Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) пробилась в основую сетку хардового турнира WTA 125 в Тампико (Мексика).

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла «нейтралку» Марию Козыреву (WTA 386).

WTA 125 Тампико. Хард. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) [4] – Мария Козырева [8] – 7:5, 7:6 (8:6)

Это была первая встреча соперниц.

Матч начался еще вчера, 20 октября. При счете 5:5 во второй партии он был прерван из-за дождя.

Соболева на тай-брейке проигрывала 3:6, но отыграла 3 сетбола и сумела закрыть соперницу в двух партиях.

Соперница Анастасии в основе Тампико определится позднее. Для 20-летней украинки это будет 7-е участие в основной сетке соревнований категории WTA 125 в 2024 году.

В 1-м раунде отбора к 125-тысячнику в Мексике Соболева одолела еще одну представительницу Украины Катерину Володько.