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Чемпионат Европы
21 мая 2025, 18:00 | Обновлено 21 мая 2025, 18:13
198
0

В УЕФА утвердили новую систему квалификации Евро-2028. Что изменилось?

У хозяев чемпионата, британских сборных, не будет прямой путевки в финальный раунд

21 мая 2025, 18:00 | Обновлено 21 мая 2025, 18:13
198
0
В УЕФА утвердили новую систему квалификации Евро-2028. Что изменилось?
УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание 21 мая в испанском Бильбао перед финалом Лиги Европы УЕФА и принял ряд решений.

Исполком УЕФА утвердил формат квалификации Евро-2028, который пройдет на 9 аренах в Великобритании и Ирландии с участием 24 сборных команд.

Как и в действующем отборе, будет сформировано 12 квалификационных групп по 4 или 5 команд. Хозяева турнира – Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс – не получат прямую путевку в финальный раунд и также примут участие в отборе, но будут разведены по разным группам.

12 победителей групп и 8 лучших команд, занявших вторые места (всего 20 команд), напрямую выйдут в финальный турнир Евро-2028.

Два места в финальной стадии турнира будут зарезервированы за двумя лучшими странами-хозяйками, которые не выйдут напрямую как победители групп или лучшие вторые места.

Оставшиеся путевки будут разыграны в плей-офф между другими командами, занявшими вторые места в отборочных группах, и лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА сезона 2026/27, которые не прошли через квалификацию.

В зависимости от количества мест, занятых хозяевами, число путевок, разыгрываемых в плей-офф, будет варьироваться от двух до четырех, по одному из трех следующих сценариев.

Сценарии проведения плей-офф квалификации Евро-2028

  • Использованы оба зарезервированных места: 8 команд играют в двух путях плей-офф за два места в финале (по одному матчу в полуфинале и финале).
  • Использовано одно зарезервированное место: 12 команд играют в трех путях плей-офф за три путевки.
  • Хозяева не используют ни одного зарезервированного места: 8 команд сыграют 4 пары с матчами дома и в гостях, победители выходят в финальный турнир.

График турнира ожидается осенью 2025 года. Регламент со всеми подробностями будет опубликован до конца года.

Исполком УЕФА в Бильбао также утвердил ряд других решений.

В следующем цикле, связанном с Евро-2028, будет распределено 240 миллионов евро в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между УЕФА и ECA (Ассоциацией европейских клубов). Дополнительно еще 7 миллионов евро осталось от предыдущего цикла компенсаций.

По предложению ECA согласовано перенести 3 миллиона евро из остатка цикла 2020–24 в программу компенсаций клубам за участие в женском Евро-2025, увеличив ее объем с 6 до 9 миллионов евро.

Механизм распределения суммы в 244 миллиона евро останется таким же, как и в предыдущем цикле. Средства будут разделены на два фонда:
– 104 миллиона евро – на две Лиги наций УЕФА (2024/25 и 2026/27) и квалификацию к Евро-2028;
– 140 миллионов евро – клубам, отпустившим игроков на Евро-2028.

Одобрено увеличение максимального количества игроков в заявке на финалы Лиги наций 2025 – с 23 до 26. Причина – особенности завершения сезона и рост нагрузки летом 2025 года.

Исполком УЕФА заслушал обновление по программе наблюдения за стоячими секторами и согласовал ее продление на сезон 2025/26 в мужских клубных турнирах (централизованная стадия) для тех же 10 национальных ассоциаций:

Разрешено: Австрия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Шотландия, Нидерланды
Разрешено, но не используется клубами: Португалия
Запрещено национальным законодательством: Италия, Испания

Зоран Лакович был назначен заместителем генерального секретаря УЕФА по вопросам национальных ассоциаций и международных связей.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 11 сентября 2025 года в Тиране, Албания.

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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