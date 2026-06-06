ЯРЕМЧУК: «Адаптация к новому тренеру. Нельзя построить команду за 2 матча»

6 июня в 18:15 в Оденсе (Дания) состоялась пресс-конференция Андреа Мальдеры, главного тренера сборной Украины, и Романа Яремчука, форварда сине-желтой команды.

Сборная Украины 7 июня сыграет товарищеский матч против Дании, игра начнется в 19:30 на стадионе Odense Isstadion.

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Форвард сборной Украины Роман Яремчук на пресс-конференции рассказал:

«Тренировки в родном городе? В первую очередь хотел бы сказать, что это очень важные акции, которые происходят в Украине для наших болельщиков. Потому что они хотят нас увидеть, дети хотят взять у нас автографы, пообщаться с нами.

Поэтому я считаю, что важно делать это чаще. Я рад, что впервые за 5 лет это произошло. Мы, футболисты, получили от этого удовольствие. Надеюсь, что болельщики также.

Тренировки под руководством Мальдеры? У нас действительно очень много теоретических занятий. Я считаю, что футболисты получают от этого удовольствие. Мы узнаем футбол с новой стороны. После 30 лет я узнаю о футболе в таких деталях, которые не мог себе представить.

Все футболисты вокруг меня говорят, что мы сейчас проходим процесс адаптации с новым тренером, и это довольно интересно. Но давайте не будем делать из этого большое событие, потому что тренеру нужно время. Ему нужно построить команду. Он не может сделать это за один, два или три матча. У него сжатые сроки, он хочет дать нам много информации. Мы работаем, слушаем, выполняем и очень ответственно к этому относимся».

ВИДЕО. Пресс-конференция Андреа Мальдеры и Романа Яремчука в Оденсе