  4. Он забил трижды. Гент в гостях отгрузил 4 мяча в ворота Стандарда
Чемпионат Бельгии
Стандард
23.01.2026 21:45 – FT 0 : 4
Гент
Бельгия
24 января 2026, 05:23 | Обновлено 24 января 2026, 05:55
Хет-трик для гостей оформил ивуарийский форвард Вильфрид Канга

Getty Images/Global Images Ukraine. Вильфрид Канга

В матче 22‑го тура чемпионата Бельгии Гент на выезде разгромил Стандард со счетом 4:0.

Доминирование Гента было очевидным: гости уверенно контролировали игру и использовали свои моменты,

Хет-трик для гостей оформил ивуарийский форвард Вильфрид Канга.

Эта победа позволила Генту подняться в топ-5 в турнирной таблице (32 очка).

Чемпионат Бельгии. 22-й тур. 23 января 2026

Стандард – Гент – 0:4

Голы: Вильфрид Канга, 11, 31, 84, Максим Паскочи, 88

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 21 13 6 2 37 - 12 24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент 45
2 Сент-Трюйден 21 13 3 5 31 - 23 24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге 42
3 Брюгге 21 13 2 6 38 - 25 24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге 41
4 Андерлехт 21 10 5 6 30 - 26 25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт 35
5 Гент 22 9 5 8 36 - 31 30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен 32
6 Мехелен 21 8 7 6 25 - 23 25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа 31
7 Стандард 22 8 3 11 18 - 29 01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле 27
8 Антверпен 21 7 6 8 24 - 22 25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк 27
9 Шарлеруа 21 7 6 8 25 - 26 25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа 27
10 Зюлте-Варегем 21 6 8 7 28 - 30 24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем 26
11 Генк 21 6 7 8 28 - 33 25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк 25
12 Вестерло 21 6 6 9 28 - 32 25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт 24
13 Ла Лувьер 21 5 8 8 18 - 23 24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК 23
14 Ауд-Хеверле 21 5 5 11 19 - 30 24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем 20
15 Серкль Брюгге 21 4 8 9 27 - 30 25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард 20
16 Дендер ФК 21 3 7 11 17 - 34 25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК 16
Полная таблица

чемпионат Бельгии по футболу Гент Стандард хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
