21 октября на «Сити Граунд» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда имеет великую историю, но долгое время болталась в Чемпионшипе. Но сначала Стив Купер неожиданно поднял лесников в Премьер-Лигу, а потом не менее неожиданно выиграл в 2022/2023 борьбу за выживание там. Но потом были новые вызовы, в том числе штраф в очках за нарушения финансовых правил. Благо, руководство смогло вовремя сменить менеджера, причем позвали более опытного специалиста, Нуну Эшпириту Санту - и тот смог добиться нужного результата весной. Сейчас получается тоже неплохо. Пока что проигрывали только Фулхэму - даже вылет из Кубка Лиги, от Ньюкасла, был оформлен через серию пенальти после 1:1. При этом клуб ухитрился победить не только кризисный Саутгемптон, но и Ливерпуль, а в крайнем туре разделили очки с Челси, закончив 1:1.

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Кристал Пэлас

Клуб долгое время играл под руководством Ходжсона, что обеспечивал стабильность, но очень уж скучную. Первая попытка попрощаться со Стариной Роем, со ставкой на Виейра, вышла неудачной, и ветерана тренерского цеха пришлось звать назад - и он справился. Но в прошлом сезоне позвали Гласнера. Оливер, казалось, быстро освоился в Англии, и весной, выиграв немало матчей, закончив в топ-10. Но при этом после летней паузы у команды, что достаточно заметно изменилась (особняком стоит продажа Олисе в Баварию), мало что получалось. До сих пор выигрывали стекольщики только в формате Кубка Лиги - там справились и с Норвичем, и с КПР, впрочем, впереди там игра с Астон Виллой. Но в АПЛ были только максимум ничьи, а большая часть, 4 (в том числе оба последних) - и вовсе проиграли. Оливеру было над чем поработать во время паузы на матчи сборных

Статистика личных встреч

Трижды кряду эти клубы заканчивали встречи ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в играющих дома лесников. Но, с учетом истории последних противостояний, ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).