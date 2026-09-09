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  4. Рыбакина остановила Чжэн Циньвень и пробилась в полуфинал US Open 2026
US Open
09 сентября 2026, 20:59 |
268
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Рыбакина остановила Чжэн Циньвень и пробилась в полуфинал US Open 2026

Елена одолела чемпионку ОИ-2024 и гарантировала себе лидерство в мировом рейтинге

09 сентября 2026, 20:59 |
268
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Рыбакина остановила Чжэн Циньвень и пробилась в полуфинал US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Наоми Осака
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах вырвала победу у победительницы Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) за 2 часа и 15 минут.

US Open 2026. 1/4 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:3, 1:6, 4:6

В третьей партии Рыбакина отыграла скрытый матчбол на подаче в 8-м гейме, после чего сделала брейк и успешно подала на матч.

Благодаря этой победе Елена гарантировала себе первое место в мировом рейтинге WTA по итогам US Open. Еще до старта мейджора было известно, что Рыбакиной хватит выхода в полуфинал на кортах Нью-Йорка вне зависимости от результатов Арины Соболенко, Джессики Пегулы и Коко Гауфф.

В полуфинал US Open 2026 Рыбакина сыграет с победительницей поединка Мирра Андреева – Коко Гауфф.

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Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина Чжэн Циньвень US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ха не вдалося китаянці Рибку з'їсти й на т.Си сісти!
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Лена браво!!! Слов'янська домінація в жіночому тенесі продовжується . І гараздо приємній коли рейтинг очолює симпатична і харизматична дівчина а не коняка. Вітаю Лено
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