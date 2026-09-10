От первой до четвертой. Определены обе пары 1/2 финала US Open у женщин
Борьбу за трофей мейджора в США продолжают Соболенко, Рыбакина, Пегула и Гауфф
На Открытом чемпионате США 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.
9 сентября в Нью-Йорке состоялись встречи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли Елена Рыбакина и Коко Гауфф.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
И Рыбакина, и Гауфф выиграли свои четвертьфинальные поединки с камбеком в трех сетах. Казахстанка одолела Чжэн Циньвень, а американка выбила Мирру Андрееву.
Рыбакина и Гауфф в полуфинале присоединились к Арине Соболенко и Джессике Пегуле, который гарантировали себе место в этой стадии днем ранее.
Соболенко, Рыбакина, Пегула и Гауфф являются первой, второй, третьей и четвертой ракетами мира соответственно. По итогам американского мейджора мировой рейтинг возглавит Елена Рыбакина.
US Open 2026. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [4] – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6
Чжэн Циньвень [Q] – Елена Рыбакина [2] – 6:3, 1:6, 4:6
US Open 2026. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3]
Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2]
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец должен был встретиться с Фишером
Елена одолела чемпионку ОИ-2024 и гарантировала себе лидерство в мировом рейтинге