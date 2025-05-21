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Англия
21 мая 2025, 12:48 | Обновлено 21 мая 2025, 13:57
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6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб

Нас ждет во многом определяющее межсезонье…

21 мая 2025, 12:48 | Обновлено 21 мая 2025, 13:57
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6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

Летняя пора – наиболее активная в плане работы футбольных клубов на трансферном рынке. В этот период, как правило, происходят плановые перемены на тренерских мостиках, а также реализуются планы по усилению состава и избавлению от балласта. Грядущее лето, скорее всего, не станет исключением, а для украинских болельщиков оно и вовсе обещает быть очень и очень интересным.

Дело в том, что шестеро из семи самых дорогих, по оценкам портала Transfermarkt, украинских футболистов современности в ближайшее межсезонье могут сменить клуб. Сегодня можно с уверенностью говорить лишь о том, что четвертый в этом списке – вингер Михаил Мудрик – не перейдет из Челси куда-то еще, так как находится под действием бана по подозрению в употреблении запрещенных медицинских препаратов.

Все остальные из топ-7 могут сменить клубную прописку и, кажется, вполне готовы к реальным переменам в карьере. Что ж, давайте вкратце пройдемся по каждому из этих игроков, в порядке роста оценочной стоимости…

Александр Зинченко

Возраст: 28 лет
Клуб: Арсенал
Стоимость на Transfermarkt: 22 млн евро

Getty Images

Сезон-2024/25 стал для Зинченко уже третьим, проведенным в составе Арсенала, и по совместительству наиболее неудачным. Украинец потерял доверие со стороны тренерского штаба и крайне редко получал возможность появляться на поле, как в поединках английской Премьер-лиги, так и в матчах Лиги чемпионов. Очевидно, что никакого будущего у Александра в стане “канониров” нет, и грядущее лето – отличный период для него и лондонцев подыскать наиболее оптимальный вариант с новым клубом.

Поговаривают, что интерес к Зинченко имеют клубы из Англии, Германии, Италии и Испании. Конкретно писали о дортмундской Боруссии, Эвертоне и Роме. Более того, инсайдеры сообщали, что Арсенал якобы готов отпустить своего украинского легионера за абсолютно смешные по нынешним меркам 5 миллионов фунтов, однако ключевая проблема в вопросе потенциального перехода заключается вовсе не в этом.

Дело в том, что действующий контракт Зинченко с Арсеналом предусматривает ежегодное повышение зарплаты для украинца. А его нынешний оклад и без того является большой проблемой почти для всех заинтересованных в его услугах клубов. Так что вопрос перехода Зинченко из Арсенала куда-то в другой коллектив, скорее всего, будет зависеть от готовности украинца пойти на снижение зарплаты ради возможности иметь больше игровой практики…

Анатолий Трубин

Возраст: 23 года
Клуб: Бенфика
Стоимость на Transfermarkt: 25 млн евро

Getty Images

Трубин проводит уже второй сезон за Бенфику, однако за этот период он сумел выиграть с “орлами” лишь один Кубок лиги в Португалии, в то время как две битвы за чемпионство были проиграны землякам из Спортинга. К Анатолию, если брать глобально, нет существенных претензий в плане качества выступлений, однако нужно понимать, что и статус лучшего голкипера в португальском чемпионате наш легионер по состоянию на текущий момент завоевать не сумел.

В целом уход из Шахтера в Бенфику дал Трубину, пожалуй, лишь возможность пожить в непривычной для себя среде, вкусить легионерского хлеба, но вряд ли можно утверждать, что в Португалии Анатолий сделал какой-то большой шаг в своем профессиональном развитии. Это может случиться только в случае переезда Трубина в один из по-настоящему топовых чемпионатов Европы. И подобная возможность летом вратарю может предоставиться…

По слухам, определенную заинтересованность в Трубине ныне проявляет Манчестер Сити, подыскивающий преемника для Эдерсона, хотя не исключено, что “горожане” в итоге сделают выбор в пользу кипера Порту Диогу Кошты, который и является звездой № 1 вратарского цеха португальской элитарной лиги. Поговаривают, что не теряет интереса к Трубину и миланский Интер, который хотел подписать украинца еще из Шахтера. Однако боссы Бенфики в целом не настроены на продажу Анатолия, и готовы сохранить его, предложив украинцу продлить действующий контракт. В любом случае, какое-то решение этим летом Трубину принять придется…

Виталий Миколенко

Возраст: 25 лет
Клуб: Эвертон
Стоимость на Transfermarkt: 28 млн евро

Getty Images

Миколенко играет за Эвертон уже на протяжении трех с небольшим лет. И, пожалуй, с каждым сезоном Виталий смотрится в стане “ирисок” все более и более убедительно, хотя и звездой на своей позиции для АПЛ его называть, откровенно говоря, очень сложно. Впрочем, учитывая тот факт, что на уровне Эвертона Миколенко в определенной степени уже “застоялся”, а также истекающий летом 2026-го контракт с клубом, можно предполагать, что в грядущее межсезонье Виталия также ждут непростые терзания по поводу своего будущего.

В начале мая Миколенко уверял журналистов в том, что не планирует уходить из Эвертона, даже несмотря на интерес к нему со стороны других клубов. В частности, еще в апреле СМИ писали, что виды на Виталия имеет Тоттенхэм, а агент Вадим Шаблий высказывал мнение, что у левого фулбека “ирисок” отличные шансы вскоре оказаться в одном из топ-клубов.

Артем Довбик

Возраст: 27 лет
Клуб: Рома
Стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро

Getty Images

Летом минувшего года Артем Довбик сменил Жирону, в рядах которой стал лучшим голеадором испанской Ла Лиги-2023/24, на итальянскую Рому. “Волки” заплатили за трансфер украинца 30,5 миллионов евро, но в полной мере Артем так и не оправдал ожиданий болельщиков и руководителей клуба. Да, Довбик однозначно не провалился, но после его голевой феерии в Испании не тяжело догадаться, что в Риме от него ждали куда большего числа забитых мячей, даже несмотря на существенные тактические различия между Ла Лигой и Серией А, к которым украинскому форварду нужно было приспосабливаться.

Неслучайно недавно в СМИ появилась новость о том, что боссы Ромы, проведя оценку текущего состава команды в аспекте планирования кадровой работы на следующий сезон, не отнесли Довбика к категории футболистов, которые не продаются. Римляне, похоже, не будут стараться во что бы то ни стало избавиться от украинца, однако и против его возможной продаже выступать не намерены.

В прессе пишут, что ситуацией готовы воспользоваться как минимум два клуба испанской Ла Лиги – Жирона, где Довбик уже прекрасно показал себя ранее, а также Бетис, которому в конце мая предстоит сыграть финал Лиги конференций против Челси. При условии, что Рома сможет вернуть инвестиции в Довбика, сделка по украинцу этим летом выглядит очень и очень вероятной…

Георгий Судаков

Возраст: 22 года
Клуб: Шахтер
Стоимость на Transfermarkt: 32 млн евро

Getty Images

О трансфере Судакова из Шахтера в какой-то топовых европейский чемпионатов говорят уже не первый год, однако пока Георгий остается в Украине. Более того, в феврале минувшего года хавбек удивил многих тем, что продлил трудовое соглашение с донецким клубом – до 31 декабря 2028-го. Поэтому прямо сейчас Георгий лишен возможности оказывать давление на руководство “горняков” с целью добиться трансфера в Европу.

Интерес к Судакову проявляют клубы из Англии и Италии. Чаще всего слухи связывают Георгия с потенциальным переходом в Ювентус или Наполи, причем неаполитанцы ранее уже вели предметные переговоры с Шахтером о трансфере хавбека, но не сумели договориться, хотя и изъявляли готовность заплатить около 40 миллионов евро. Тогда “оранжево-черные” делали ставку на успешное выступление Судакова в составе сборной Украины на Евро-2024, однако на континентальном первенстве “сине-желтые” провалились, да и в Лиге чемпионов-2024/25 уже сами “горняки” в целом выступили не столь успешно, чтобы это привело к повышению цены на игроков клуба.

Ныне в Италии вновь пишут, что Наполи торгуется по Судакову, предлагая порядка 30-35 миллионов евро за футболиста. В Шахтере опять хотят получить больше, и пока ситуация вовсе не выглядит такой, которая завершится успехом для всех сторон. Не исключено, что неаполитанцы в конечном итоге устанут от продолжительных торгов и сосредоточатся на других кандидатурах – прямо сейчас приоритетом для этого клуба СМИ называют Кевина Де Брюйне, готовящегося покинуть Манчестер Сити.

Илья Забарный

Возраст: 22 года
Клуб: Борнмут
Стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Getty Images

Центрбек Борнмута Илья Забарный ныне является, пожалуй, самым успешным украинским футболистом в европейском футболе. В стане “вишен” он заканчивает свой второй полный сезон, и имеет статус безоговорочно ключевой фигуры для команды Андони Ираолы.

Хорошую интеграцию Забарного в Борнмуте, а также высокое качество футбола защитника в АПЛ, иллюстрирует тот факт, что с момента переезда на Туманный Альбион оценочная стоимость Ильи исключительно растет. В частности, со стартовых 15 миллионов евро ныне она выросла уже до 40 миллионов.

Интерес к Забарному, если полагаться на слухи, очень высок, причем непосредственно в самой АПЛ, покидать которую украинский защитник, кажется, абсолютно не планирует. Ныне Илья находится в фокусе внимания Тоттенхэма, Челси, Манчестер Сити, Ньюкасла. Также виды на украинского легионера “вишен” имеет Пари Сен-Жермен, но ему Илья уже дал понять, что не будет обсуждать даже потенциальные условия трансфера, пока в столичном французском клубе играет вратарь из страны, затеявшей и продолжающей жестокую кровопролитную войну в Украине.

Руководство Борнмута, как сообщалось еще совсем недавно, хотело бы выручить за Забарного около 60 миллионов евро, однако после недавней продажи Дина Хейсена в Реал не исключено, что “вишни” категорически откажутся рассматривать предложения по украинцу, чтобы в следующем сезоне не оказаться в плачевном турнирном положении в Премьер-лиге, к чему вполне способна привести одномоментная потеря аж двух ключевых центрбеков.

Текст: meta.ua

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статьи Илья Забарный Георгий Судаков Артем Довбик Виталий Миколенко Анатолий Трубин Александр Зинченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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