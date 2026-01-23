Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 22 января. Верес проиграл, ведя в счете в три мяча
Другие новости
23 января 2026, 12:52 | Обновлено 23 января 2026, 13:01
35
0

Товарищеские матчи, 22 января. Верес проиграл, ведя в счете в три мяча

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

23 января 2026, 12:52 | Обновлено 23 января 2026, 13:01
35
0
Товарищеские матчи, 22 января. Верес проиграл, ведя в счете в три мяча
ФК Верес

22 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три украинские команды.

Верес из Ровно в результативном матче, ведя в счете в три мяча, потерпел поражение от клуба Богемианс из Чехии (3:4), пропустив 4 гола за последние 12 минут игры. Голы забили: Вондра, 17 (автогол), Шарай, 43, Айдин, 49 – Коварик, 78, Смардж, 80, 90, Дрхал, 83.

Кудривка с разгромным счетом обыграла Тренчин из Словакии (4:0). Голы забили: Козак, 6, Сердюк, 30, Свитюха, 50, Морозко, 63.

Карпаты из Львова нанесли поражение дублерам испанского клуба Мурсия (3:0). Голы забили: Мирошниченко, 39, Шах, 64, Костенко, 88.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 22 января 2026

  • Йокогама Маринoс (Япония) – Канадзава (Япония) – 0:1
  • Яблонец (Чехия) – Михаловце (Словакия) – 5:3
  • Верес (Украина) – Богемианс (Чехия) – 3:4
  • Видзев Лодзь (Польша) – Острава (Чехия) – 3:2
  • Камберленд Юнайтед (Австралия) – ФК Белград (Австралия) – 0:1
  • Кудривка (Украина) – Тренчин (Словакия) – 4:0
  • Шепши (Румыния) – Кечкемет (Венгрия) – 2:4
  • Пахтакор (Узбекистан) – Струга (Северная Македония) – 1:1
  • Лехия Гданьск (Польша) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1
  • Карпаты (Украина) – Мурсия B (Испания) – 3:0
  • Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 3:3
  • Мальорка B (Испания) – Целе (Словения) – 0:4
  • Медзь Легница II (Польша) – Викелец (Польша) – 3:0
  • Напредак (Сербия) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:1
  • Виборг (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 3:0
  • Видеотон (Венгрия) – III. керулети ТУЕ УПЕ (Венгрия) – 1:2
  • Ксанти (Греция) – Брера Струмица (Северная Македония) – 1:1
  • Приморье (Словения) – Будафок (Венгрия) – 0:2
  • ЦСКА 1948 София (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:1
  • Работнички (Северная Македония) – Охрид (Северная Македония) – 8:2
  • Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 0:1
  • ОФК Петровац (Черногория) – Роданж (Люксембург) – 3:1
  • Видзев Лодзь (Польша) – Заглембе (Польша) – 1:1
  • Раннерс (Дания) – Реал Солт-Лейк (США) – 1:2
  • Вернаму (Швеция) – Йенчепинг (Швеция) – 1:1
  • Оденсе (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 0:1
  • ВСК Орхус (Дания) – Венсиссель (Дания) – 0:0
  • Шпрокгефель (Германия) – Юрдинген (Германия) – 3:0
  • Гран-Саконне (Швейцария) – Серветт U21 (Швейцария) – 1:0

Видео матчей

По теме:
Заря на сборе в Турции не может работать в оптимальном составе
У Полесья сменился соперник в спарринге на сборах в Испании
Бразилец из клуба УПЛ попал на радары Металлиста 1925. Игрок принял решение
товарищеские матчи Верес Ровно Богемианс Прага Кудровка Тренчин Карпаты Львов Мурсия контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике ответил на критику Шевалье и Забарного: неожиданная позиция
Футбол | 23 января 2026, 04:18 1
Энрике ответил на критику Шевалье и Забарного: неожиданная позиция
Энрике ответил на критику Шевалье и Забарного: неожиданная позиция

Новички ПСЖ под микроскопом

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
Футбол | 23.01.2026, 09:45
Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
Богдан БУТКО: «Весной все может перевернуться с ног на голову»
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22.01.2026, 14:47
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22.01.2026, 14:59
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 10
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем