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21 ноября 2024, 03:55 |
101
0

Интернет взорвется. MrBeast посетит подкаст Роналду

Ранее звездный футболист анонсировал мега-событие на YouTube

21 ноября 2024, 03:55 |
101
0
Интернет взорвется. MrBeast посетит подкаст Роналду
Youtube

Несколько дней назад звёздный португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду заинтриговал фанатов именем нового гостя своего YouTube-канала.

Болельщики ожидали увидеть футбольную личность, но как оказалось, гостем стал известный блогер MrBeast, на которого подписаны 331 миллион человек.

Ранее Криштиану Роналду поставил цель обогнать MrBeast по количеству подписчиков.

Видео с блогером MrBeast выйдет на канале Роналду 21 ноября в 16:00 по киевскому времени.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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