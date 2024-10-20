Первая лига. Разгром от Мариуполя и потеря очков Буковиной
20-го октября были сыграны оставшиеся матчи 13-го тура Первой лиги Украины
20-го октября состоялись матчи 13-го тура Первой лиги Украины.
Результативный матч получился в Полтаве, где одноимённый клуб принимал запорожский «Металлург». Обе команды забили по два мяча, и сильнейшего не выявили – 2:2.
ФСК «Мариуполь» принимал вышгородский «Диназ». Мариупольцы в первом тайме вышли вперёд усилиями Дмитрия Пудого, а во втором тайме Дмитрий Фатеев и Игорь Быковский довели счёт до разгромного – 3:0.
Тернопольская «Нива» огорчила черновицкую «Буковину» и отобрала два драгоценных очка. В первом тайме буковинцы были лучше, но во втором пропустили – 1:1.
Первая лига. 20 октября. 13-й тур.
«Полтава» – «Металлург» Запорожье – 2:2
Голы: Фальковский, 9 (автогол), Щербак, 73 – Близниченко, 71, Иродовский, 90.
«Мариуполь» – «Диназ» Вышгород – 3:0
Голы: Пудый, 21, Фатеев, 67, Быковский, 90+3.
«Нива» Тернополь – «Буковина» – 1:1
Голы: Сидун, 69 – Гончарук, 41.
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Вечером 19 октября в Эр-Рияде состоялось шоу PFL Super Fights
в прошлом туре Диназ костьми лег и обыграл лидера а в этом туре тот же Диназ влетел Мариуполю.
В этом туре у Полтавы очки отобрал аутсайдер Металлург. Хотя Запорожье принял Близнюк, это очень хороший недооцененный тренер, так что думаю там прогресс будет.