МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»

6 июня в 18:15 в Оденсе (Дания) состоялась пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины.

Сборная Украины 7 июня сыграет товарищеский матч против Дании, игра начнется в 19:30 на стадионе Odense Isstadion.

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции рассказал:

«Я хотел бы, чтобы команда продолжала играть с таким настроем и характером. И продолжала показывать максимум своих технических качеств.

В спорте результат очень важен. Но еще важнее путь к нему. Мы должны смотреть на настоящее время, но также видеть, куда хотим попасть и что хотим сделать. Результат должен быть следствием качества нашей игры.

Голова у игроков кипит после наших встреч и теоретических занятий. Они – молодцы, слушают все, что я им говорю. И это самая важная вещь.

Руслан Малиновский? Как и те игроки, которых я уже знал, он очень ценен для нашей команды. Он отличается от других футболистов. Но нет никого самого важного только из-за того, что я с ним уже был знаком. Конечно, его технические качества будут сильно помогать нам в сборной. И мы очень рады, что он присоединился к нам.

Отсутствие Андрея Лунина? Он хотел приехать, я с ним общался по телефону. У него нет никаких травм. Есть определённые проблемы в клубе. Ничего серьёзного, просто не совпали некоторые детали. Поэтому мы решили, что он не приедет, и мне было очень жаль.

Кадровые проблемы? За исключением Ярмолюка и Ваната (как вы знаете, они травмированы), к счастью, у нас больше нет серьёзных травм. Надеемся, так будет и дальше.

Украинский язык? Я учу украинский. Мой нынешний переводчик станет моим преподавателем, начиная с июля. Я знаю слова: борщ, спасибо. К счастью, футбол – это универсальный язык, который понимают все. Но, конечно, я начну более подробно изучать украинский язык. Мне нравится. И это послужит способом лучше понимать людей.

Изменения в составе на матч с Данией? Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе».

ВИДЕО. Пресс-конференция Андреа Мальдеры в Оденсе