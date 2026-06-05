Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский стал игроком Трабзонспора
Турция
05 июня 2026, 20:40 | Обновлено 05 июня 2026, 20:51
1493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский стал игроком Трабзонспора

Руслан продолжит карьеру в Турции

05 июня 2026, 20:40 | Обновлено 05 июня 2026, 20:51
1493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский стал игроком Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Руслан Малиновский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Турецкий «Трабзонспор» объявил о подписании контракта с 33-летним полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.

Контракт заключен на три года. Украинский футболист присоединится к клубу на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что в Турции Малиновский будет получать 1,2 млн евро в год. В настоящее время в клубе играет еще один украинец – защитник Арсений Батагов.

Последним клубом Малиновского был итальянский «Дженоа». Украинец покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.

«Трабзонспор» в прошлом сезоне завоевал «бронзу» в турецкой Суперлиге и выиграл Кубок Турции. В следующем сезоне команда Фатиха Текке будет выступать в Лиге Европы.

По теме:
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Малиновский стал 8-м украинским футболистом в истории Трабзонспора
Новый этап в карьере. Все клубы, за которые играл и забивал Малиновский
Руслан Малиновский Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: ФК Трабзонспор
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05 июня 2026, 08:25 19
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании

Футболист может перейти в «Реал»

В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2026, 18:41 9
В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос
В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос

Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в матче 1/2 финала в четырех сетах

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05.06.2026, 07:51
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 04.06.2026, 22:35
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Украинский телекомментатор попал в реанимацию из-за удара током
Футбол | 05.06.2026, 20:20
Украинский телекомментатор попал в реанимацию из-за удара током
Украинский телекомментатор попал в реанимацию из-за удара током
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 15
Теннис
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
03.06.2026, 22:51 1
Бокс
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 4
Другие виды
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 14
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем