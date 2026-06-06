Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
06 июня 2026, 18:01 | Обновлено 06 июня 2026, 18:41
7418
57

Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026

Майя Хвалиньска не сумела переиграть Мирру Андрееву

06 июня 2026, 18:01 | Обновлено 06 июня 2026, 18:41
7418
57 Comments
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Невероятный путь польской теннисистки Майи Хвалиньской (WTA 114) на Открытом чемпионате Франции 2026, к сожалению, не принес ей трофей.

В финале женского одиночного разряда Ролан Гаррос Майя, которая стартовала с квалификации и выиграла девять матчей в столице Франции, потерпела поражение от «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

Ролан Гаррос 2026. Финал

Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц. И Майя, и Мирра впервые в карьере сыграли в финале турнира Grand Slam.

Хвалиньска на Ролан Гаррос успела переиграть Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.

Лучшим результатом Майи на мейджорах до РГ-2026 был второй раунд Уимблдона в 2022 году. Хвалиньска стала лишь третьей представительницей Польши в финале Grand Slam после Иги Свентек и Агнешки Радваньской, и лишь второй в финале Ролан Гаррос (Свентек в Париже выиграла четыре трофея).

Видеообзор матча

По теме:
Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Финал Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча
ФОТО. Брэд Питт присутстсвует на финальном матче Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Майя Хвалиньска Мирра Андреева Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(150)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин
Теннис | 06 июня 2026, 15:19 0
Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин
Определены чемпионы Ролан Гаррос 2026 в парном разряде у мужчин

Гранольерс и Себальос в финале переиграли тандем Хелиеваара / Паттен

В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
Футбол | 06 июня 2026, 14:14 9
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула

Константин Вивчаренко привлекает внимание «Депортиво»

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06.06.2026, 09:36
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06.06.2026, 07:27
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Бокс | 06.06.2026, 05:13
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Комментарии 57
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Поразительный финал. Ни чемпионка ни финалистка на пути к финалу не встречались ни с кем из TOP10.
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
після такого фіналу можу тільки здогадуватися що там на душі у більш рейтингових тенісисток , це була пародія на фінал , розумію глядачів які викинули  не маленькі кошти щоб подивитися це неподобство .
Ответить
+7
А могла бути чемпіонкою Марта . Не витримала напруги. Нічого , колись дочекаємося ,що і на нашій вулиці буде свято.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Який прикол знущатися з тенісисток і тенісу як такого, примушуючи їх грати в подібних погодніх умовах? Орги самі собі підісрали - рівень фіналу РГ (та й не тільки фіналу) через вітер цього року нижче плінтуса. М'яч після ударів гуляв як йому заманеться, на корті бушували пилові бурі... ідіотизм в таких умовах грати при відкритому даху
Ответить
+6
У Марти були всі шанси не допустити тріумфу руснявої. Але на жаль маємо те, що маємо
Ответить
+5
Самий нецікавий фінал ТВШ. Може чоловіки порадують.
Ответить
+4
Рашка талановита дівчина,але їй ще далеко до наших дівчат.У Марти вона не виграла, Марта програла сама собі, так само,як їй програла Еліні. Якби українкам не довелося грати між собою у чвертьфіналі,то велика ймовірність,що вони зустрілися би у фіналі. Сподіваюсь, що це ще буде.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Дуже прикро, і болісно було дивитися, дух поразки Марти переслідував весь фінал, видовище таке собі на любителя або цікаве орку і поляку. Маю шкода і ні, з одною сторони вона великий молодець, а з другою як вона взагалі потрапила в фінал. Відкинувши емоції і вподобання все по ділу, у маї в фіналі перший суперник з першого ешелону і погром. Повезло з сіткою і по правді можно назвати її вискочкою. а мірра неандерталець бісить, була б хоч по симпотичней, печаль. 
Марта молодець, Світоліна ще краще, а заліщук вареник
Ответить
+2
До речі неодноразово читаю тут коментарі про легку сітку для Майї... 🤦 Ні ну ви мене реально вибачте, але треба бути або повним нулем в тенісі, або просто чистим клоуном щоб називати сітку Майї легкою 🤡 ось перелік суперниць яких Майя обіграла - Чжен, Мертенс, Саккарі, Калінская, Шнайдер...так тут не було суперниць з топ-10, але називати цих суперниць "легкими" це просто невігластво 
Ответить
+1
Ну що, отримали другу Шарапову? З суттєвою відмінністю: Марія ніколи не плутала "отечество" і "ваше превосходительство" (мало хто пам'ятає: її якось запросили до Кремля, після чого раптом виявилось, що "эта Маша то не наша, и все кино сплошной обман", це було задовго до допінг-скандалу). Про цю так не скажеш, хоча ще два роки тому, коли виступ без прапора на Олімпіаді спричинив в "отечестве" істерику і обвинувачування в зраді, була нагода зрозуміти, що конкретна Мірра Андрєєва, уродженка Красноярська нікому там не потрібна, потрібен лише титул під прапором. (Красноярського губернатора, який таки повісив на неї якусь цацку, вимагали віправити у відставку). Ну, вона ще молода, може колись до неї й дійде.
 На болотах пострибають від радощів кілька днів (тим більш, що й у дівчат титул уплив туди) і забудуть.
Що важливо для нас. Проста річ. Доки в сітці будь-якого турніру є Соболенко і Андрєєва, не варто радіти виліту Риби, Гофф або Швьонтек не від неукраїнських гравчинь.
Ледь не забув: щодо Майї. В неї була пара років перерви, тому й досягнень не так багато (хоча три челенджери на дорозі не валяються). Дай їй боже не повторити долю Буассон чи Радукану а закріпитися.
Ответить
+1
Спостерігаючи, як мій попередній пост стрімко "червоніє", заради інтересу глянув свій профіль на сайті. Жодного нового дизлайку в статистиці, зате всі лайки під тим дописом, поставлені юзерами, автоматично перетворюються на дизлайки. Це цікавий фокус) Здається, комусь я зараз дійсно як кістка в горлі. Принаймні дехто дуже постарався, щоб мої коменти відправлялись на саме дно в рейтингу популярності і їх ніхто не читав.
Прийму це як відзнаку важливості своєї думки))
Ответить
+1
🥹На превеликий жаль, у Парижі були розбиті як наша українська мрія💔🇺🇦, так і остання польська надія💔🇵🇱 Сумний день. Але обов'язково ще буде і на нашій вулиці свято!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
От завтра Єсипчук одіночку візьме і буде двічі чемпіон w15 в Румунії 
Ответить
+1
Друзі! Після бійки кулаками не махають. Цей самий престижний турнір проводиться на протязі купу десятиліть і не вам дорікати організаторам коли їм дах закривати. І якщо дує вітер до він дує для всіх учасників матчу. Снайпери теж стріляють не в ідеальних погодних умовах. Це все визнячається майстерністю. Всі топові учасники сіяні і стартують з першого кола тому ні у кого немає легкої сітки А дальше вже справа кожного, хто де зупиниться. Ну і нарешті, а чому россіянку коронують в Парижі а не українку? Її ж можна було зупинити в півфіналі в очному поєдинку? Можна. Ну так в чому справа і хто нам лікар? Ну добре хоч півфінал попали такого престижного турніру. Дякую дівчатам за гру і до зустрічі на Уімблдоні
Ответить
0
забаньте нарешті цього любителя русні Ивана Петрова!
Ответить
0
Хоч і не взяла вазу, зате Майя стала чемпіонкою фанатських сердець🥇❤️ В інстаграмі до РГ в неї було десь близько 60 тисяч фоловерів => наразі 352К.
Маю надію, що це був не одноразовий прорив, ми хочемо і надалі споглядати її різноманітний красивий теніс!🥰
Ответить
0
Така сама халява, як і для Зверєва.
Ответить
0
Трабзонспор
Ответить
0
Не фінал, а ганьба!
Дута "чемпіонка" не зіграла жодного матчу з тенісистками топ 14! 
 Всім паршникам та ждунам на цьому сайті:
 - Ідіть нах#й слідом за парашним коритом кораблем!
Ні, не так!
- Ідіть нах#й слідом за п'ятьма парашними коритами танкерами!
Ответить
0
На траве транс всех вінісет нахер
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 9
Теннис
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 1
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
05.06.2026, 06:02
Бокс
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
05.06.2026, 13:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем