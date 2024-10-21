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Украина. Первая лига
21 октября 2024, 22:47 | Обновлено 21 октября 2024, 22:59
746
0

Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым

Команда из Черновцов не находится на заметных ролях в Первой лиге

21 октября 2024, 22:47 | Обновлено 21 октября 2024, 22:59
746
0
Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Черновицкая Буковина, команда Первой лиги, осталась без наставником, сообщает ТаТоТаке.

Руководство черновицкого клуба приняло решение окончить сотрудничество с главным тренером Валерием Кривенцовым.

В середине сезона черновицкая команда делит с Металлистом 3–4 места в группе Первой лиги.

Летом в команду пришли новые инвесторы во главе с Владимиром Дубинским и поставили цель – выйти в УПЛ.

20 октября Буковина в матче 13-го тура не сумела на выезде обыграть тернопольскую Ниву (1:1).

Турнирная таблица Первой лиги

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Буковина Черновцы Владимир Дубинский Валерий Кривенцов отставка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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