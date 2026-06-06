Национальная сборная Украины прибыла в Данию на заключительный матч на этих сборах.

Сине-желтые вечером 5 июня совершили перелет из Польши в Данию.

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Ранее национальная сборная Украины провела сбор на родной земле, во Львове.

Перед вылетом украинская команда провела встречу с лицеистами Львовского лицея имени Героев Крут.

Сине-желтые под руководством Андреа Мальдеры 7 июня сыграют в Оденсе спарринг с Данией.

Ранее 31 мая сине-желтые в товарищеском матче обыграли команду Польши (2:0).

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Данию на товарищеский матч