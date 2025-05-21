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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
21.05.2025 19:25 – FT 2 : 0
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
21 мая 2025, 21:12 | Обновлено 21 мая 2025, 21:36
274
1

Роналду забил один пенальти из двух. Аль-Наср переиграл Аль-Халидж

Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте

21 мая 2025, 21:12 | Обновлено 21 мая 2025, 21:36
274
1
Роналду забил один пенальти из двух. Аль-Наср переиграл Аль-Халидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» (2:0).

На 66-й минуте Криштиану Роналду получил шанс открыть счет с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.

Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте после передачи Садио Мане.

Криштиану Роналду исправился в компенсированное время, забив с пенальти и удвоив преимущество в счете (2:0).

Португалец забил 935-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Эта победа позволила команде «Аль-Наср» набрать 67 очков и сохранить шансы на попадание в топ-3.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (67), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 21 мая 2025

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Дуран, 75, Роналду, 90+7 (пен)

Нереализованный пенальти: Роналду, 66

Аль-Холуд – Аль-Фейха – 2:0

Голы: Аль-Хаммами, 45+1, Дьенг, 82

Турнирная таблица

Фотогалерея: Криштиану Роналду

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Роналду буде продовжувати бити пенальті, навіть якщо забиватиме один з 5. Потроху, але повзе до 1000)
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