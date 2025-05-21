Лидера Динамо может летом купить известный клуб из Англии. Но есть условие
Владислав Ванат заинтересовал «Сандерленд»
23-летним нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом заинтересовались два клуба из чемпионата Англии по футболу.
По информации источника Ванат заинтересовал представителя Чемпионшипа «Сандерленд». Отмечается, что «черные коты» летом приложат усилия для трансфера Ваната при условии, если клуб выйдет в АПЛ.
17 июня «Шеффилд» Юнайтед и «Сандерленд» сыграют решающий матч сезона и разыграют путевку в АПЛ.
В этом сезоне Ванат провел за «Динамо» 44 матча, в которых забил 21 гол и сделал 8 ассистов.
«Сандерленду» придется конкурировать за подписание Ваната с «Эвертоном» и «Лидсом».
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