«Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура

Тренер ФСК «Мариуполь» Олег Красноперов рассказал о том, что ситуация с финансами в клубе не изменилась – денег нет. Игроки могут не выйти на матч следующего тура, если не удастся найти 80 тысяч гривен.

«У нас сейчас нет финансирования. Всем, думаю, известно о том, какая ситуация у «Мариуполя». Мы не сыграли с ЮКСА, игрокам удалось найти 80 тысяч гривен, чтобы провести поединок против «Диназа».

«Нам нужна помощь как на ближайший матч, это снова 80 тысяч гривен, так и долгосрочно. Ищем деньги на матч против «Металлурга», чтобы выиграть время на поиск нового инвестора».

«В такое время команда «Мариуполь» должна сохранить свое существование в Украине», – сказал Красноперов.