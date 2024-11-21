Другие новости21 ноября 2024, 03:55 |
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Интернет взорвется. MrBeast посетит подкаст Роналду
Ранее звездный футболист анонсировал мега-событие на YouTube
21 ноября 2024, 03:55 |
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Несколько дней назад звёздный португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду заинтриговал фанатов именем нового гостя своего YouTube-канала.
Болельщики ожидали увидеть футбольную личность, но как оказалось, гостем стал известный блогер MrBeast, на которого подписаны 331 миллион человек.
Ранее Криштиану Роналду поставил цель обогнать MrBeast по количеству подписчиков.
Видео с блогером MrBeast выйдет на канале Роналду 21 ноября в 16:00 по киевскому времени.
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