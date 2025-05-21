Роналду забил один пенальти из двух. Аль-Наср переиграл Аль-Халидж

В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» (2:0).

На 66-й минуте Криштиану Роналду получил шанс открыть счет с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.

Первый гол в матче забил Джон Дуран на 75-й минуте после передачи Садио Мане.

Криштиану Роналду исправился в компенсированное время, забив с пенальти и удвоив преимущество в счете (2:0).

Португалец забил 935-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Эта победа позволила команде «Аль-Наср» набрать 67 очков и сохранить шансы на попадание в топ-3.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (67), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 21 мая 2025

Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0

Голы: Дуран, 75, Роналду, 90+7 (пен)

Нереализованный пенальти: Роналду, 66

Аль-Холуд – Аль-Фейха – 2:0

Голы: Аль-Хаммами, 45+1, Дьенг, 82

Турнирная таблица

Фотогалерея: Криштиану Роналду