Он забил трижды. Гент в гостях отгрузил 4 мяча в ворота Стандарда
Хет-трик для гостей оформил ивуарийский форвард Вильфрид Канга
В матче 22‑го тура чемпионата Бельгии Гент на выезде разгромил Стандард со счетом 4:0.
Доминирование Гента было очевидным: гости уверенно контролировали игру и использовали свои моменты,
Хет-трик для гостей оформил ивуарийский форвард Вильфрид Канга.
Эта победа позволила Генту подняться в топ-5 в турнирной таблице (32 очка).
Чемпионат Бельгии. 22-й тур. 23 января 2026
Стандард – Гент – 0:4
Голы: Вильфрид Канга, 11, 31, 84, Максим Паскочи, 88
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|21
|13
|6
|2
|37 - 12
|24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент
|45
|2
|Сент-Трюйден
|21
|13
|3
|5
|31 - 23
|24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге
|42
|3
|Брюгге
|21
|13
|2
|6
|38 - 25
|24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге
|41
|4
|Андерлехт
|21
|10
|5
|6
|30 - 26
|25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт
|35
|5
|Гент
|22
|9
|5
|8
|36 - 31
|30.01.26 21:45 Ла Лувьер - Гент23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Гент 4:2 Андерлехт27.12.25 Гент 2:0 Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен
|32
|6
|Мехелен
|21
|8
|7
|6
|25 - 23
|25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Мехелен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа
|31
|7
|Стандард
|22
|8
|3
|11
|18 - 29
|01.02.26 14:30 Стандард - Андерлехт23.01.26 Стандард 0:4 Гент18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле
|27
|8
|Антверпен
|21
|7
|6
|8
|24 - 22
|25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк
|27
|9
|Шарлеруа
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|25.01.26 14:30 Антверпен - Шарлеруа18.01.26 Шарлеруа 2:0 Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа
|27
|10
|Зюлте-Варегем
|21
|6
|8
|7
|28 - 30
|24.01.26 19:15 Брюгге - Зюлте-Варегем17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк27.12.25 Антверпен 2:1 Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем
|26
|11
|Генк
|21
|6
|7
|8
|28 - 33
|25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Зюлте-Варегем 2:1 Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк
|25
|12
|Вестерло
|21
|6
|6
|9
|28 - 32
|25.01.26 20:15 Мехелен - Вестерло17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге27.12.25 Гент 2:0 Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт
|24
|13
|Ла Лувьер
|21
|5
|8
|8
|18 - 23
|24.01.26 17:00 Ла Лувьер - Сент-Трюйден16.01.26 Брюгге 2:3 Ла Лувьер27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК
|23
|14
|Ауд-Хеверле
|21
|5
|5
|11
|19 - 30
|24.01.26 21:45 Ауд-Хеверле - Юнион Сент-Жилуаз18.01.26 Сент-Трюйден 1:0 Ауд-Хеверле27.12.25 Ла Лувьер 0:0 Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем
|20
|15
|Серкль Брюгге
|21
|4
|8
|9
|27 - 30
|25.01.26 17:00 Генк - Серкль Брюгге17.01.26 Вестерло 0:2 Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард
|20
|16
|Дендер ФК
|21
|3
|7
|11
|17 - 34
|25.01.26 19:30 Андерлехт - Дендер ФК18.01.26 Дендер ФК 1:0 Антверпен27.12.25 Мехелен 1:1 Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК
|16
