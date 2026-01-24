Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мудрик вышел на публику и привлек внимание фанатов своим поступком
Англия
24 января 2026, 06:02
Мудрик вышел на публику и привлек внимание фанатов своим поступком

Михаил оставил комментарий под постом известной блогерши Джордин Джонс

Мудрик вышел на публику и привлек внимание фанатов своим поступком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик снова привлек внимание соцсетей, на этот раз из-за романтической интриги. Футболист «Челси» оставил комплимент под фото популярной актрисы Джордин Джонс, которая имеет более 9 млн подписчиков в Instagram.

На фотографии Джордин позировала с букетом цветов, а Мудрик написал: «Цветы тебе идут». Актриса ответила мгновенно: «Спасибо тебе, дорогой».

Отметим, что Джордин присутствовала на матче «Челси» против «Пафоса», где лондонцы забили единственный гол в конце встречи.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

Михаил Мудрик Челси lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
