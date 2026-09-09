Гауфф отыграла два матчбола у Андреевой и вышла в полуфинал US Open 2026

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале американка в трех сетах переиграла «нейтральную» пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 5) за 2 часа и 21 минуту.

US Open 2026. 1/4 финала

Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6

На тай-брейке второй партии Гауфф отыграла два матчбола – один на подаче и один на приеме.

В полуфинале US Open Коко сыграет против Елены Рыбакиной.