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  4. 2 клуба топ-5 лиг интересуются дебютантом сборной Украины. Он играет в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 09:59 |
226
0

2 клуба топ-5 лиг интересуются дебютантом сборной Украины. Он играет в УПЛ

Иван Калюжный попал на радары европейских команд

21 октября 2024, 09:59 |
226
0
2 клуба топ-5 лиг интересуются дебютантом сборной Украины. Он играет в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитником национальной сборной Украины и «Александрии» Иваном Калюжным интересуются два клуба-представителя топ-5 чемпионатов Европы, сообщает ТаТоТаке.

Журналисты подтверждают информацию Максима Шацких о том, что во время матча Украина – Чехия (1:1) за 26-летним футболистом следили скауты.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, а его контракт с «Александрией» действует до завершения нынешней кампании.

В составе национальной сборной Украины Калюжный успел сыграть 2 поединка (1 начал в стартовом составе).

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Иван Калюжный Александрия трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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