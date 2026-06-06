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Турция
06 июня 2026, 16:09 | Обновлено 06 июня 2026, 16:36
798
0

ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ

Винченцо Итальяно попытается вернуть «орлов» на вершину

06 июня 2026, 16:09 | Обновлено 06 июня 2026, 16:36
798
0
ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ
Бешикташ. Винченцо Итальяно
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«Бешикташ» сообщил на официальном сайте о назначении главным тренером первой команды Винченцо Итальяно.

Контракт с 48-летним итальянским специалистом подписан до конца сезона 2027/2028.

«Мы верим, что наш новый главный тренер внесет важный вклад в развитие клуба. Приветствуем Винченцо Итальяно в семье «Бешикташа» и желаем успехов», – говорится в заявлении клуба.

Предыдущим клубом Итальяно была «Болонья», с которой он выиграл Кубок Италии 2024/25, принес «россоблу» первый трофей в XXI веке, а в прошлом сезоне вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее Руслан Малиновский официально подписал контракт с «Трабзонспором».

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Винченцо Итальяно Бешикташ чемпионат Турции по футболу назначение тренера
Иван Чирко Источник: ФК Бешикташ
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