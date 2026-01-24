Герой матча – украинец. Названы оценки Зубкова и Батагова за победную игру

Украинские футболисты «Трабзонспора» – Арсений Батагов и Александр Зубков – получили одни из лучших оценок за матч 19-го тура чемпионата Турции против «Касимпаши».

Поединок на «Папара Арене» завершился минимальной победой «Трабзонспора» со счетом 2:1. Решающий мяч забил Зубков, эффектно пробив в ворота соперника.

По оценкам статистического портала SofaScore, лучшим игроком матча стал Батагов с 8.0 баллами.

Зубков не получил звание героя встречи, но получил вторую по рейтингу оценку – 7.8.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Касимпаша» по версии SofaScore.