Рыбакина остановила Чжэн Циньвень и пробилась в полуфинал US Open 2026
Елена одолела чемпионку ОИ-2024 и гарантировала себе лидерство в мировом рейтинге
Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.
В четвертьфинале казахстанка в трех сетах вырвала победу у победительницы Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) за 2 часа и 15 минут.
US Open 2026. 1/4 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:3, 1:6, 4:6
В третьей партии Рыбакина отыграла скрытый матчбол на подаче в 8-м гейме, после чего сделала брейк и успешно подала на матч.
Благодаря этой победе Елена гарантировала себе первое место в мировом рейтинге WTA по итогам US Open. Еще до старта мейджора было известно, что Рыбакиной хватит выхода в полуфинал на кортах Нью-Йорка вне зависимости от результатов Арины Соболенко, Джессики Пегулы и Коко Гауфф.
В полуфинал US Open 2026 Рыбакина сыграет с победительницей поединка Мирра Андреева – Коко Гауфф.
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