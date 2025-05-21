Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром

Форвард ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду приостановил переговоры с клубом о продлении контракта из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах.

Звездный португалец и руководство команды ранее достигли устного соглашения о продлении сделки до 2026 года, которая позволит футболисту заработать 200 млн евро.

После болезненного вылета «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии от «Кавасаки Фронтале» Роналду приостановил любые контакты с руководством, поскольку у него возникло разочарование прогрессом команды и сомнения относительно успешного будущего проекта клуба.

Поражение заставило его пересмотреть свои взгляды, поскольку нападающий больше не уверен в том, что его ждет в «Аль-Насре». Роналду требует твердых гарантий относительно амбиций клуба. В свои 40 лет он хочет быть уверенным, что станет частью команды, способной конкурировать как в чемпионате Саудовской Аравии, так и в Лиге чемпионов Азии.

В текущем сезоне португалец провел 39 матчей на клубном уровне, в которых забил 33 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт Роналду истекает в июне 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.