Суркис откровенно высказался о трансфере звезды Динамо в АПЛ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи вокруг трансфера украинского нападающего столичного клуба Владислава Ваната:

«Все это пока одни «вбросы», которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения - будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».