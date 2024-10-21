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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
21.10.2024 22:00 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
21 октября 2024, 14:19 | Обновлено 21 октября 2024, 14:22
36
0

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 октября в 22:00 по Киеву

21 октября 2024, 14:19 | Обновлено 21 октября 2024, 14:22
36
0
Ноттингем Форест – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter

21 октября на «Сити Граунд» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда имеет великую историю, но долгое время болталась в Чемпионшипе. Но сначала Стив Купер неожиданно поднял лесников в Премьер-Лигу, а потом не менее неожиданно выиграл в 2022/2023 борьбу за выживание там. Но потом были новые вызовы, в том числе штраф в очках за нарушения финансовых правил. Благо, руководство смогло вовремя сменить менеджера, причем позвали более опытного специалиста, Нуну Эшпириту Санту - и тот смог добиться нужного результата весной. Сейчас получается тоже неплохо. Пока что проигрывали только Фулхэму - даже вылет из Кубка Лиги, от Ньюкасла, был оформлен через серию пенальти после 1:1. При этом клуб ухитрился победить не только кризисный Саутгемптон, но и Ливерпуль, а в крайнем туре разделили очки с Челси, закончив 1:1.

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Кристал Пэлас

Клуб долгое время играл под руководством Ходжсона, что обеспечивал стабильность, но очень уж скучную. Первая попытка попрощаться со Стариной Роем, со ставкой на Виейра, вышла неудачной, и ветерана тренерского цеха пришлось звать назад - и он справился. Но в прошлом сезоне позвали Гласнера. Оливер, казалось, быстро освоился в Англии, и весной, выиграв немало матчей, закончив в топ-10. Но при этом после летней паузы у команды, что достаточно заметно изменилась (особняком стоит продажа Олисе в Баварию), мало что получалось. До сих пор выигрывали стекольщики только в формате Кубка Лиги - там справились и с Норвичем, и с КПР, впрочем, впереди там игра с Астон Виллой. Но в АПЛ были только максимум ничьи, а большая часть, 4 (в том числе оба последних) - и вовсе проиграли. Оливеру было над чем поработать во время паузы на матчи сборных

Статистика личных встреч

Трижды кряду эти клубы заканчивали встречи ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в играющих дома лесников. Но, с учетом истории последних противостояний, ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
21 октбря 2024 -
22:00
Кристал Пэлас
Тотал голов меньше 2.5 1.71 Сделать ставку
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Ноттингем Форест Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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