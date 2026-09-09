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  4. Гауфф отыграла два матчбола у Андреевой и вышла в полуфинал US Open 2026
US Open
09 сентября 2026, 23:45 |
414
6

Гауфф отыграла два матчбола у Андреевой и вышла в полуфинал US Open 2026

Коко в трех сетах выбила Мирру Андрееву в матче 1/4 финала мейджора в США

09 сентября 2026, 23:45 |
414
6 Comments
Гауфф отыграла два матчбола у Андреевой и вышла в полуфинал US Open 2026
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Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертьфинале американка в трех сетах переиграла «нейтральную» пятую сеяную Мирру Андрееву (WTA 5) за 2 часа и 21 минуту.

US Open 2026. 1/4 финала

Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6

На тай-брейке второй партии Гауфф отыграла два матчбола – один на подаче и один на приеме.

В полуфинале US Open Коко сыграет против Елены Рыбакиной.

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Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Молодець!
Хоч якісь плюси:
Андрєєва "-", Сабалєнку посунули)
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+4
Браво Коко, в стойло того пельменя, тепер та мокшанка стає клієнткою Гофф, тепер виходять цікаві півфінали, перша ракетка проти третьої, а друга проти четвертої
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+3
Коко радує 
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+2
Здорово! Яка молодчинка!
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+1
Хорош Кори!!! Висела на "волоске" во 2-м сете, но смогла переломить! Вперёд за титулом!
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+1
Красуня Коко 🎉🥳 
Ответить
0
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