US Open09 сентября 2026, 23:45 |
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Гауфф отыграла два матчбола у Андреевой и вышла в полуфинал US Open 2026
Коко в трех сетах выбила Мирру Андрееву в матче 1/4 финала мейджора в США
09 сентября 2026, 23:45 |
414
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Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.
В четвертьфинале американка в трех сетах переиграла «нейтральную» пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 5) за 2 часа и 21 минуту.
US Open 2026. 1/4 финала
Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6
На тай-брейке второй партии Гауфф отыграла два матчбола – один на подаче и один на приеме.
В полуфинале US Open Коко сыграет против Елены Рыбакиной.
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Хоч якісь плюси:
Андрєєва "-", Сабалєнку посунули)