ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ
Винченцо Итальяно попытается вернуть «орлов» на вершину
«Бешикташ» сообщил на официальном сайте о назначении главным тренером первой команды Винченцо Итальяно.
Контракт с 48-летним итальянским специалистом подписан до конца сезона 2027/2028.
«Мы верим, что наш новый главный тренер внесет важный вклад в развитие клуба. Приветствуем Винченцо Итальяно в семье «Бешикташа» и желаем успехов», – говорится в заявлении клуба.
Предыдущим клубом Итальяно была «Болонья», с которой он выиграл Кубок Италии 2024/25, принес «россоблу» первый трофей в XXI веке, а в прошлом сезоне вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.
Ранее Руслан Малиновский официально подписал контракт с «Трабзонспором».
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