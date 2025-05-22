Титул Тоттенхэма, контракт Ярмоленко, фейл в мини-футболе, трансфер Ваната?
Главные новости за 21 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 мая.
1А. Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
«Шпоры» в финале обыграли «Манчестер Юнайтед»
1B. Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2024/25
2А. Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков
В финале Лиги Европы Шпоры обыграли Красных дьяволов со счетом 1:0
2B. Первый трофей Шпор с 2008 года. Тоттенхэм выиграл еврокубок в 4-й раз
Ранее были победы в Кубке кубков 1963 и в Кубке УЕФА 1972 и 1984
3. Роналду забил один пенальти из двух. Аль-Наср переиграл Аль-Халидж
Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте
4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Лидер столичного клуба продлил свой контракт еще на 1 сезон
5. Украина разгромно проиграла Англии на старте ЧМ-2025 по мини-футболу
Украинцы пропустили 4 безответных мяча в первом матче в Баку
6А. Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Анастасия в двух сетах одолела Жули Белгравер во втором раунде квалификации мейджора
6B. Игровой день на РГ-2025 досрочно завершен. Матчи двух украинок перенесены
Юлия Стародубцева и Дарья Снигур продолжат борьбу за финал квалификации 22 мая
7А. На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
На Владислава Ваната претендует «Эвертон» и «Лидс»
7B. Лидера Динамо может летом купить известный клуб из Англии. Но есть условие
Владислав Ванат заинтересовал «Сандерленд»
7C. Суркис откровенно высказался о трансфере звезды Динамо в АПЛ
Пока предложений по Владиславу Ванату не было
8А. Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки
Криштиану может присоединиться к марокканскому «Видаду»
8B. Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром
Португалец не уверен, что клуб сможет бороться за трофеи в обозримом будущем
9. В УЕФА утвердили новую систему квалификации Евро-2028. Что изменилось?
У хозяев чемпионата, британских сборных, не будет прямой путевки в финальный раунд
10А. Мог ли Макларен одолеть Ферстаппена, и как Феррари отыгрались после провала
Анализ Гран-при Эмилии-Романьи. Ответ на ключевые вопросы этапа
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