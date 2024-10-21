Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым

Черновицкая Буковина, команда Первой лиги, осталась без наставником, сообщает ТаТоТаке.

Руководство черновицкого клуба приняло решение окончить сотрудничество с главным тренером Валерием Кривенцовым.

В середине сезона черновицкая команда делит с Металлистом 3–4 места в группе Первой лиги.

Летом в команду пришли новые инвесторы во главе с Владимиром Дубинским и поставили цель – выйти в УПЛ.

20 октября Буковина в матче 13-го тура не сумела на выезде обыграть тернопольскую Ниву (1:1).

Турнирная таблица Первой лиги