Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым
Команда из Черновцов не находится на заметных ролях в Первой лиге
Черновицкая Буковина, команда Первой лиги, осталась без наставником, сообщает ТаТоТаке.
Руководство черновицкого клуба приняло решение окончить сотрудничество с главным тренером Валерием Кривенцовым.
В середине сезона черновицкая команда делит с Металлистом 3–4 места в группе Первой лиги.
Летом в команду пришли новые инвесторы во главе с Владимиром Дубинским и поставили цель – выйти в УПЛ.
20 октября Буковина в матче 13-го тура не сумела на выезде обыграть тернопольскую Ниву (1:1).
Турнирная таблица Первой лиги
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