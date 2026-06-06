ФОТО. Сборная Украины прибыла в Данию на товарищеский матч
Сине-желтые в городе Оденсе 7 июня проведут второй спарринг на сборах
Национальная сборная Украины прибыла в Данию на заключительный матч на этих сборах.
Сине-желтые вечером 5 июня совершили перелет из Польши в Данию.
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Ранее национальная сборная Украины провела сбор на родной земле, во Львове.
Перед вылетом украинская команда провела встречу с лицеистами Львовского лицея имени Героев Крут.
Сине-желтые под руководством Андреа Мальдеры 7 июня сыграют в Оденсе спарринг с Данией.
Ранее 31 мая сине-желтые в товарищеском матче обыграли команду Польши (2:0).
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Данию на товарищеский матч
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