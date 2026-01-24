Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Каза Пия
23.01.2026 22:15 – FT 3 : 3
АВС
Португалия
24 января 2026, 02:32 | Обновлено 24 января 2026, 02:33
61
0

ВИДЕО. Отыгрались с 0:3. Безумный матч с шестью голами в Португалии

AVS за 15 минут избежал разгромного поражения от клуба «Каза Пия»

24 января 2026, 02:32 | Обновлено 24 января 2026, 02:33
61
0
ВИДЕО. Отыгрались с 0:3. Безумный матч с шестью голами в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января португальские клубы – «Каза Пия» и AVS – выдали невероятный матч в 19-м туре национальной лиги.

«Каза Пия» на своем поле вела со счетом 3:0, однако за последние 15 минут встречи полностью утратила преимущество.

Гости совершили камбэк благодаря голам футболистов, вышедших на замену.

Избежав разгрома, AVS оформил результативную ничью с клубом «Каза Пия» – 3:3.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 23 января

«Каза Пия» – AVS – 3:3

Голы: Соуза, 5, Ларрасабаль, 50, Осундина, 65 – Нене, 75 (пен.), 90 (пен.), Нейва, 90+9

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Guilherme Neiva (АВС), асcист Педро Лима.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Нене (АВС).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Нене (АВС).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Korede Osundina (Каза Пия), асcист Джереми Ливолант.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Гаиска Ларрасабаль (Каза Пия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил David Sousa (Каза Пия), асcист Rafael Brito.
