Больше не лис, но все еще хищный. 5 вариантов нового клуба для Варди

Меньше месяца назад впервые появилась новость о том, что Варди и «Лестер» разойдутся после этого сезона – и закончится 13-летняя эра нападающего в клубе. И вот когда впервые об этом прочитал, расстроился: не хочется, чтобы игрок завершал карьеру вот так, вылетая вместе с командой из АПЛ. И вот читаю обновления, согласно которым Варди не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он просто хочет принять новый вызов. Да, в 38 лет. Конечно, не говорит об этом прямым текстом, но СМИ имеют уши повсюду, и выглядит это именно как нежелание снова играть в ЧШ. Варди верит, что еще способен потянуть уровень АПЛ. Ну, я тоже в это верю: у него 13 голевых действий в одном только чемпионате в сезоне, когда «Лестер» абсолютно никакой. Футболист в своем возрасте принял прямое участие в почти 40% забитых мячей команды. Ветеран еще может. Правда, может это в стане аутсайдера лиги, где требования к форварду ниже: только забивай, можешь не бегать за мячом, когда тот у соперника. В более серьезных командах будет труднее.

Но Варди может потянуть. Конечно, не как игрок стартового состава – как запасной. Выходить на 15-20 минут – и бежать. Бежать, как в лучшие годы. Прямо за спины защитникам. И забивать голы, Свои моменты он найдет, ведь даже играя за «Лестер» в этом сезоне он в топ-14 лучших футболистов лиги по xG. Он может пригодиться многим командам. Но я набросаю только варианты из АПЛ, потому что исполнитель всю жизнь провел в Англии – нет смысла рисковать и покидать знакомую лигу. Этот материал – о возможном будущем Джейми.

Кристал Пэлас и участие в ЛЕ

Это единственный клуб в материале, с которым на данный момент связывают Варди СМИ. Очевидный плюс для игрока – возможность относительно много играть. Потому что АПЛ сама по себе изнурительная, а ЛЕ после ее обновления – это дополнительные 8 матчей для команды, а учитывая ее уровень (вы же видите по «МЮ» и «ТТХ», что клуб из Англии будет доминировать в этом турнире) – не менее 10-12. Плюс Кубок лиги. Плюс Кубок Англии. Плюс Суперкубок. Матчей действительно много, поэтому забивной Матета в соло не вытянет. Француз имеет 2597 минут в АПЛ в этом сезоне (а мог играть 3000+, защитники команды столько и провели на поле), и это его личный рекорд в топ-лигах, хотя ему уже 27. Даже сезонов с показателем в 2000+ лишь пара. Где-то причиной пропусков стала его нестабильность, а где-то травмы – это не тот форвард, который будет забивать за вашу команду в течение целого года. Ему будет нужна пауза, а клубу – тот, кто подстрахует в этот момент. Варди может стать таким человеком.

Варди никогда не был форвардом, который просто ждет мяч в штрафной площадке в статике. Он бежал за ним, к нему, за спины защитникам и на ворота. Поэтому Джейми и трудно будет заиграть в какой-то команде, которая планирует забивать большинство голов после позиционных атак. Учитывая это, хорошо, что существует «Кристал Пэлас», который забивает с игры (без стандартов и контратак) едва ли не меньше всех в дивизионе – 22 гола, хуже показатели только у «Эвертона», «Саутгемптона» и «Ипсвича». Иными словами, фирменная атака «орлов» – быстрая. То есть Варди придется... быть самим собой. А если он будет выходить в АПЛ с замены под уставших защитников соперника, то ему будет тем более это легко делать. Вытянет ли «Пэлас» новый сезон? Я думаю, что нет, потому что футбол команды требует высокой интенсивности, а при условии 2-х матчей в неделю с этим будет трудно. Впрочем, лондонцы отнюдь не должны вылетать. Забьют немало голов, дойдут до полуфинала ЛЕ – пошумят. А что еще старику надо?

Бернли и шанс стать героем

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Зайду с неожиданной стороны. Тренер «Бернли» – Скотт Паркер. Промоушен с «бордовыми» является третьим для него в карьере из ЧШ в АПЛ. Какими были предыдущие? Его «Фулхэм» в успешный год пропустил 48 раз в 46-и турах, «Борнмут» – 39 в таком же количестве матчей. Сколько пропустил его «Бернли»? 16. Чувствуете разницу? Вообще каждый его клуб немало пропускал, а этот вовсе отказывается вынимать мячи из собственной сетки. Это круто, но и забивает он меньше «Борнмута», так что одна из причин ставки на оборону – слабость нападения. Лучший бомбардир – полузащитник, а центральный нападающий имеет лишь 12 точных ударов за чемпионат. Для сравнения: Варди в прошлом сезоне в том же ЧШ отличился 18 раз, хотя принял участие лишь в 35-и матчах из 46-и, еще и играл в среднем по 50 минут. То есть был скорее запасным – и все равно отличался довольно регулярно. Форварда, который бы умел что-то подобное, «Бернли» не имеет. И не имеет лично Паркер, который ранее имел Митровича в «Фулхэме» и Соланке в «Борнмуте». Ему нужен забивной форвард.

Чего может достичь Варди с «Бернли»? Очевидно: стать героем сезона, в котором команда сохранит прописку. С каждым годом выживать в АПЛ становится все труднее. 2 подряд сезона клубы, которые заходят в лигу, сразу же и вылетают. Главная причина – отсутствие больших денег. Конечно, тот же «Бернли» может потратить 100 миллионов на трансферы летом, но при условии, что состав «Вулвз» стоит на 300 миллионов дороже, этого просто будет недостаточно для конкуренции с ними. Так что если «бордовые» смогут сохранить прописку, то это будет безумно успешный сезон. В том числе для Паркера, который дважды выводил команды в АПЛ – и дважды терял работу в течение первого же сезона в высшей лиге. Варди будет немало играть за «Бернли», потому что вряд ли тот позволит себе подписание крутого форварда. И Варди будет забивать так же, как сейчас в составе «Лестера», вероятно, даже чаще, потому что «Бернли» только что набрал 100 очков в Чемпионшипе и сохранил тренера – значит, команда умеет играть в футбол и плюс-минус представляет себе, как атаковать ворота соперников. Варди хочет просто и дальше играть в АПЛ? Вот хороший вариант.

Эвертон и комфортный финиш в середине таблицы

Если бы с Калверт-Льюином все было хорошо, он бы играл в каждом из матчей. Но он (почти) всегда травмирован. В 3-х из 4-х последних сезонов не наиграл и 2000 минут. Из-за регулярной недоступности англичанина свой шанс в этом году получил португалец Бету – и им воспользовался, забив 8 голов в лиге. Наверное, вы уже поймали себя на одной мысли, но если нет, то я помогу: «Эвертону» нужна чистая «девятка». Доминик есть? Хорошо. Нет? Вот Бету – форвард с точностью пасов 59% (его конкурент ненамного лучше – 64%) и нулем ассистов в сезоне. Тоже подойдет. Несколько сезонов назад, когда много времени провел в лазарете Калверт-Льюин, лучшим бомбардиром команды в лиге стал центральный полузащитник, причем хватило лишь 7 голов. То ли состав такой из года в год, то ли тренеров подбирают соответствующих, то ли на уровне ДНК. Я не знаю. Но факт: «Эвертону» нужны форварды, которые просто ищут свой момент и забивают. Этого достаточно, чтобы быть успешным в данной части Ливерпуля.

Варди приедет – и просто будет делать то, что умеет. Его никто не попросит слишком активно прессинговать. Никто не заставит Варди быть вовлеченным в создание моментов, или, не дай бог, в розыгрыш мяча в центре поля. Нет. Потому что тренер команды – несколько старомодный Дэвид Мойес. Он скорее о простых решениях. Не плохих, даже очень эффективных – но простых. Он возглавил «Эвертон» посреди сезона, когда тот рисковал вылететь, и сразу начал набирать с ним баллы. В 17-и последних турах «ириски» уступили только трижды. Состав команды все еще довольно ограничен, поэтому я не верю в борьбу «Эвертона» за высокие позиции в следующем сезоне, но финишировать на комфортной, например, 10-й строчке коллектив почти точно сможет. Мойес гарантирует определенный уровень. Следовательно, Варди не придется волноваться о возможном вылете. Ему не надо будет становиться героем или слишком сильно напрягаться. Он не почувствует, что вынужден кого-то тянуть на своих плечах. Просто будет играть в футбол в комфортных условиях. Если это его футбольная старость мечты, то я приму этот вариант.

Фулхэм и безумная амплитуда

На самом деле, отличная альтернатива «Эвертону». Хочешь спокойствия и стабильности? Езжай в Ливерпуль. Хочешь острых ощущений? Отправляйся в Лондон. «Фулхэм» – команда с самым дешевым составом в АПЛ без учета новичков. Смотрим в таблицу – а там он в топ-10. И нечто подобное уже третий сезон. Будет ли то же самое на четвертый? Ну, есть сомнения. Однако и прогресс также возможен, ведь если команда почти без затрат по меркам АПЛ достигает успеха, то с хорошими трансферами, вероятно, сумеет еще прибавить. Неясно, какая судьба у клуба на сезон 2025/26. Единственное, что понятно: у тренера Марко Силвы есть действующий контракт еще на год. Может, за ним кто-то и придет летом, но до этого не приходили, так чего должны теперь? К тому же, и сам наставник может отказаться. Куда ему спешить? Ради «Тоттенхэма», например, бросать команду, которая едва не пробилась в ЛК в этом сезоне – сомнительное решение. Значит, закладываемся на старт сезона «Фулхэма» с этим специалистом во главе.

И тогда Варди будет играть в свой футбол. Смотрите, особенность «Фулхэма» Силвы – то, что он подбирает пачками «сбитых летчиков» и ветеранов, а затем находит каждому применение. Давайте я даже ничего выдумывать не буду и просто открою последний поединок. Вот, играли против «Брентфорда» (3:2): забил Хименес (списали в «Вулвз» после травмы), ассистировал Траоре (также оказался никому не нужным), в старте сыграли Смит-Роу («Арсенал» отдал за копейки), Лено (мог уехать из топ-лиг, а здесь лидер), Ивоби (ушел из «Эвертона» и провел лучший сезон по гол+пас), на скамейке запасных место даже Виллиану нашлось. Состав нестрашный – но даже посредственные исполнители играют и приносят пользу. Потому что Силва находит применение для каждого, и всем комфортно. Варди в его команде точно не был бы машиной прессинга или главным плеймекером, потому что Джейми – это Джейми. Он бы ждал возможности открыться и сделать рывок. И делал бы это. Имел бы моменты и забивал бы. Тем более, «Фулхэм» много атакует – Варди еще и статистику имел бы неплохую. Правда, мог бы бороться не за место в ЛК, а за выживание... Но разве интрига – это плохо?

Ливерпуль и шанс в топ-команде

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Я искренне считаю этот вариант неплохим и для команды, и для футболиста. И давайте сразу напомню вам о том, что «Ливерпуль» уже однажды, относительно недавно, подписывал игрока клуба, который вылетал. Тогда это был Шакири. И, кстати, также шел на скамейку запасных. И что, разве было плохо? Помог команде, оформил немало голевых действий, не был причиной конфликтов в раздевалке – идеальный запасной. Здесь что-то похожее. «Ливерпуль» имеет достаточно сильного нападающего Жоту, но он часто травмирован и никогда не забивал 16+ за сезон в высшей лиге Англии в течение карьеры. Нуньес уйдет летом. И что останется? Возможно, Гакпо и Диас, но ни один из них не является профильным центральным нападающим. То есть хотя бы одна опция нужна. А учитывая универсализм Жоты, можно даже выйти на рынок за парой форвардов – основным и запасным. В любом случае, Варди бы не был лишним как резервист. Выйти на последние минуты и попугать соперников.

Особенно уместным это будет, если «Ливерпуль» будет вести в счете, потому что «красные» – лучшие в сезоне АПЛ по забитым в контратаках. Бегут быстрее всех, так сказать. Все еще быстрые ноги Варди пригодились бы. Джейми закрывал бы матчи со счетами 1:0 и 2:1, превращая их в 2:0 и 3:1. Или просто выходил бы на замену, потому что его голевое чутье никуда не исчезло – англичанин будет иметь свой момент на последних минутах, когда «Ливерпуль» пойдет в навал на ворота соперника. Команда Слота сыграет много-много матчей в новом сезоне, а состав команды, по крайней мере сейчас, нерезиновый. Если атака потеряет 1-2 игроков из-за травм, то Варди станет едва ли не главным человеком на скамейке запасных. В этом сезоне даже Жота и Нуньес забили 6 и 5 голов в одной только АПЛ, поэтому и Варди сможет отличиться как минимум столько же раз. Не поможет прессинговать, это да, но это и не потребуется на последних минутах. Нужен будет гол, а не что-то другое. И Варди даже заберёт ещё какой-то трофей, хотя и так выиграл всё в Англии. Да и он просто заслужил поиграть за большой клуб.

В свое время Варди отказал «Арсеналу». И это только из известного – вполне возможно, он имел предложения и от других клубов АПЛ. Пожалуй, даже от большинства из этого перечня. Однако он остался в «Лестере», чтобы эта красивая история, его и клуба, продолжалась. В тот момент судьба задолжала ему. Вот сейчас может вернуть должок предложением от другого клуба АПЛ. Варди заслуживает продолжить сиять. Искренне надеюсь, что у него будет такая возможность.