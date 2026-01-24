Футболист, которого Туран выгнал из Шахтера, хочет покинуть Украину

Бывший универсальный футболист «Шахтера» Дмитрий Топалов может в ближайшее время продолжить карьеру за пределами Украины. 27-летний игрок активно ищет новый клуб и уже ведет переговоры с несколькими командами из Казахстана.

По информации ASnews, представители Топалова контактируют с рядом амбициозных казахстанских клубов, которые ставят перед собой высокие турнирные задачи и планируют усиление состава.

Отмечается, что экс-игрок «Шахтера» готов рассмотреть вариант перехода в один из топовых клубов чемпионата Казахстана уже в ближайшее время.

Топалов в январе этого года стал свободным агентом, покинув «Шахтер», где он был не нужен Арде Турану.