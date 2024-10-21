21.10.2024 22:00 – FT 1 : 0
Англия21 октября 2024, 23:59 | Обновлено 22 октября 2024, 00:16
48
0
Вуд забил для Форест. Ноттингем выиграл матч АПЛ и поднялся в топ-8
«Кристал Пэлас» имеет лишь 3 очка и занимает 18-ю позицию
21 октября 2024, 23:59 | Обновлено 22 октября 2024, 00:16
48
0
В матче 8-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» дома обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).
Единственный в матче гол для лесников на 65-й минуте забил Крис Вуд.
В турнирной таблице «Ноттингем Форест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место.
«Кристал Пэлас» имеет лишь 3 очка и занимает 18-ю позицию.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (21), Манчестер Сити (20), Арсенал (17), Астон Вилла (17), Брайтон (15), Челси (14).
Премьер-лига. 8-й тур, 21 октября
Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Вуд, 85
Турнирная таблица
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