Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии. У кого дубль?

Украинский вратарь Георгий Бущан провел полный матч за «Аль-Шабаб» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Голкипер не смог спасти свою команду от поражения. Клуб из Эр-Рияда уступил дома действующему чемпиону страны – «Аль-Иттихаду» – со счетом 2:3.

Уже в начале встречи Бущан дважды пропустил от Муссы Диаби (1-я и 34-я минуты). В конце первого тайма Яник Карраско сократил отставание, а после перерыва гости снова оторвались благодаря точному удару Стивена Бергвейна. Усилиями Кристиана Гуанки «Аль-Шабаб» вновь вернул интригу, однако вырвать ничью не удалось.

Для Бущана это 11-й матч в составе саудовского клуба в текущем сезоне.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (71), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (64), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 20 мая 2025

Аль-Шабаб – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: Карраско, 45+3 (пен), Гуанка, 67 – Диаби, 1, 34, Бергвейн, 58

Аль-Кадисия – Аль-Оруба – 3:1

Голы: Киньонес, 65, Обамеянг, 77, 88 – Аль Сома, 90+4

Аль-Таавун – Аль-Рияд – 3:2

Голы: Барроу, 45+6 (пен), Бахебри, 86, Адам, 90+5 – Сали, 34, Селемани, 40

Турнирная таблица