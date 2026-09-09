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  4. Рыбакина после US Open сместит Соболенко и впервые станет первой ракеткой
WTA
09 сентября 2026, 21:10 | Обновлено 09 сентября 2026, 21:15
3432
23

Рыбакина после US Open сместит Соболенко и впервые станет первой ракеткой

Казахстанка выполнила необходимое условие, добравшись до полуфинала мейджора в США

09 сентября 2026, 21:10 | Обновлено 09 сентября 2026, 21:15
3432
23 Comments
Рыбакина после US Open сместит Соболенко и впервые станет первой ракеткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина станет первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США 2026.

В обновленном рейтинге WTA Рыбакина обойдет Арину Соболенко и гарантировано поднимется на первое место. Соболенко возглавляла рейтинг с октября 2024 года.

Елена выполнила необходимое условие, добравшись до полуфинала US Open. На первую строчку по итогам американского мейджора также претендовали Соболенко, Джессика Пегула и Коко Гауфф. Им нужен был вылет Рыбакиной до стадии 1/2 финала, а также выигранный трофей.

9 сентября Рыбакина в четвертьфинале в трех сетах одолела Чжэн Циньвень. Помимо китаянки, Елена в Нью-Йорке также справилась с Теа Фродин, Джессикой Бузас Манейро, Юлией Стародубцевой и Наоми Осакой. Следующей ее соперницей будет либо Мирра Андреева, либо Коко Гауфф.

Рыбакина впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. Также впервые в истории Казахстана у страны будет первая ракетка мира.

Рыбакина станет 30-й теннисисткой, которая поднимется на первое место с момента основания рейтинга WTA в 1975 году.

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Елена Рыбакина Арина Соболенко рейтинг WTA US Open 2026 Чжэн Циньвень Коко Гауфф Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Це та казашка,яку Стародубцева на РГ відмахала?!
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Ну і молодець. Гарна дівчина
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+1
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За більше як 50 років всього 30-та 1 ракетка? Думав їх набагато більше було
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0
Я рибу вподобаю краще ніж м'ясо. Дякую тобі, Риба, що випередила цього бульбозавру. Хотів би, щоб це була Марта, але це вже трохи почекати треба...
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-1
Яка чудова новина
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-2
пожизненно забаненный тренер бьет свою ученицу в Саранске, мать которой чуть ли не глава верховного суда луганскойнароднойреспублики
млин, на болотах не соскучишься... #плётки #плевки
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-2
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Чудова новина! Нарешті ми отримаємо нову першу ракетку світу! І те що нею стане чарівна Рибка це значно краще ніж Сабаленка чи Свьонтек! Після вильоту всіх наших дівчат, залишається вболівати за красуню Рибку ❤️
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-3
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Ця жирафа яку наші обіймають і на чіста русскам язикє "желают виіграть ЙуЕс оупен"(привіт Марті Костюк) є чистокровною росіянкою, москвічкою з двома паспортами, яка чисто формально представляє Казахстан - союзника Російсько Федерації. 
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-4
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