От первой до четвертой. Определены обе пары 1/2 финала US Open у женщин

На Открытом чемпионате США 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

9 сентября в Нью-Йорке состоялись встречи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли Елена Рыбакина и Коко Гауфф.

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И Рыбакина, и Гауфф выиграли свои четвертьфинальные поединки с камбеком в трех сетах. Казахстанка одолела Чжэн Циньвень, а американка выбила Мирру Андрееву.

Рыбакина и Гауфф в полуфинале присоединились к Арине Соболенко и Джессике Пегуле, который гарантировали себе место в этой стадии днем ранее.

Соболенко, Рыбакина, Пегула и Гауфф являются первой, второй, третьей и четвертой ракетами мира соответственно. По итогам американского мейджора мировой рейтинг возглавит Елена Рыбакина.

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US Open 2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [4] – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6

Чжэн Циньвень [Q] – Елена Рыбакина [2] – 6:3, 1:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3]

Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2]

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