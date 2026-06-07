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Международные товарищеские матчи
Боливия
06.06.2026 23:00 – FT 0 : 4
Шотландия
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Чемпионат мира
07 июня 2026, 00:59 | Обновлено 07 июня 2026, 01:47
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Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии

Сборные команды проводят последние спарринги перед стартом ЧМ-2026

07 июня 2026, 00:59 | Обновлено 07 июня 2026, 01:47
115
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Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 6 июня сборная Англии одержала минимальную победу над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче.

Поединок состоялся в американской Тампе на стадионе Реймонд Джеймс Стэдиум. Обе команды продолжают подготовку к чемпионату мира 2026.

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Единственный гол во встрече был забит в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте Гарри Кейн откликнулся на передачу Джеда Спенса и отправил мяч в сетку ворот соперника.

После перерыва тренерский штаб англичан во главе с Томасом Тухелем полностью обновил состав, проведя сразу 11 замен. Несмотря на большое преимущество по статистическим показателям, сборная Англии больше не сумела забить сопернику.

В других матчах Шотландия забила 4 гола в ворота Боливии (4:0), а Катар и Сальвадор сыграли вничью (0:0).

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Тампа (США). Реймонд Джеймс Стэдиум

Англия – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Гарри Кейн, 45+2

Англия: Пикфорд (Траффорд, 46), Куанса (Джеймс, 46), Стоунз (Берн, 46), Гехи (Конса, 46), Спенс (Ливраменто, 46), Хендерсон (Беллингем, 46), Мейну (О'Райлли, 46), Уоткинс (Нгумоха, 46), Роджерс (Андерсон, 46), Рашфорд (Гордон, 46), Кейн (Тони, 46)

Новая Зеландия: Крокомб (Полсен, 85), Пейн (Биндон, 62), Сурман, Боксолл, Какаче (Олд, 62), Белл (Руфер, 46), Стаменич (Бейлисс, 85), Гарбетт (Рендалл, 62), Синг (Макковатт, 85), Джаст (Де Вриз, 78), Вуд (Барбарусес, 78)

Боливия – Шотландия – 0:4

Голы: Шенкленд, 5, Мактоминей, 23, Че Адамс, 30, 45

Катар – Сальвадор – 0:0

Фотогалерея

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия), асcист Бен Доук.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия), асcист Лоуренс Шанклэнд.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия), асcист Эндрю Робертсон.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Не розумію чому так багато товарняків перед стартом ЧС
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