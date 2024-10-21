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  4. «Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура
Украина. Первая лига
21 октября 2024, 19:40 |
1683
5

«Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура

Красноперов рассказал, что нужно 80 тысяч гривен

21 октября 2024, 19:40 |
1683
5
«Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура
ФСК Мариуполь

Тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов рассказал о том, что ситуация с финансами в клубе не изменилась – денег нет. Игроки могут не выйти на матч следующего тура, если не удастся найти 80 тысяч гривен.

«У нас сейчас нет финансирования. Всем, думаю, известно о том, какая ситуация у «Мариуполя». Мы не сыграли с ЮКСА, игрокам удалось найти 80 тысяч гривен, чтобы провести поединок против «Диназа».

«Нам нужна помощь как на ближайший матч, это снова 80 тысяч гривен, так и долгосрочно. Ищем деньги на матч против «Металлурга», чтобы выиграть время на поиск нового инвестора».

«В такое время команда «Мариуполь» должна сохранить свое существование в Украине», – сказал Красноперов.

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Олег Красноперов ФСК Мариуполь Первая лига Украины финансы
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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Diesel
Не мучайте сраку...
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+1
avk2307
Ахметов говорил, что не бросит поддерживать Мариуполь и его по всем рекламам называют главным меценатом. Думаю надо к нему. 80 тыс для него ниочем
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0
Southeast*-*
Попросите у Порошенко. Он любит Мариуполь.
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0
apepa
А почему гудок не гудит?
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-1
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