Олег ШАНДРУК: «Завдання Вереса – как минимум попасть в десятку»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 02:59 | Обновлено 24 января 2026, 03:16
Главный тренер Вереса рассказал о планах на вторую часть сезона

ФК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от игры команды в первой части сезона и очертил задачи на зимние сборы и весеннюю часть чемпионата:

«На данный момент мы одиннадцатые. Задача перед командой – как минимум попасть в десятку. Поэтому, конечно, пока мы эту задачу не выполняем. Но у нас еще половина чемпионата впереди. Соответственно, мы хотим улучшить качество игры, свое турнирное положение. Еще раз хочу подчеркнуть, я постоянно об этом говорю, что команда летом очень сильно изменилась. Для качественной реализации этих изменений нужно время. Мы сейчас это время, на мой взгляд, используем эффективно и можем пообещать болельщикам, что в весенней части сезона команда будет выглядеть эффективнее.

Какие аспекты игры нужно улучшать? Нам нужно улучшать игру в атаке, в фазе атаки, больше создавать, больше забивать голов. Мы сейчас над этим работаем, усердно работаем. Игроки понимают, что нужно улучшить. И, конечно, стандарты. Стандарты и в обороне, и в атаке. Это те вещи, в которых мы можем прогрессировать, где команда за счет стандартов может иметь хорошие дивиденды и набирать очки.

Что касается атмосферы внутри коллектива – здесь все отлично. То, что я вижу со стороны, – игроки хорошо коммуницируют, поддерживают друг друга, требуют друг от друга максимальной самоотдачи в рамках тех стандартов, которые внедрены в команде. Поэтому я доволен атмосферой. Надеюсь, что мы сможем ее только улучшать и в сезон ребята войдут с хорошим настроением. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших горячих болельщиков на домашний матч с «Полтавой». Эмоции – гарантированы».

По теме:
НДУКВЕ: «Играем на фоне нагрузок. Для того и сборы, чтобы ошибаться»
Олег ГЕРАСИМЮК: «Концовку игры мы полностью провалили»
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подтвердил: в клуб прибыл первый португальский легионер
товарищеские матчи Богемианс Прага Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Олег Шандрук
Николай Степанов Источник: ФК Верес
