Вуд забил для Форест. Ноттингем выиграл матч АПЛ и поднялся в топ-8

В матче 8-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» дома обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Единственный в матче гол для лесников на 65-й минуте забил Крис Вуд.

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место.

«Кристал Пэлас» имеет лишь 3 очка и занимает 18-ю позицию.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (21), Манчестер Сити (20), Арсенал (17), Астон Вилла (17), Брайтон (15), Челси (14).

Премьер-лига. 8-й тур, 21 октября

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Вуд, 85

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