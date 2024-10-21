2 клуба топ-5 лиг интересуются дебютантом сборной Украины. Он играет в УПЛ

Полузащитником национальной сборной Украины и «Александрии» Иваном Калюжным интересуются два клуба-представителя топ-5 чемпионатов Европы, сообщает ТаТоТаке.

Журналисты подтверждают информацию Максима Шацких о том, что во время матча Украина – Чехия (1:1) за 26-летним футболистом следили скауты.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, а его контракт с «Александрией» действует до завершения нынешней кампании.

В составе национальной сборной Украины Калюжный успел сыграть 2 поединка (1 начал в стартовом составе).