными и трудолюбием. На левом фланге он мог без устали бегать все 90 минут, а при необходимости и дольше. Правда, выступал он в лучшем случае за среднячки – «Сток», «Саутгемптон», «Вест Бромвич»... Покончив с карьерой футболиста, Поттер начал тренерскую карьеру, причем начал именно в Швеции. С 2011-го по 2018 год он работал в «Остерсунде», где дважды признавался тренером года в стране и выиграл Кубок 2016/17. После этого его наконец заметили и на Туманном Альбионе, пригласив в валлийский «Суонси». Затем был «Брайтон», где талант Поттера расцвел новыми красками, и наконец – вишенка на торте: «письмо счастья» от «Челси».

Возможно, Поттер и вправду надеялся на какие-то свои «волшебные» способности, как у литературного тезки, но с лондонской командой ему откровенно не повезло. С «Челси» в последнее время вообще никому не везет, поэтому неудивительно, что, не проработав и года, 2 апреля 2023 года Грэм был уволен, оставив команду на 11-м месте турнирной таблицы.

Почти два года он сидел без работы, но вдруг в январе 2025 года на него обратили внимание другие лондонцы, из «Вест Хэма». К сожалению для нашего героя, и здесь ему не удалось проявить все свои лучшие качества. В «молотобойцах» Поттер провел еще меньше времени, чем в «Челси», покинув их уже в сентябре.

И тут же появились шведы. Поттеру, видимо, самому уже хотелось попробовать себя где-нибудь в другом месте, поэтому он с большим энтузиазмом откликнулся на предложение возглавить эту сборную. Не прошло и месяца после ухода из «Вест Хэма», как он уже приступил к работе. Местные функционеры отправили в отставку датчанина Йона Даль-Томассона, который позорно проиграл дома Косово, и дали карт-бланш Поттеру. Как видим, пока что он оправдывает надежды – путевка на чемпионат мира была в конце концов завоевана его командой...

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитаном сборной Швеции является 31-летний защитник «Астон Виллы» Виктор Линделеф, на счету которого 75 матчей за «желто-синих». Но при всем уважении к линии обороны, главные звезды команды Поттера сосредоточены в нападении. Там присутствуют Энтони Эланга из «Ньюкасла», юная звезда Руни Баргджи из «Барселоны», Александр Исак из «Ливерпуля» и, конечно же, «палач сборной Украины» Виктор Дьокереш из «Арсенала». 32-летний снайпер забил уже 19 голов в 32 матчах за национальную команду и горит желанием пополнить этот счет в финальной части чемпионата мира. Его по полному праву можно считать главной звездой шведов.

4 июня Дьокерешу исполнилось 32 года. Его талант раскрылся довольно поздно – только в текущем десятилетии. С 2021-го по 2023-й он выступал за «Ковентри», забив 38 мячей в 91-м матче. Затем Виктор отправился в Португалию, где отлично проявил себя в составе «Спортинга». С лиссабонцами он дважды становился чемпионом страны, при этом выигрывая гонку бомбардиров. В сезоне-2023/24 на его счету было 29 голов, в следующем – целых 39!

Такую феерию не могли пропустить в АПЛ, поэтому летом прошлого года Дьокереш переехал в «Арсенал». Довольно предсказуемо он столкнулся с проблемами адаптации, из-за чего и забивает довольно мало, как для себя. Впрочем, Артета не теряет надежды сделать из шведского атлета звезду АПЛ.

Как можно понять по фамилии, Дьокереш имеет венгерское происхождение (его дед эмигрировал в Швецию). Отец Виктора тоже был футболистом и играл за «Эстерсунд» — тот самый клуб, где значительно позже начиналась тренерская карьера нынешнего наставника сборной Грема Поттера.

Заявка

Вратари: Виктор Юганссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт («АИК»), Якоб Видель-Сеттерстрём («Дерби Каунти»)

Защитники: Эрик Смит («Санкт-Паули»), Габриэль Гудмундссон («Лидс»), Яльмар Экдаль («Бернли»), Карл Старфельт («Сельта»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Д), Виктор Линдельоф («Астон Вилла»), Густаф Лагербильке («Брага»), Исак Гин («Аталанта»)

Полузащитники: Таа Али («Мальме»), Йеспер Кальстрём («Удинезе»), Элиот Строуд («Мельбю»), Лукас Бергваль («Тоттенхэм»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Герман Юганссон («Даллас»), Бесфорт Зенели («Юнион Сен-Жилуаз»), Ясин Аяри («Брайтон»)

Нападающие: Александр Бернхардссон («Гольштейн»), Александр Исак («Ливерпуль»), Виктор Дьокереш («Арсенал»), Энтони Эланга («Ньюкасл»), Беньямин Нюгрен («Селтик»), Густаф Нильссон («Брюгге»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Швеция – Тунис (05:00 по киевскому времени, «Бе-бе-уве-а», Гваделупа)

20 июня

Нидерланды – Швеция (20:00 по киевскому времени, «Эн-ар-джи», Хьюстон)

26 июня

Япония – Швеция (02:00 по киевскому времени, «Эй-ти-энд-ти», Арлингтон)

Прогноз на групповой этап: второе место

ТУНИС

Сборная Туниса не является постоянным участником финальных стадий чемпионатов мира по футболу. Точнее, ее можно назвать таковой лишь в последнее время – турнир 2026 года станет третьим подряд подобным успехом. Всего же «Орлы Карфагена» пять раз, учитывая предстоящий мундиаль, квалифицировались на ЧМ. Ни разу при этом они не проходили групповой турнир. Довольно сильная группа, где соперниками Туниса станут Нидерланды, Япония и Швеция, не дает поводов для оптимизма и на этот раз. Впрочем, компания подобралась более-менее однородная, поэтому африканская сборная может – и будет стремиться – преподнести сюрприз.

Во время отборочного турнира в зоне КАФ тунисцы без единого поражения сыграли 10 матчей в группе Н. Лишь однажды они не смогли победить: была зафиксирована нулевая ничья на выезде с Намибией. Разница мячей у «Орлов» была по-настоящему королевской – 22:0! Ближайший конкурент, та самая Намибия, отстала аж на 13 очков. Конечно, такой результат ничего нам не говорит, ведь на чемпионате мира соперники будут намного выше по классу. В финальных этапах Кубка Африки Тунис в последнее время не впечатляет. В 2004 году он стал чемпионом континента, а затем лучшим достижением было четвертое место в 2019 году. В 2023-м «Орлы» не смогли выйти из группы, а через два года вылетели на первой же стадии плей-офф, уступив в серии пенальти мальтийцам.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

С января 2024 года по настоящее время сборную Туниса возглавляли шесть тренеров! Пятеро из них были выходцами из этой страны, пока федерация не достигла договоренности с известным в прошлом французским футболистом Сабри Лямуши. 54-летний специалист выступал за «Монако» и «Марсель», итальянские «Парму» и «Интер», а заканчивал карьеру в Катаре – зарабатывал на старость, так сказать. В сборной Франции, которая тогда блистала в футбольном мире, Лямуши особо не фигурировал. Перед ЧМ-98, когда «трехцветные» завоевали первенство, Сабри оказался среди шестерых кандидатов, которых Эме Жаке «отцепил» непосредственно перед домашним мундиалем. На Евро-2000 Лямуши также не поехал. Всего он сыграл за национальную команду лишь 12 матчей.

Тренерская карьера француза началась как раз с африканской сборной – Кот-д’Ивуаром. Со «слонами» Лямуши поехал на чемпионат мира-2014, где не смог вывести их из группы и был уволен. Однако имя себе он заработал, поэтому его пригласили в «Ренн», а затем – в английский Чемпионшип, возглавить «Ноттингем Форест». С «лесниками» француз начал очень неплохо, получив награду «Тренер месяца» за сентябрь 2019 года и январь 2020 года. Команда, однако, не смогла пробиться даже в зону плей-офф. А следующий сезон «Ноттингем» начал с пяти поражений подряд, и Лямуши был мгновенно уволен.

Сабри переехал в Катар, где его помнили еще как игрока. В команде «Аль-Духайл» он проработал чуть меньше года, расторгнув контракт по обоюдному согласию. Затем последовало возвращение на Туманный Альбион и работа в валлийском «Кардиффе». Там он задержался ненадолго. Снова Катар – работа в «Аль-Рияде» и «Аль-Дирии» (это вообще первая тамтешняя лига) – и снова довольно быстрые увольнения... А в январе 26-го к нашему герою обратилась Федерация футбола Туниса, уставшая от постоянных смен тренеров. С «Орлами Карфагена», которые оформили выход на чемпионат мира еще до Лямуши, он провел пока лишь два товарищеских матча: выиграл 1:0 у Гаити и сыграл вничью – 0:0 с Канадой.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Туниса, как отмечалось выше, не может похвастаться настоящими звездами футбола. Ее лидеры выступают, хотя и в топ-дивизионах Европы, но в основном в таких командах, которые не особо блещут. Помимо Рани Хедиры, который может придать коллективу прочности и устойчивости в полузащите, стоит отметить капитана сборной – Эльеса Схири. Этот 31-летний опорник играет за франкфуртский «Айнтрахт» и уже достиг отметки в 81 матч за национальную команду своей страны.

Начинал карьеру он во французском «Монпелье», откуда в 2019 году перебрался в Германию. Четыре года Схири выступал за «Кельн», а в 2023-м сменил «козлов» на «орлов». Получается, что у Эльеса все последние годы проходят под знаком этой птицы, ведь и сборная Туниса тоже носит прозвище «Орлы». За нее он дебютировал в 2018 году, а самым удачным для Схири стал 2021-й, когда он вместе с партнерами по команде занял четвертое место на Кубке африканских наций-2021, забил три мяча и был признан игроком года на родине.

Как и положено центральному полузащитнику, специализирующемуся на отборе мяча, Схири отличается неплохими боевыми качествами и хорошим видением поля. В принципе, имея рост 185 см, он мог бы забивать чаще, выходя на стандарты, но за 81 матч в «Айнтрахте» тунисец отличился лишь трижды. Хотя в «Кельне», например, за 118 игр на его счету было 17 точных ударов. Впрочем, у франкфуртцев и без него есть кому забивать. Схири же должен укреплять центр поля. Та же задача у него и в национальной сборной, и есть подозрение, что на чемпионате мира работы у Эльеса будет очень много...

Заявка

Вратари: Мухиб Шамах («Клуб Африкен»), Аймен Дамен («Сфаксьен»), Сабри Бен-Хессен («Этуаль дю Сахель»)

Защитники: Али Абди («Ницца»), Дилан Бронн («Серветт»), Амин Бен-Хмида («Эсперанс»), Ян Валери («Янг Бойз»), Монтасар Тальби («Лорьян»), Раед Шихауи («Монастир»), Мутаз Неффати («Норчепинг»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»)

Полузащитники: Элиас Ашури («Копенгаген»), Эльес Схири («Айнтрахт»), Ганнибал Межбри («Бернли»), Анис Бен-Слиман («Норвич»), Хадж Махмуд («Лугано»), Мортада Бен-Уаннес («Касымпаша»), Рани Хедира («Унион»)

Нападающие: Себастьян Тунекти («Селтик»), Элиас Саад («Ганновер»), Халиль Аяри («ПСЖ» U-21), Райан Элуми («Ванкувер Уайткэпс II»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Швеция – Тунис (05:00 по киевскому времени, «Бе-бе-уве-а», Гваделупа)

21 июня

Тунис – Япония (07:00 по киевскому времени, «Бе-бе-уве-а», Гваделупа)

26 июня

Тунис – Нидерланды (02:00 по киевскому времени, «Эрроухед», Канзас-Сити)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

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ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.