Первая лига. Разгром от Мариуполя и потеря очков Буковиной

20-го октября состоялись матчи 13-го тура Первой лиги Украины.

Результативный матч получился в Полтаве, где одноимённый клуб принимал запорожский «Металлург». Обе команды забили по два мяча, и сильнейшего не выявили – 2:2.

ФСК «Мариуполь» принимал вышгородский «Диназ». Мариупольцы в первом тайме вышли вперёд усилиями Дмитрия Пудого, а во втором тайме Дмитрий Фатеев и Игорь Быковский довели счёт до разгромного – 3:0.

Тернопольская «Нива» огорчила черновицкую «Буковину» и отобрала два драгоценных очка. В первом тайме буковинцы были лучше, но во втором пропустили – 1:1.

Первая лига. 20 октября. 13-й тур.

«Полтава» – «Металлург» Запорожье – 2:2

Голы: Фальковский, 9 (автогол), Щербак, 73 – Близниченко, 71, Иродовский, 90.

«Мариуполь» – «Диназ» Вышгород – 3:0

Голы: Пудый, 21, Фатеев, 67, Быковский, 90+3.

«Нива» Тернополь – «Буковина» – 1:1

Голы: Сидун, 69 – Гончарук, 41.