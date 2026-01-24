Герой матча – украинец. Названы оценки Зубкова и Батагова за победную игру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
24 января 2026, 04:18 | Обновлено 24 января 2026, 04:25
«Трабзонспор» благодаря украинцам минимально обыграл «Касимпашу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинские футболисты «Трабзонспора» – Арсений Батагов и Александр Зубков – получили одни из лучших оценок за матч 19-го тура чемпионата Турции против «Касимпаши».

Поединок на «Папара Арене» завершился минимальной победой «Трабзонспора» со счетом 2:1. Решающий мяч забил Зубков, эффектно пробив в ворота соперника.

По оценкам статистического портала SofaScore, лучшим игроком матча стал Батагов с 8.0 баллами.

Зубков не получил звание героя встречи, но получил вторую по рейтингу оценку – 7.8.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Касимпаша» по версии SofaScore.

45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Зубков забил супергол. Видео голов и обзор
Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Касымпаша Александр Зубков Арсений Батагов оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
