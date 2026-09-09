Рыбакина остановила Чжэн Циньвень и пробилась в полуфинал US Open 2026

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах вырвала победу у победительницы Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) за 2 часа и 15 минут.

US Open 2026. 1/4 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:3, 1:6, 4:6

В третьей партии Рыбакина отыграла скрытый матчбол на подаче в 8-м гейме, после чего сделала брейк и успешно подала на матч.

Благодаря этой победе Елена гарантировала себе первое место в мировом рейтинге WTA по итогам US Open. Еще до старта мейджора было известно, что Рыбакиной хватит выхода в полуфинал на кортах Нью-Йорка вне зависимости от результатов Арины Соболенко, Джессики Пегулы и Коко Гауфф.

В полуфинал US Open 2026 Рыбакина сыграет с победительницей поединка Мирра Андреева – Коко Гауфф.