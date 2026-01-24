Олег ГЕРАСИМЮК: «Концовку игры мы полностью провалили»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 02:23 | Обновлено 24 января 2026, 03:01
Ассистент главного тренера Вереса прокомментировал игру с Богемиансом

ФК Верес. Олег Герасимюк

Ассистент главного тренера ровенского «Вереса» Олег Герасимюк прокомментировал спарринг с чешским «Богемиансом» (3:4):

«На самом деле неприятно проигрывать такие матчи даже на сборах. Потому что игра у нас получалась: хороший первый тайм, хорошие полчаса во втором. А вот концовку матча мы полностью провалили. Отсюда неприятный осадок и хороший материал для анализа. Есть повод собраться и проговорить с командой, почему мы так неудачно провели концовку игры.

Сегодня я руководил игрой команды. Это была инициатива главного тренера Олега Шандрука. Для меня это важный опыт. Когда ты помогаешь тренеру как ассистент – это одно, а другое – когда руководишь всем процессом. Поэтому для меня это было интересно. Уверен, что в будущем это пойдет только на пользу нашей работе.

Что касается новичка команды Гильерме – ему нужно время. Он не так давно в команде. Заметно, что этот футболист обладает хорошими качествами, но ему необходимо понять наши требования, чтобы проявить свои лучшие умения. Думаю, что с его пониманием, с его отношением к работе – в ближайшее время мы увидим хорошего игрока в нашем составе.

Сейчас мы продолжаем тренировки. Завтра – две тренировки, послезавтра – еще две перед новым спаррингом. Работаем в штатном режиме, по графику».

Олег Герасимюк Верес Ровно Богемианс Прага товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Верес
