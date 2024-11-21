Интернет взорвется. MrBeast посетит подкаст Роналду

Несколько дней назад звёздный португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду заинтриговал фанатов именем нового гостя своего YouTube-канала.

Болельщики ожидали увидеть футбольную личность, но как оказалось, гостем стал известный блогер MrBeast, на которого подписаны 331 миллион человек.

Ранее Криштиану Роналду поставил цель обогнать MrBeast по количеству подписчиков.

Видео с блогером MrBeast выйдет на канале Роналду 21 ноября в 16:00 по киевскому времени.