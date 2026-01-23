Товарищеские матчи, 22 января. Верес проиграл, ведя в счете в три мяча

22 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три украинские команды.

Верес из Ровно в результативном матче, ведя в счете в три мяча, потерпел поражение от клуба Богемианс из Чехии (3:4), пропустив 4 гола за последние 12 минут игры. Голы забили: Вондра, 17 (автогол), Шарай, 43, Айдин, 49 – Коварик, 78, Смардж, 80, 90, Дрхал, 83.

Кудривка с разгромным счетом обыграла Тренчин из Словакии (4:0). Голы забили: Козак, 6, Сердюк, 30, Свитюха, 50, Морозко, 63.

Карпаты из Львова нанесли поражение дублерам испанского клуба Мурсия (3:0). Голы забили: Мирошниченко, 39, Шах, 64, Костенко, 88.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 22 января 2026

Йокогама Маринoс (Япония) – Канадзава (Япония) – 0:1

Яблонец (Чехия) – Михаловце (Словакия) – 5:3

Верес (Украина) – Богемианс (Чехия) – 3:4

Видзев Лодзь (Польша) – Острава (Чехия) – 3:2

Камберленд Юнайтед (Австралия) – ФК Белград (Австралия) – 0:1

Кудривка (Украина) – Тренчин (Словакия) – 4:0

Шепши (Румыния) – Кечкемет (Венгрия) – 2:4

Пахтакор (Узбекистан) – Струга (Северная Македония) – 1:1

Лехия Гданьск (Польша) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1

Карпаты (Украина) – Мурсия B (Испания) – 3:0

Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 3:3

Мальорка B (Испания) – Целе (Словения) – 0:4

Медзь Легница II (Польша) – Викелец (Польша) – 3:0

Напредак (Сербия) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:1

Виборг (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 3:0

Видеотон (Венгрия) – III. керулети ТУЕ УПЕ (Венгрия) – 1:2

Ксанти (Греция) – Брера Струмица (Северная Македония) – 1:1

Приморье (Словения) – Будафок (Венгрия) – 0:2

ЦСКА 1948 София (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:1

Работнички (Северная Македония) – Охрид (Северная Македония) – 8:2

Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия) – 0:1

ОФК Петровац (Черногория) – Роданж (Люксембург) – 3:1

Видзев Лодзь (Польша) – Заглембе (Польша) – 1:1

Раннерс (Дания) – Реал Солт-Лейк (США) – 1:2

Вернаму (Швеция) – Йенчепинг (Швеция) – 1:1

Оденсе (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 0:1

ВСК Орхус (Дания) – Венсиссель (Дания) – 0:0

Шпрокгефель (Германия) – Юрдинген (Германия) – 3:0

Гран-Саконне (Швейцария) – Серветт U21 (Швейцария) – 1:0

Видео матчей