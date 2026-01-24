Клуб чемпионата Англии срочно хотел купить вратаря сборной Украины

Агент Андрей Кириченко рассказал, почему сорвался трансфер вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка в «Сандерленд».

– История с «Шахтером» и Дмитрием Ризныком: когда есть реальные варианты, но клуб не отпускает игрока. Как вы оцениваете такие ситуации?

– Здесь все не так однозначно. Мы действительно принесли предложение от Сандерленда по Ризныку. Англичане его очень хотели: прилетали смотреть на него вживую на матч в Стамбуле против Бешикташа, и он был кандидатом №1 на позицию.

Однако их первое предложение не устроило Шахтер. К тому же у клуба были квалификационные матчи Лиги Европы, и Ризнык был нужен команде именно в этот момент, тогда как Сандерленд хотел игрока «здесь и сейчас».

В итоге английский клуб приобрел вратаря из Нидерландов – и, как показало время, не ошибся: сейчас он один из лучших голкиперов АПЛ этого сезона и обошелся дешевле, чем стоил бы Ризнык.

В то же время я не исключаю, что при других обстоятельствах – например, при отсутствии квалификации Шахтера в Лигу Европы или при более раннем начале переговоров между клубами – Шахтер и Сандерленд могли бы договориться о цене, и Дмитрий стал бы очередным украинцем в АПЛ. Чего я ему, кстати, искренне желаю – рано или поздно.