Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии

Вечером 6 июня сборная Англии одержала минимальную победу над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче.

Поединок состоялся в американской Тампе на стадионе Реймонд Джеймс Стэдиум. Обе команды продолжают подготовку к чемпионату мира 2026.

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Единственный гол во встрече был забит в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте Гарри Кейн откликнулся на передачу Джеда Спенса и отправил мяч в сетку ворот соперника.

После перерыва тренерский штаб англичан во главе с Томасом Тухелем полностью обновил состав, проведя сразу 11 замен. Несмотря на большое преимущество по статистическим показателям, сборная Англии больше не сумела забить сопернику.

В других матчах Шотландия забила 4 гола в ворота Боливии (4:0), а Катар и Сальвадор сыграли вничью (0:0).

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Тампа (США). Реймонд Джеймс Стэдиум

Англия – Новая Зеландия – 1:0

Гол: Гарри Кейн, 45+2

Англия: Пикфорд (Траффорд, 46), Куанса (Джеймс, 46), Стоунз (Берн, 46), Гехи (Конса, 46), Спенс (Ливраменто, 46), Хендерсон (Беллингем, 46), Мейну (О'Райлли, 46), Уоткинс (Нгумоха, 46), Роджерс (Андерсон, 46), Рашфорд (Гордон, 46), Кейн (Тони, 46)

Новая Зеландия: Крокомб (Полсен, 85), Пейн (Биндон, 62), Сурман, Боксолл, Какаче (Олд, 62), Белл (Руфер, 46), Стаменич (Бейлисс, 85), Гарбетт (Рендалл, 62), Синг (Макковатт, 85), Джаст (Де Вриз, 78), Вуд (Барбарусес, 78)

Боливия – Шотландия – 0:4

Голы: Шенкленд, 5, Мактоминей, 23, Че Адамс, 30, 45

Катар – Сальвадор – 0:0

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