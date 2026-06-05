ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский стал игроком Трабзонспора

Турецкий «Трабзонспор» объявил о подписании контракта с 33-летним полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским.

Контракт заключен на три года. Украинский футболист присоединится к клубу на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что в Турции Малиновский будет получать 1,2 млн евро в год. В настоящее время в клубе играет еще один украинец – защитник Арсений Батагов.

Последним клубом Малиновского был итальянский «Дженоа». Украинец покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.

«Трабзонспор» в прошлом сезоне завоевал «бронзу» в турецкой Суперлиге и выиграл Кубок Турции. В следующем сезоне команда Фатиха Текке будет выступать в Лиге Европы.