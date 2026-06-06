ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ

«Бешикташ» сообщил на официальном сайте о назначении главным тренером первой команды Винченцо Итальяно.

Контракт с 48-летним итальянским специалистом подписан до конца сезона 2027/2028.

«Мы верим, что наш новый главный тренер внесет важный вклад в развитие клуба. Приветствуем Винченцо Итальяно в семье «Бешикташа» и желаем успехов», – говорится в заявлении клуба.

Предыдущим клубом Итальяно была «Болонья», с которой он выиграл Кубок Италии 2024/25, принес «россоблу» первый трофей в XXI веке, а в прошлом сезоне вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

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