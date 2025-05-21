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  4. Лидера Динамо может летом купить известный клуб из Англии. Но есть условие
Англия
21 мая 2025, 21:47 | Обновлено 21 мая 2025, 22:28
2267
2

Лидера Динамо может летом купить известный клуб из Англии. Но есть условие

Владислав Ванат заинтересовал «Сандерленд»

21 мая 2025, 21:47 | Обновлено 21 мая 2025, 22:28
2267
2
Лидера Динамо может летом купить известный клуб из Англии. Но есть условие
ФК Динамо. Володимир Бражко

23-летним нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом заинтересовались два клуба из чемпионата Англии по футболу.

По информации источника Ванат заинтересовал представителя Чемпионшипа «Сандерленд». Отмечается, что «черные коты» летом приложат усилия для трансфера Ваната при условии, если клуб выйдет в АПЛ.

17 июня «Шеффилд» Юнайтед и «Сандерленд» сыграют решающий матч сезона и разыграют путевку в АПЛ.

В этом сезоне Ванат провел за «Динамо» 44 матча, в которых забил 21 гол и сделал 8 ассистов.

«Сандерленду» придется конкурировать за подписание Ваната с «Эвертоном» и «Лидсом».

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Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Якщо Сандерленд вийде. А Шеффілд Юнайтед якось краще виглядає. Але фінал є фінал і може статись все що завгодно
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0
Saltovka
Солнечному мальчику как раз подходит Sunderland
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-4
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