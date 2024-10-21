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  4. Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку
WTA
21 октября 2024, 20:59 | Обновлено 21 октября 2024, 21:26
558
2

Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку

Анастасия переиграла Марию Козыреву и вышла в основу турнира WTA 125 в Тампико

21 октября 2024, 20:59 | Обновлено 21 октября 2024, 21:26
558
2
Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) пробилась в основую сетку хардового турнира WTA 125 в Тампико (Мексика).

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла «нейтралку» Марию Козыреву (WTA 386).

WTA 125 Тампико. Хард. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) [4] – Мария Козырева [8] – 7:5, 7:6 (8:6)

Это была первая встреча соперниц.

Матч начался еще вчера, 20 октября. При счете 5:5 во второй партии он был прерван из-за дождя.

Соболева на тай-брейке проигрывала 3:6, но отыграла 3 сетбола и сумела закрыть соперницу в двух партиях.

Соперница Анастасии в основе Тампико определится позднее. Для 20-летней украинки это будет 7-е участие в основной сетке соревнований категории WTA 125 в 2024 году.

В 1-м раунде отбора к 125-тысячнику в Мексике Соболева одолела еще одну представительницу Украины Катерину Володько.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Можливо Настя могла і легше переграти чергову ноунеймову росіянку. Можливо (не бачив гри, тому не можу нічого стверджувати). Але також можливо, що Козирєва вперлася, а в Насті не дуже шла гра, про що й свідчить рівний рахунок в обох сетах. Але головне, що є характер, бо відіграти три сетболи на таї дорогого варте.
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+3
Олександр Науменко
До речі, ейс/подвійна в цій грі 5/4, цілком достойно і набагато краще ніж у "№1".
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0
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