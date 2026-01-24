ВИДЕО. Отыгрались с 0:3. Безумный матч с шестью голами в Португалии
AVS за 15 минут избежал разгромного поражения от клуба «Каза Пия»
23 января португальские клубы – «Каза Пия» и AVS – выдали невероятный матч в 19-м туре национальной лиги.
«Каза Пия» на своем поле вела со счетом 3:0, однако за последние 15 минут встречи полностью утратила преимущество.
Гости совершили камбэк благодаря голам футболистов, вышедших на замену.
Избежав разгрома, AVS оформил результативную ничью с клубом «Каза Пия» – 3:3.
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 23 января
«Каза Пия» – AVS – 3:3
Голы: Соуза, 5, Ларрасабаль, 50, Осундина, 65 – Нене, 75 (пен.), 90 (пен.), Нейва, 90+9
Видео голов и обзор матча:
События матча
