Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заруба во Львове, возвращения Нея, дивное падение Свентек, дерби в снукере
Другие новости
22 октября 2024, 07:00 |
492
0

Заруба во Львове, возвращения Нея, дивное падение Свентек, дерби в снукере

Главные новости за 21 октября на Sport.ua

22 октября 2024, 07:00 |
492
0
Заруба во Львове, возвращения Нея, дивное падение Свентек, дерби в снукере
ФК Карпаты Львов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 октября.

1А. Новое львовское дерби. Карпаты с минимальным счетом обыграли Рух
«Зелено-белые» единственный гол забили в первом тайме

1B. Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
В топ-3, кроме динамовцев, входят Александрия и житомирское Полесье

2А. АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
Наставник Арсенала провел предматчевую пресс-конференцию накануне матча ЛЧ

2B. ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов

3. Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку
Анастасия переиграла Марию Козыреву и вышла в основу турнира WTA 125 в Тампико

4. Украина-1 обыграла Украину-2. Бойко и Хмелевский вышли в 1/4 финала ЧЕ-2024
Соперником украинцев в четвертьфинале будет команда Мальта-3

5А. ВИДЕО. Как Неймар вернулся на поле. Аль-Хиляль и Аль-Айн наколотили 9 голов
Хет-трик для хозяев оформил Рахими, а у гостей трижды забил Аль-Давсари

5B. Вуд забил для Форест. Ноттингем выиграл матч АПЛ и поднялся в топ-8
«Кристал Пэлас» имеет лишь 3 очка и занимает 18-ю позицию

6A. 2 клуба топ-5 лиг интересуются дебютантом сборной Украины. Он играет в УПЛ
Иван Калюжный попал на радары европейских команд

6B. Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Дмитрий Крыськив продлил соглашение с горняками

7А. Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок
Марта Костюк опустилась на одну строчку

7B. Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?
Ига впервые в сезоне потеряла лидерство, Арина во второй раз в карьере стала первой ракеткой

8А. Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым
Команда из Черновцов не находится на заметных ролях в Первой лиге

8Б. «Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура
Красноперов рассказал, что нужно 80 тысяч гривен

8С. Скандал в клубе УПЛ. У легионера украли большие деньги на базе
Иностранный футболист потерял несколько тысяч долларов

9. Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

10А. Бизнес на прическах. Как звезда Реала становится успешным предпринимателем
Эдуардо Камавинга, похоже, понимает, что игра в футбол – это не навсегда…

10B. Возвращение Миколенко, упущенный шанс Довбика и игнорирование Мудрика
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10C. Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Кажется, возмущения Эрика Кантона и Рио Фердинанда можно понять и даже поддержать…

По теме:
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Разгром от Динамо, украинец забил в MLS, яркое возвращение Нганну в MMA
Неуверенная победа Шахтера, успех Днепра, поражение Сокола, состав на КБДК
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Футбол | 21 октября 2024, 07:07 8
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз»

Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2024, 06:22 0
Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Астон Вилла – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:59
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Футбол | 21.10.2024, 13:44
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
СИКАН: «Арсенал – одна из лучших команд мира. Но у нас есть свои секреты»
Футбол | 21.10.2024, 22:59
СИКАН: «Арсенал – одна из лучших команд мира. Но у нас есть свои секреты»
СИКАН: «Арсенал – одна из лучших команд мира. Но у нас есть свои секреты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
20.10.2024, 13:25 21
Футбол
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15
Бокс
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
21.10.2024, 00:35 6
Футбол
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50
Бокс
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 5
Теннис
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем