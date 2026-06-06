Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026

Невероятный путь польской теннисистки Майи Хвалиньской (WTA 114) на Открытом чемпионате Франции 2026, к сожалению, не принес ей трофей.

В финале женского одиночного разряда Ролан Гаррос Майя, которая стартовала с квалификации и выиграла девять матчей в столице Франции, потерпела поражение от «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

Ролан Гаррос 2026. Финал

Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц. И Майя, и Мирра впервые в карьере сыграли в финале турнира Grand Slam.

Хвалиньска на Ролан Гаррос успела переиграть Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.

Лучшим результатом Майи на мейджорах до РГ-2026 был второй раунд Уимблдона в 2022 году. Хвалиньска стала лишь третьей представительницей Польши в финале Grand Slam после Иги Свентек и Агнешки Радваньской, и лишь второй в финале Ролан Гаррос (Свентек в Париже выиграла четыре трофея).

Видеообзор матча