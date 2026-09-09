Рыбакина после US Open сместит Соболенко и впервые станет первой ракеткой
Казахстанка выполнила необходимое условие, добравшись до полуфинала мейджора в США
Представительница Казахстана Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США 2026.
В обновленном рейтинге WTA Рыбакина обойдет Арину Соболенко и гарантировано поднимется на первое место. Соболенко возглавляла рейтинг с октября 2024 года.
Елена выполнила необходимое условие, добравшись до полуфинала US Open. На первую строчку по итогам американского мейджора также претендовали Соболенко, Джессика Пегула и Коко Гауфф. Им нужен был вылет Рыбакиной до стадии 1/2 финала, а также выигранный трофей.
9 сентября Рыбакина в четвертьфинале в трех сетах одолела Чжэн Циньвень. Помимо китаянки, Елена в Нью-Йорке также справилась с Теа Фродин, Джессикой Бузас Манейро, Юлией Стародубцевой и Наоми Осакой. Следующей ее соперницей будет либо Мирра Андреева, либо Коко Гауфф.
Рыбакина впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. Также впервые в истории Казахстана у страны будет первая ракетка мира.
Рыбакина станет 30-й теннисисткой, которая поднимется на первое место с момента основания рейтинга WTA в 1975 году.
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