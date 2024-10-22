Заруба во Львове, возвращения Нея, дивное падение Свентек, дерби в снукере

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 октября.

1А. Новое львовское дерби. Карпаты с минимальным счетом обыграли Рух

«Зелено-белые» единственный гол забили в первом тайме

1B. Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков

В топ-3, кроме динамовцев, входят Александрия и житомирское Полесье

2А. АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»

Наставник Арсенала провел предматчевую пресс-конференцию накануне матча ЛЧ

2B. ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов

3. Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку

Анастасия переиграла Марию Козыреву и вышла в основу турнира WTA 125 в Тампико

4. Украина-1 обыграла Украину-2. Бойко и Хмелевский вышли в 1/4 финала ЧЕ-2024

Соперником украинцев в четвертьфинале будет команда Мальта-3

5А. ВИДЕО. Как Неймар вернулся на поле. Аль-Хиляль и Аль-Айн наколотили 9 голов

Хет-трик для хозяев оформил Рахими, а у гостей трижды забил Аль-Давсари

5B. Вуд забил для Форест. Ноттингем выиграл матч АПЛ и поднялся в топ-8

«Кристал Пэлас» имеет лишь 3 очка и занимает 18-ю позицию

6A. 2 клуба топ-5 лиг интересуются дебютантом сборной Украины. Он играет в УПЛ

Иван Калюжный попал на радары европейских команд

6B. Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера

Дмитрий Крыськив продлил соглашение с горняками

7А. Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок

Марта Костюк опустилась на одну строчку

7B. Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?

Ига впервые в сезоне потеряла лидерство, Арина во второй раз в карьере стала первой ракеткой

8А. Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым

Команда из Черновцов не находится на заметных ролях в Первой лиге

8Б. «Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура

Красноперов рассказал, что нужно 80 тысяч гривен

8С. Скандал в клубе УПЛ. У легионера украли большие деньги на базе

Иностранный футболист потерял несколько тысяч долларов

9. Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

10А. Бизнес на прическах. Как звезда Реала становится успешным предпринимателем

Эдуардо Камавинга, похоже, понимает, что игра в футбол – это не навсегда…

10B. Возвращение Миколенко, упущенный шанс Довбика и игнорирование Мудрика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10C. Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным

Кажется, возмущения Эрика Кантона и Рио Фердинанда можно понять и даже поддержать…