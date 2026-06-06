ЧМ-2026. Группа E: сборная Германии, два андердога и дебютант

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с командами, вышедшими на Мундиаль. Представляем группу E. В этом квартете безоговорочным фаворитом является Германия. А Кот-д’Ивуар, Эквадор и новичок Мундиаля Кюрасао попытаются удивить.

ГЕРМАНИЯ

Сборная Германии всегда выступает фаворитом любого футбольного турнира, в котором участвует. Правда, в последние годы бундестим не очень везет. На двух последних чемпионатах мира немецкая машина не смогла даже выйти из группы! Это, конечно, воспринималось в стране как провальное выступление, а в мире как огромная неожиданность. Впрочем, если учесть, что и на континентальных первенствах немцы в последнее время не похожи на самих себя, можно говорить и о закономерностях. Закономерность, которую в Германии очень сильно хотят сломать.

Турнирный путь к чемпионату мира-2026 был для бундестима откровенно несложным. Коллектив Юлиана Нагельсмана попал в группу А в компании с командами Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга. Правда, немцы начали с холодного душа в виде выездного поражения от словаков – 0:2. Но дальше они не потеряли ни одного очка, и гол пропустили только один. А своих обидчиков из Словакии разнесли дома со счетом 6:0. Поэтому никаких вопросов о попадании на ЧМ не было – они это заслужили.

Напомним, что сборная Германии четырежды выигрывала мировое первенство. Последний триумф датирован 2014 годом. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в стране уже подождали достойного выступления своих футболистов на крупных турнирах!

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время в это трудно поверить, но когда-то давно сборная Германии была командой, очень и очень неохотно менявшей тренеров. Представьте себе: с 1936-го до 1990-го, то есть за 54 года, с ней работали только четыре специалиста!.. Ровно столько же поменялось за последние 20 лет, с 2006-го по наше время. С октября 2023 года главную команду страны возглавляет Юлиан Нагельсман, 38-летний амбициозный специалист. Он фактически только начинает свою карьеру, но уже добился выигрыша чемпионства с «Баварией» в сезоне-21/22 и получил титул «тренера года» в Германии в 2017-м.

Нагельсман никогда не играл в футбол на профессиональном уровне – только на молодежном за «Мюнхен-1860» и «Аугсбург». Из-за постоянных повреждений колена он вынужден был покончить с активными выступлениями и сосредоточиться на тренерской карьере. Герр Юлиан подошел к ней с чисто немецкой основательностью – сначала выучился управлению бизнесом, а затем штудировал спортивную науку. Вернувшись в «Аугсбург», он работал с Томасом Тухелем, после чего отправился «на вольные хлеба». Его «Хоффенхайм» сразу привлек к себе внимание (как раз в нем Нагельсман и стал тренером года), после чего тренера на два года прибрал к себе РБ «Лейпциг». Дальше была «Бавария», ну а там и до сборной Германии дошло дело.

Руководители Федерации футбола были совершенно неудовлетворительны в последние годы работой Йоахима Лева, затем – трудом Ганса-Дитера Флика, поэтому искали молодого и исправного деятеля. Нагельсман выглядел оптимальной кандидатурой...

Первый блин в виде выступления сборной Германии на Евро-2024 вышел для тренера комом: бундестим в дополнительное время проиграла будущим триумфаторам испанцам (1:2). Впрочем, Юлиана не сильно ругали на родине, давая молодому специалисту время поработать. Настоящим испытанием для него станет чемпионат мира. Вот здесь мы и увидим, восприняли ли футболисты методы этого вождя.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитаном и настоящим лидером сборной Германии является универсал «Баварии» Йозуа Киммих. В его активе уже более сотни матчей за бундестим, в которых питомец РБ «Лейпциг» забил десяток мячей. По стилю игры и манере ее ведения Киммиха сравнивают то с Лотаром Маттеусом, то с Маттиасом Заммером, а то и с Филиппом Ламом. 31-летний игрок выделяется на поле неуступчивостью, отличным видением и пониманием игры. Отдельно следует отметить универсальность хавбека, которая позволяет ему занимать едва ли не любое место в тактических схемах тренера.

Хосеп Гвардиола когда-то отметил, что у Киммиха есть все, что нужно игроку высокого уровня. Его игра в качестве оттянутого плеймейкера особенно поразила испанского специалиста. Однако следует отметить, что баварец не очень любит, когда его берут в плотный прессинг, зажимая, словно, в тиски. Киммиху не всегда хватает индивидуального мастерства, чтобы освободиться из-под опеки противника и сразу же начать атаку своей команды. Его любимая игра наступает, когда ему разрешено принять мяч внутри поля и найти удобный момент для выверенного паса. Этот пас может стать сразу же голевым или предголевым.

Заявка

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»)

Защитники: Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Браун Натаниэль («Айнтрахт»), Малик Тшау («Ньюкасл»), Джонатан Та («Бавария»), Вальдемар Антон («Боруссия» Д), Давид Раум (РБ «Лейпциг»)

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Леннарт Карль («Бавария»), Александр Павлович («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Надим Амири («Майнц»), Анджело Штиллер («Боруссия» Д), Паскаль Гросс («Брайтон»)

Нападающие: Кай Гаверц («Арсенал»), Максимилиан Байер («Боруссия» Д), Флориан Вирц («Ливерпуль»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Дениз Ундав («Штутграт»), Лерой Сане («Галатасарай»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14 июня

Германия – Кюрасао (20:00 по киевскому времени, «NRG-Стедиум», Хьюстон)

20 июня

Германия – Кот-д’Ивуар (23:00 по киевскому времени, «БМО Филд», Торонто)

25 июня

Эквадор – Германия (23:00 по киевскому времени, «Мэт-Лайф Стедиум», Нью-Джерси)

Прогноз на групповой этап: первое место

Sport.ua разом із беттінг-партнером betking висвітлює ЧС-2026 з футболу!

КЮРАСАО

Есть серьезное подозрение, что далеко не все футбольные болельщики знают, где же находится таинственная страна Кюрасао, сборная которой впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. В этом нет ничего удивительного и позорного, потому что Кюрасао – это даже не страна, а территория, составная часть королевства Нидерландов. Она расположена на одноименном острове в Карибском море, у берегов Венесуэлы. Ранее этот остров входил в состав Нидерландских Антильских островов, то есть Нидерланды с давних времен контролируют Кюрасао.

После этих слов можно уже догадаться, что большинство игроков сборной имеют непосредственное отношение к Эредивизии и Нидерландам. Если футболист не смог достичь необходимого уровня, чтобы сыграть за оранжевых, то у него есть «запасной аэродром» в виде национальной сборной Кюрасао. Это, кстати, заставляет присмотреться к ней повнимательнее. Не исключено, что она отберет у кого-нибудь из соперников по группе важные очки...

Конечно, выход в финальную часть ЧМ-2026 стал самым большим успехом Кюрасао за всю его футбольную историю. Но следует отметить, что на Золотом Кубке КОНКАКАФ 2019 года сборная Кюрасао вышла в четвертьфинал. Там она проиграла будущему финалисту – США – с минимальным счетом 0:1. Что касается отбора на мундиаль, то команде пришлось пройти два групповых раунда. В первом она одержала четыре победы в четырех матчах против Гаити, Сент-Люсии, Арубы и Барбадоса, а во втором опередила Ямайку, Тринидад и Тобаго и Бермудские острова. В десяти поединках – ни одного поражения и семь побед. Конечно, соперники были далеко не сильнейшими, но все равно не нужно записывать Кюрасао в откровенные аутсайдеры будущего чемпионата.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Понятно, что тренируют сборную Кюрасао в основном нидерландские специалисты. В последние годы работой с ней отметились такие уважаемые в футбольном мире личности, как Гус Хиддинк (2020-21) и Дик Адвокат (2024-26). Именно под руководством последнего сборная Кюрасао и получила исторический пропуск на чемпионат мира. Однако в связи с семейными обстоятельствами (тяжелая болезнь дочери) нидерландский коуч решил покинуть руководящий пост. Его преемником стал небезызвестный специалист – 63-летний Фред Рюттен. Хотя известен он был в прошлом, а в последнее время только временно выплескивался на поверхность. Как это было, например, в 2023-м, когда он на короткий срок стал исполняющим обязанности главного тренера ПСВ.

Впрочем, его пребывание на тренерском мостике длилось всего несколько месяцев. В начале мая контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Но руководству федерации удалось вернуть 78-летнего Адвоката после того, как здоровье его дочери улучшилось.

Этот известный специалист имеет опыт работы почти с 30-ю коллективами, но наибольшим достижением тренера являются бронзовые медали Евро-2004 со сборной Нидерландов.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Логично было бы предположить, что подавляющее большинство игроков сборной Кюрасао имеют отношение к чемпионату Нидерландов и клубам. Это действительно так, но есть и легионеры. Например, достаточно известный центральный защитник, который может также сыграть опорного полузащитника, Рихедли Базур выступает за турецкий «Коньяспор». Там же, но не в Суперлиге, а в первом дивизионе, играет и капитан сборной Кюрасао Леандро Бакуна. 34-летнего хавбека можно упомянуть по выступлениям за «Астон Виллу». А 32-летний форвард Юрген Локадия, некогда неплохо игравший за ПСВ (45 мячей в 127 матчах), сейчас защищает цвета клуба «Майами». Не путайте с «Интером Майами», играющим в МЛС – «Майами», которому принадлежит Локадия, выступает в ЮСЛ, втором по рангу турнире США. В этом же клубе, кстати, играет и главный голкипер сборной Кюрасао 37-летний Элой Ром.

Именно Ром и вышеупомянутый капитан команды Бакуна делят первое место по количеству матчей в сборной – по 70. Это позволяет нам назвать главными героями и лидерами команды именно их, тем более что от вратаря и капитана будет зависеть на чемпионате мира очень много. Отметим, что скелет сборной Кюрасао составляют уже достаточно опытные и возрастные игроки, имеющие опыт выступлений в далеко не последних европейских командах. Так что вряд ли эта команда будет «мальчиком для битья».

Заявка

Вратари: Элой Ром («Майами»), Тайрик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбюс («ВВВ-Венло»)

Защитники: Шуранди Самбо («Спарта»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Арьяни Марта («Ротергем»), Юриен Гари («Абха»), Леандро Бакуна («Игдир»), Деверсон Фонвилле («НЕК»), Рихедли Базур («Кайсериспор»), Тайрис Нослин («Телстар»), Шерел Флоранус («Зволле»), Армандо Обиспо («ПСВ»), Рошон ван Эйма («Валвейк»)

Полузащитники: Годфрид Румерата («Валвейк»), Таит Чонг («Шеффилд Юнайтед»), Жуниньо Бакуна («Волендам»), Кевин Фелида («Ден Босх»).

Нападающие: Джереми Антониссе («Кифисия»), Юрген Локадия («Майами»), Сонтье Гансен («Мидлсбро»), Брендли Кювас («Волендам»), Йеарл Маргарита («Беверен»), Кенджи Горре («Маккаби» Х), Герване Кастанер («Теренгану»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14 июня

Германия – Кюрасао (20:00 по киевскому времени, «NRG-Стедиум», Хьюстон)

21 июня

Эквадор – Кюрасао (03:00 по киевскому времени, «Эроухед-Стедиум», Канзас-Сити)

25 июня

Кюрасао – Кот-д’Ивуар (23:00 по киевскому времени, «Линкольн Файненшл филд», Филадельфия)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

КОТ-Д'ИВУАР

Сборная Кот-д’Ивуара у себя на африканском континенте достаточно давно считается одной из сильнейших. Этот статус она подтвердила, трижды подряд, попав в финальную часть чемпионатов мира – с 2006 по 2014 год. Правда, из группы «Слоны» ни разу не выбрались, и это было хоть и не самой громкой, но сенсацией. Имея в своем составе звезд типа Дидье Дрогба, Яя Туре и еще с полдюжины других игроков мирового уровня, ивуарийцы не смогли навязать настоящую борьбу европейским и южноамериканским сборным.

А вот у себя в Африке «Слоны», в полном соответствии со своим прозвищем, являются одним из грандов. На Кубке африканских наций-2023, к примеру, они ликовали, обыграв в финале Нигерию. На хронологически последнем КАНе Кот-д’Ивуар не смог защитить звание сильнейшей команды континента, прекратив борьбу уже в четвертьфинале. А на чемпионат мира-2026 ивуарийцы отобрались из далеко не поразительной группы, единственным конкурентом в которой была сборная Габона. Она отстала от наших героев всего на один балл.

Попав в группу с Германией, Кюрасао и Эквадором, ивуарийцы, конечно, будут пытаться занять второе место (не нужно забывать и о том, что и третье место при определенных обстоятельствах тоже может предоставить пропуск в плей-офф). Это им вполне по силам. По крайней мере, нервы они испортят всем, не исключение и бундестим.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Наибольшие достижения в своей истории в виде выхода на чемпионаты мира сборная Кот-д’Ивуара добывала с иностранными специалистами – французом Анри Мишелем, босницем Вахидом Халилходжичем и еще одним представителем Франции Сабри Лямуши. А вот путевку на мундиаль в США, Канаду и Мексику «Слоны» завоевали с местным специалистом: бывшим игроком сборной Эмерсом Фаэ. Этот 42-летний наставник был известен выступлениями во Франции, где защищал цвета «Нанту» и «Ницци». В своей национальной команде он провел 41 матч и забил один гол.

Его тренерская карьера стартовала в молодежной команде французского «Клермона», откуда он вернулся на родину и принял сборную Кот-д'Ивуара U-23. С ней Фаэ работал до января 2024 года, когда его срочно выдернули в главную сборную. Дело в том, что ивуарийцы, являющиеся хозяевами Кубка Африки-2023, с огромным трудом преодолели групповой турнир. Набрав в нем всего три балла, «Слоны» в буквальном смысле слова заползли в последний вагон поезда, отправлявшегося в плей-офф. Такое выступление не понравилось местной федерации, которая мгновенно приняла отставку вождя команды, француза Жан-Луи Гассе, и назначила Эмерса Фаэ. Таким образом, групповой турнир КАН-2023 сборная Кот-д'Ивуара прошла с одним тренером, а плей-офф – с другим! И не просто прошла, но и выиграла Кубок! Фаэ стал первым в истории футбола специалистом, выигравшим турнир, будучи назначенным в сборную уже по ходу соревнования.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Кот-д’Ивуара всегда славилась разнообразием очень сильных футболистов, каждый из которых мог при необходимости стать лидером: Дидье Дрогба, Круг Туре, Яя Туре, Жервиньо... Но времена меняются, бывшие звезды стареют и угасают. Их место занимают новые, которые не всегда могут сиять как прошлые. Главные ивуарийские персоны традиционно собраны в линии нападения. Там присутствуют Николя Пепе (54 матча за сборную, 12 забитых мячей), Уилфрид Заха (36, 5), Себастьян Алле (35, 11). Есть 19-летняя надежда Ян Диоманде, неплохо выступающая за немецкий Лейпциг.

Но настоящий лидер и капитан сборной Кот-д’Ивуара – центральный полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Франк Кесье. Европейский болельщик легко вспомнит его по выступлениям в Италии, где Кесье защищал цвета «Аталанты», Чезены» и «Милана». По россонери ивуариец сыграл под две сотни матчей, после чего на один сезон перебрался в Испанию, причем не куда-нибудь, а в «Барселону». Ну а оттуда уже, в 2023 году, уехал в Саудовскую Аравию.

За сборную Кот-д'Ивуара у Кесье 102 игры и 15 забитых мячей – неплохие показатели как для центрального хавбека. В детстве кумиром Франко был Яя Туре, на счету которого у сборной 101 игра и 19 голов. По количеству матчей Кесье уже превзошел достижение легенды «Слонов», теперь дело за голами...

Заявка

Вратари: Яхья Фофана («Ризеспор»), Аьбан Ляфон («Панатинаикос»), Мохамед Кане («Шарлеруа»)

Защитники: Эван Ндика («Рома»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Гела Дуэ («Страсбур»), Усман Диоманде («Спортинг»), Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Клеман Акпа («Осер»), Гислен Конан («Жил Висенте»)

Полузащитники: Уилфрид Синго («Галатасарай»), Жан-Микаэль Сери («Марибор»), Крист-Инао-Улаи («Трабзонспор»), Франк Кесье («Аль-Ахли»), Секо Фофана («Порту»), Ибрагим Сангаре («Ноттингем Форест»)

Нападающие: Эван Гессан («Кристал Пелас»), Анж-Йоан Бонни («Интер»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Симон Аденгра («Монако»), Ян Диоманде (РБ «Лейпциг»), Элье Ваи («Ницца»), Умар Диакате («Серкль»), («Серкль»), Николя Пепе («Вильярреал»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Кот-д’Ивуар – Эквадор (02:00 по киевскому времени, «Линкольн Файненшл филд», Филадельфия)

20 июня

Германия – Кот-д’Ивуар (23:00 по киевскому времени, «БМО Филд», Торонто)

25 июня

Кюрасао – Кот-д’Ивуар (23:00 по киевскому времени, «Линкольн Файненшл филд», Филадельфия)

Прогноз на групповой этап: второе место

ЭКВАДОР

Сборная Эквадора всегда была в тени грандов южноамериканского футбола – Бразилии, Аргентины, Уругвая и иногда даже Чили с Парагваем. Однако в последнее время, точнее, в новом тысячелетии, эквадорцы начали всерьез напоминать о себе. Впервые они попали в финальную часть Мундиаля в 2002-м году и с тех пор пропустили всего два чемпионата мира: 2010-го и 2018-го. Правда, только однажды им удалось пройти групповой турнир. В 2006 году они заняли второе место в компании с немцами, поляками и костариканцами, но сразу же вылетели от англичан. И вот – новая встреча с бундестим на групповом этапе. Сможет ли Эквадор повторить достижение образца-2006?

Кажется, что это вполне им по силам. По крайней мере, с Кюрасао и Кот-д'Ивуаром они могут подраться. Напомним, что в южноамериканской зоне отбора на ЧМ-2026 Эквадор занял второе место, финишировав за действующим чемпионам планеты Земля аргентинцами. На одно очко от эквадорцев отстали сразу три сборные: Колумбия, Бразилия и Уругвай. Как ни крути, а это большой успех, развить который нужно уже в финальной стадии соревнований.

Главной добродетелью сборной, которую с 2024 года тренирует аргентинец Себастьян Беккасесе, есть крепкая защита. Представьте себе: в 18 матчах отбора на ЧМ-2026 Эквадор проиграл всего дважды (в первом же туре Аргентине и в седьмом туре Бразилии, оба раза на выезде по – 0:1), пропустив всего пять мячей! Нет сомнений, что именно на защитную линию наставник сборной будет возлагать надежды и летом, в финальной части.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний Себастьян Беккасесе – яркий представитель когорты тех тренеров, которые вообще не были профессиональными игроками, или почти не были ими. На юношеском уровне он поиграл за заштатные юношеские аргентинские команды, быстро понял, что толкового футболиста не выйдет из него и переключился на карьеру коуча. С 2003-го по 2016 год он занимал должность ассистента в нескольких клубах, причем, не только аргентинских: за это время он побывал и в Перу, и в Чили, и в Эквадоре. Первым опытом его работы в качестве главного тренера стал чилийский «Универсидад де Чили». Дальше – снова переезды и, наконец, возвращение на родину. С 2017-го по 2018-й он был ассистентом Хорхе Сампаоли в национальной сборной Аргентины.

Заглянул он и в Европу. В 2023 году Беккасесе назначили главным тренером испанского «Эльче», но ничего хорошего из этого не вышло. Для «Эльче» это был уже четвертый вождь за сезон-22/23, но спастись от вылета команда все же не смогла. Аргентинский специалист остался на следующий сезон, который команда провела в Сегунде. Там она заняла лишь 11 место, после чего с тренером решили расстаться.

Себастьян недолго оставался безработным: уже с 1 августа 2024 года он был назначен главным тренером сборной Эквадора, которая на тот момент уже провела шесть матчей отбора на ЧМ-2026. То есть вышеупомянутый проигрыш Аргентине в первом туре был еще при предыдущем тренере (Санчесе Биас), да и поражение от бразильцев в сентябре можно списать на «акклиматизацию и вхождение в ритм».

С 1 августа 2024-го по 31 марта, когда сборная Эквадора провела свой последний на сегодня поединок, Беккасесе потерпел с ней лишь одно поражение в 18-ти матчах, пропустив только шесть голов. Но 11 поединков команда при этом свела вничью, выиграв шесть (каждый третий в среднем) и забив довольно мало – 15 мячей.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Естественно, подобная статистика заставляет очень внимательно присмотреться к составу защитной линии сборной. Там присутствуют такие уважаемые в футбольном мире люди, как 24-летний Пьеро Инкапье («Арсенал»), 24-летний Вильян Пачо («ПСЖ»), 28-летний Первис Эступиньян («Милан») и его ровесник Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»). В полузащите сразу обращает на себя внимание 24-летний Мойсес Кайседо из «Челси».

Но капитаном сборной Эквадора является представитель наступательного звена – знаменитый Эннер Валенсия, защищающий цвета мексиканской «Пачуки». Ему уже 36 лет, за национальную команду он сыграл 105 матчей и забил 49 мячей (рекорд по голам за сборную). В среднем выходит, что отмечался этот афро-эквадорец почти в каждой второй игре! В Европе его помнят, прежде всего, по выступлениям за английские «Вест Хэм» и «Эвертон», но особых бомбардирских свершений он там не получил. А вот в турецком «Фенербахче» за 90 матчей Эннер забил 48 раз.

На счету Валенсии целых шесть голов за Эквадор в финальных частях чемпионатов мира. Причем он и сыграл ровно шесть матчей, что дает нам гроссмейстерский процент «голы за матч» – ровно единицу. Нет сомнений, что возрастной снайпер будет вовсю пытаться улучшить этот показатель на турнире 2026 года. Ибо кто, если не он? Ни у одного другого игрока национальной команды (по последним вызовам) нет даже десятка голов за сборную. Так что вся надежда на Валенсию!

Заявка

Вратари: Гонсало Валье («ЛДУ Кито»), Мойсес Рамирес («Кифисия»), Эрнан Галиндес («Уракан»)

Защитники: Первис Эступиньян («Милан»), Вильян Пачо («ПСЖ»), Яймар Медина («Генк»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Джексон Поросо («Тихуана»), Пьон Ордоньес («Брагге»)

Полузащитники: Алан Минда («Атлетико Минейро»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Дэнил Кастильо («Мидтьюлланн»), Хорди Альсивар («Индепендьенте дель Валье»), Мойсес Кайседо («Челси»), Педро Вите («Пумас»), Гонсало Плата («Фламенго»), Джон Йебоа («Венеция»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»)

Нападающие: Нильсон Ангуло («Сандерленд»), Джереми Аревало («Штутгарт»), Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуаз»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Энтони Валенсия («Антверпен»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Кот-д’Ивуар – Эквадор (02:00 по киевскому времени, «Линкольн Файненшл филд», Филадельфия)

21 июня

Эквадор – Кюрасао (03:00 по киевскому времени, «Эроухед-Стедиум», Канзас-Сити)

25 июня

Эквадор – Германия (23:00 по киевскому времени, Мэт-Лайф Стедиум, Нью-Джерси)

Прогноз на групповой этап: третье место

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