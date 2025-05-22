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  4. Титул Тоттенхэма, контракт Ярмоленко, фейл в мини-футболе, трансфер Ваната?
Другие новости
22 мая 2025, 07:05 |
906
0

Титул Тоттенхэма, контракт Ярмоленко, фейл в мини-футболе, трансфер Ваната?

Главные новости за 21 мая на Sport.ua

22 мая 2025, 07:05 |
906
0
Титул Тоттенхэма, контракт Ярмоленко, фейл в мини-футболе, трансфер Ваната?
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 мая.

1А. Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
«Шпоры» в финале обыграли «Манчестер Юнайтед»

1B. Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 1:0. Трофей для Шпор! Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2024/25

2А. Тоттенхэм получил право выступить в основном раунде ЛЧ, МЮ – без еврокубков
В финале Лиги Европы Шпоры обыграли Красных дьяволов со счетом 1:0

2B. Первый трофей Шпор с 2008 года. Тоттенхэм выиграл еврокубок в 4-й раз
Ранее были победы в Кубке кубков 1963 и в Кубке УЕФА 1972 и 1984

3. Роналду забил один пенальти из двух. Аль-Наср переиграл Аль-Халидж
Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Лидер столичного клуба продлил свой контракт еще на 1 сезон

5. Украина разгромно проиграла Англии на старте ЧМ-2025 по мини-футболу
Украинцы пропустили 4 безответных мяча в первом матче в Баку

6А. Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Анастасия в двух сетах одолела Жули Белгравер во втором раунде квалификации мейджора

6B. Игровой день на РГ-2025 досрочно завершен. Матчи двух украинок перенесены
Юлия Стародубцева и Дарья Снигур продолжат борьбу за финал квалификации 22 мая

7А. На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
На Владислава Ваната претендует «Эвертон» и «Лидс»

7B. Лидера Динамо может летом купить известный клуб из Англии. Но есть условие
Владислав Ванат заинтересовал «Сандерленд»

7C. Суркис откровенно высказался о трансфере звезды Динамо в АПЛ
Пока предложений по Владиславу Ванату не было

8А. Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки
Криштиану может присоединиться к марокканскому «Видаду»

8B. Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром
Португалец не уверен, что клуб сможет бороться за трофеи в обозримом будущем

9. В УЕФА утвердили новую систему квалификации Евро-2028. Что изменилось?
У хозяев чемпионата, британских сборных, не будет прямой путевки в финальный раунд

10А. Мог ли Макларен одолеть Ферстаппена, и как Феррари отыгрались после провала
Анализ Гран-при Эмилии-Романьи. Ответ на ключевые вопросы этапа

10B. Больше не лис, но все еще хищный. 5 вариантов нового клуба для Варди
Блогер Sport.ua определяет клубы, где Джейми больше всего нужен и будет иметь шанс заиграть

10С. Баколе проваливает 2025-й. Конец для Мартина или начало перерождения?
Разбираемся с ситуацией вокруг бойца из Конго

10D. 6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Нас ждет во многом определяющее межсезонье…

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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