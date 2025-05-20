Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии. У кого дубль?
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
20.05.2025 19:00 – FT 3 : 1
Аль-Оруба
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
20 мая 2025, 23:15 | Обновлено 20 мая 2025, 23:35
219
1

Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии. У кого дубль?

Аль-Шабаб проиграл матч команде Аль-Иттихад со счетом 2:3

20 мая 2025, 23:15 | Обновлено 20 мая 2025, 23:35
219
1
Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии. У кого дубль?
Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Украинский вратарь Георгий Бущан провел полный матч за «Аль-Шабаб» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Голкипер не смог спасти свою команду от поражения. Клуб из Эр-Рияда уступил дома действующему чемпиону страны – «Аль-Иттихаду» – со счетом 2:3.

Уже в начале встречи Бущан дважды пропустил от Муссы Диаби (1-я и 34-я минуты). В конце первого тайма Яник Карраско сократил отставание, а после перерыва гости снова оторвались благодаря точному удару Стивена Бергвейна. Усилиями Кристиана Гуанки «Аль-Шабаб» вновь вернул интригу, однако вырвать ничью не удалось.

Для Бущана это 11-й матч в составе саудовского клуба в текущем сезоне.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (64), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 20 мая 2025

Аль-Шабаб – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: Карраско, 45+3 (пен), Гуанка, 67 – Диаби, 1, 34, Бергвейн, 58

Аль-Кадисия – Аль-Оруба – 3:1

Голы: Киньонес, 65, Обамеянг, 77, 88 – Аль Сома, 90+4

Аль-Таавун – Аль-Рияд – 3:2

Голы: Барроу, 45+6 (пен), Бахебри, 86, Адам, 90+5 – Сали, 34, Селемани, 40

Турнирная таблица

По теме:
Стала известна оценка Бущана за матч с чемпионом Саудовской Аравии
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Георгий Бущан Аль-Шабаб Аль-Иттихад Джидда Мусса Диаби Аль-Кадисия Аль-Оруба Аль-Таавун Аль-Рияд Янник Феррейра Карраско Стивен Бергвейн Кристиан Гуанка Пьер-Эмерик Обамеянг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Футбол | 20 мая 2025, 07:34 5
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика

Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что «Челси» обратился в суд для поиска виновных

Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Бокс | 20 мая 2025, 00:44 1
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»

Дэвид Аллен не стремится драться с украинцем

Лазарет Карпат почти опустел
Футбол | 20.05.2025, 23:08
Лазарет Карпат почти опустел
Лазарет Карпат почти опустел
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Футбол | 20.05.2025, 09:09
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Футбол | 20.05.2025, 20:23
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Жалко что динама продала эту дырку... Она бы побила новый рекорд в ЛЕ, не правда ли??
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
19.05.2025, 00:59 7
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
20.05.2025, 03:06 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем