Товарищеские матчи, 22 января. Верес проиграл, ведя в счете в три мяча
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
22 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели три украинские команды.
Верес из Ровно в результативном матче, ведя в счете в три мяча, потерпел поражение от клуба Богемианс из Чехии (3:4), пропустив 4 гола за последние 12 минут игры. Голы забили: Вондра, 17 (автогол), Шарай, 43, Айдин, 49 – Коварик, 78, Смардж, 80, 90, Дрхал, 83.
Кудривка с разгромным счетом обыграла Тренчин из Словакии (4:0). Голы забили: Козак, 6, Сердюк, 30, Свитюха, 50, Морозко, 63.
Карпаты из Львова нанесли поражение дублерам испанского клуба Мурсия (3:0). Голы забили: Мирошниченко, 39, Шах, 64, Костенко, 88.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 22 января 2026
- Йокогама Маринoс (Япония) – Канадзава (Япония) – 0:1
- Яблонец (Чехия) – Михаловце (Словакия) – 5:3
- Верес (Украина) – Богемианс (Чехия) – 3:4
- Видзев Лодзь (Польша) – Острава (Чехия) – 3:2
- Камберленд Юнайтед (Австралия) – ФК Белград (Австралия) – 0:1
- Кудривка (Украина) – Тренчин (Словакия) – 4:0
- Шепши (Румыния) – Кечкемет (Венгрия) – 2:4
- Пахтакор (Узбекистан) – Струга (Северная Македония) – 1:1
- Лехия Гданьск (Польша) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1
- Карпаты (Украина) – Мурсия B (Испания) – 3:0
- Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 3:3
- Мальорка B (Испания) – Целе (Словения) – 0:4
- Медзь Легница II (Польша) – Викелец (Польша) – 3:0
- Напредак (Сербия) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:1
- Виборг (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 3:0
- Видеотон (Венгрия) – III. керулети ТУЕ УПЕ (Венгрия) – 1:2
- Ксанти (Греция) – Брера Струмица (Северная Македония) – 1:1
- Приморье (Словения) – Будафок (Венгрия) – 0:2
- ЦСКА 1948 София (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:1
- Работнички (Северная Македония) – Охрид (Северная Македония) – 8:2
- Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 0:1
- ОФК Петровац (Черногория) – Роданж (Люксембург) – 3:1
- Видзев Лодзь (Польша) – Заглембе (Польша) – 1:1
- Раннерс (Дания) – Реал Солт-Лейк (США) – 1:2
- Вернаму (Швеция) – Йенчепинг (Швеция) – 1:1
- Оденсе (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 0:1
- ВСК Орхус (Дания) – Венсиссель (Дания) – 0:0
- Шпрокгефель (Германия) – Юрдинген (Германия) – 3:0
- Гран-Саконне (Швейцария) – Серветт U21 (Швейцария) – 1:0
