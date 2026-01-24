Мудрик вышел на публику и привлек внимание фанатов своим поступком
Михаил оставил комментарий под постом известной блогерши Джордин Джонс
Украинский полузащитник Михаил Мудрик снова привлек внимание соцсетей, на этот раз из-за романтической интриги. Футболист «Челси» оставил комплимент под фото популярной актрисы Джордин Джонс, которая имеет более 9 млн подписчиков в Instagram.
На фотографии Джордин позировала с букетом цветов, а Мудрик написал: «Цветы тебе идут». Актриса ответила мгновенно: «Спасибо тебе, дорогой».
Отметим, что Джордин присутствовала на матче «Челси» против «Пафоса», где лондонцы забили единственный гол в конце встречи.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» благодаря украинцам минимально обыграл «Касимпашу»
Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма