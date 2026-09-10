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US Open
10 сентября 2026, 00:31 | Обновлено 10 сентября 2026, 00:34
491
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От первой до четвертой. Определены обе пары 1/2 финала US Open у женщин

Борьбу за трофей мейджора в США продолжают Соболенко, Рыбакина, Пегула и Гауфф

10 сентября 2026, 00:31 | Обновлено 10 сентября 2026, 00:34
491
0
От первой до четвертой. Определены обе пары 1/2 финала US Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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На Открытом чемпионате США 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

9 сентября в Нью-Йорке состоялись встречи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли Елена Рыбакина и Коко Гауфф.

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И Рыбакина, и Гауфф выиграли свои четвертьфинальные поединки с камбеком в трех сетах. Казахстанка одолела Чжэн Циньвень, а американка выбила Мирру Андрееву.

Рыбакина и Гауфф в полуфинале присоединились к Арине Соболенко и Джессике Пегуле, который гарантировали себе место в этой стадии днем ранее.

Соболенко, Рыбакина, Пегула и Гауфф являются первой, второй, третьей и четвертой ракетами мира соответственно. По итогам американского мейджора мировой рейтинг возглавит Елена Рыбакина.

US Open 2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [4] – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6
Чжэн Циньвень [Q] – Елена Рыбакина [2] – 6:3, 1:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3]
Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2]

Инфографика

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Коко Гауфф Елена Рыбакина US Open 2026 Чжэн Циньвень Мирра Андреева Арина Соболенко Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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