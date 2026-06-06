Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Майя Хвалиньска не сумела переиграть Мирру Андрееву
Невероятный путь польской теннисистки Майи Хвалиньской (WTA 114) на Открытом чемпионате Франции 2026, к сожалению, не принес ей трофей.
В финале женского одиночного разряда Ролан Гаррос Майя, которая стартовала с квалификации и выиграла девять матчей в столице Франции, потерпела поражение от «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.
Ролан Гаррос 2026. Финал
Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 2:6
Это было первое очное противостояние соперниц. И Майя, и Мирра впервые в карьере сыграли в финале турнира Grand Slam.
Хвалиньска на Ролан Гаррос успела переиграть Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.
Лучшим результатом Майи на мейджорах до РГ-2026 был второй раунд Уимблдона в 2022 году. Хвалиньска стала лишь третьей представительницей Польши в финале Grand Slam после Иги Свентек и Агнешки Радваньской, и лишь второй в финале Ролан Гаррос (Свентек в Париже выиграла четыре трофея).
Видеообзор матча
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На болотах пострибають від радощів кілька днів (тим більш, що й у дівчат титул уплив туди) і забудуть.
Що важливо для нас. Проста річ. Доки в сітці будь-якого турніру є Соболенко і Андрєєва, не варто радіти виліту Риби, Гофф або Швьонтек не від неукраїнських гравчинь.
Ледь не забув: щодо Майї. В неї була пара років перерви, тому й досягнень не так багато (хоча три челенджери на дорозі не валяються). Дай їй боже не повторити долю Буассон чи Радукану а закріпитися.
Прийму це як відзнаку важливості своєї думки))
Маю надію, що це був не одноразовий прорив, ми хочемо і надалі споглядати її різноманітний красивий теніс!🥰
Дута "чемпіонка" не зіграла жодного матчу з тенісистками топ 14!
Всім паршникам та ждунам на цьому сайті:
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