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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 21:58 | Обновлено 21 мая 2025, 21:59
2900
6

Суркис откровенно высказался о трансфере звезды Динамо в АПЛ

Пока предложений по Владиславу Ванату не было

21 мая 2025, 21:58 | Обновлено 21 мая 2025, 21:59
2900
6
Суркис откровенно высказался о трансфере звезды Динамо в АПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи вокруг трансфера украинского нападающего столичного клуба Владислава Ваната:

«Все это пока одни «вбросы», которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения - будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Игорь Суркис Владислав Ванат Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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Vitason
У Суркиса мышление одно, он хочет подороже продать, а поэтому команда может попасть в основной раунд Лиги Чемпионов ,а это вариант заработать 40 миллионов сходу,плюс бонусы за каждый позитивный результат и возможность продать игрока ещё дороже,так как это серьезный рынок лига чемпионов,так что каких-либо серьезных продаж не будет до того момента пока команда или вылетит с лиги чемпионов или вылетит раньше, простой расчет барыги который хочет навариться как можно больше!!А вбросы и будут теперь чтобы подогреть интерес и у самих футболистов и у тех кто может их купить. 
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u6464u
блін  зірка , це від кого такий прикол , від Суркіса , менеджементу , чи від спірт.юа., хто цей непотріб хоче розкрутити, сміх та й годі, АПЛ.
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-1
pricolist
Він постійно це каже, навіщо взагалі у нього подібне запитують
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-2
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